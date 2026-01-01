Autorizzazioni in base al ruolo in Slack
In Slack, ogni persona ha un ruolo, con i relativi livelli di autorizzazioni e di accesso. Consulta la tabella qui sotto per scoprire le autorizzazioni specifiche per ogni tipo di ruolo.
Utilizzo di Slack
Riepilogo delle autorizzazioni in base al tipo di ruolo per le funzioni chiave per l’uso di Slack.
✓ Disponibile per impostazione predefinita
✷ Disponibile solo per i proprietari delle aree di lavoro
✦ Disponibile solo se un proprietario dell’area di lavoro modifica le impostazioni predefinite
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Proprietario/Amministratore
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Membro
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Ospite
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Operativo
|Inviare messaggi e caricare file
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|Entrare in un canale pubblico qualunque
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|Eliminare i propri messaggi
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|Creare un canale*
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|Creare un canale privato*
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Ospite multicanale
|Rendere privato un canale**
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|Gestire canali con Slack Connect†
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|✷
|Archiviare un canale**
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|Eliminare un canale
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|Impostare la conservazione dei canali
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|Impostare la conservazione dei canali privati
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|✷
|Impostare le autorizzazioni per i post
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|Creare un indirizzo e-mail per un canale
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|Usare @canale e @qui
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|Usare @tutti
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|Creare gruppi di utenti
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|✷
|Taggare gruppi utenti***
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|Essere aggiunto a gruppi utenti ****
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|Impostare promemoria per canali o membri
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|Aggiungere emoji personalizzati
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|Aggiungere messaggi automatici
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|Usare le azioni rapide
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|Ospite multicanale
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|Installare app
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|Usare i workflow†
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|Creare i workflow†
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|Eliminare i messaggi dei bot nei canali
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|Usare l’IA di Slackbot
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* I proprietari dell’area di lavoro possono limitare le autorizzazioni per la creazione di canali.
** Imanager di canali possono anche modificare i canali a cui sono assegnati.
*** I membri operativi possono taggare solo i gruppi utenti di cui fanno parte.
**** I membri operativi possono essere aggiunti a gruppi utenti con altri membri operativi.
† Solo piani a pagamento
Amministrazione
Le impostazioni amministrative per alcune funzioni sono limitate dal tipo di ruolo.
✓ Disponibile per impostazione predefinita
✷ Disponibile solo per i proprietari delle aree di lavoro
✦ Disponibile solo se un proprietario dell’area di lavoro modifica le impostazioni predefinite
*** Anche la persona che ha aggiornato l’area di lavoro può apportare modifiche.
† Solo piani a pagamento
Amministrazione aggiuntiva sui piani Enterprise
La seguente tabella riporta in dettaglio le autorizzazioni per le impostazioni amministrative a livello di organizzazione.
✓ Disponibile per impostazione predefinita
✷ Disponibile solo se stabilito dal proprietario/amministratore dell’organizzazione
✦ Solo se il proprietario/amministratore dell’organizzazione è anche un membro dell’area di lavoro
Criteri dell’organizzazione
|Proprietario/amministratore dell’organizzazione
|Proprietario/amministratore dell’area di lavoro
|Membro
|Impostare linee guide per il nome visualizzato
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|Impostare la modalità predefinita Non disturbare
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|Definire impostazioni personalizzate per la conservazione dei messaggi
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|Definire impostazioni personalizzate per la conservazione dei file
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|Gestione delle autorizzazioni per postare nei canali
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|Creare e modificare i gruppi di utenti
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|Impostare i criteri di condivisione di file pubblici
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|Creare un canale per più aree di lavoro
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|Impostare l’autenticazione a due fattori obbligatoria
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|Configurare il Single Sign-On
|Proprietario dell’organizzazione
|Consentire agli utenti di cambiare il nome visualizzato/l’e-mail
|Proprietario dell’organizzazione
Amministrativi
††I proprietari dell’area di lavoro possono approvare o limitare per le loro aree di lavoro solo le app che non sono approvate o limitate a livello di organizzazione.
§ Gli amministratori dell’organizzazione possono usare gli strumenti di gestione dei canali se sono anche membri dell’area di lavoro.
Ruoli di sistema con i piani Enterprise
I ruoli di sistema offrono alle organizzazioni maggiore flessibilità per le autorizzazioni che possono essere concesse ai membri. Gli amministratori possono assegnare agli utenti uno o più ruoli di sistema per aiutare a gestire un’organizzazione.
|Ruolo di sistema
|Autorizzazioni
|Amministratore statistiche
|Visualizza la dashboard statistiche
|Amministratore registri di controllo
|Accede ai registri di controllo
|Amministratore canali
|Crea canali privati, rinomina i canali, converte i canali pubblici in privati, archivia i canali e ne annulla l’archiviazione e modifica le autorizzazioni per postare
|Amministratore contenuto
|Rivede e gestisce il contenuto contrassegnato
|Manager della personalizzazione
|Gestisce emoji personalizzati e risposte di Slackbot
|Amministratore DLP
|Gestisce la prevenzione della perdita dei dati
|Amministratore esportazioni
|Accede e gestisce le esportazioni
|Amministratore blocchi a fini giudiziari
|Creare, modificare e rilasciare blocchi a fini giudiziari
|Manager di attività messaggio
|Visualizza l’attività messaggio nei canali
|Amministratore ruoli
|Crea ruoli personalizzati e gestisce a chi sono assegnati i ruoli di sistema
|Amministratore vendite
|Gestire Home Vendite Slack*
|Amministratore Salesforce
|Gestisce le connessioni a Salesforce*
|Amministratore della sicurezza
|gestisce le sessioni e disattiva gli account
|Amministratore del modello
|Crea, gestisce e pubblica i modelli personalizzati
|Amministratore utenti
|Aggiunge, rimuove o disattiva gli utenti non amministratori
|Amministratore workflow
|Gestisce i workflow
*Disponibile anche con il piano Business+