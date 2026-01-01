Cada persona que forma parte de Slack tiene un rol, que ofrece un nivel de permisos y acceso específico. Utiliza las siguientes tablas para buscar los diferentes permisos de cada tipo de rol.



Uso de Slack

Desglose de permisos por tipo de rol para el uso de las funciones clave de Slack.



✓ Disponible por defecto

✷ Solo disponible para los propietarios del espacio de trabajo

✦ Solo disponible si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado

* Los propietarios de los espacios de trabajo pueden restringir los permisos para crear canales.

** Los administradores de canales también puede ajustar los canales que tienen asignados.

*** Los miembros de primera línea solo pueden mencionar a grupos de usuarios a los que pertenezcan.

**** Los miembros de primera línea solo se pueden añadir a grupos de usuarios con otros miembros de primera línea.

† Solo planes de pago



Administración

Los ajustes administrativos para algunas funciones están limitados por el tipo de rol.



✓ Disponible por defecto

✷ Solo disponible para los propietarios del espacio de trabajo

✦ Solo disponible si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado

*** La persona que ascendió de plan el espacio de trabajo también puede hacer cambios.

† Solo planes de pago



Funciones extra de administración en los planes Enterprise

En esta tabla se detallan los permisos correspondientes a los ajustes administrativos de la organización.



✓ Disponible por defecto

✷ Solo disponible si el administrador/propietario de la organización lo permite

✦ Solo si el administrador/propietario de la organización también es un miembro del espacio de trabajo

Políticas de la organización



Administrativo

†† Los propietarios de espacios de trabajo solo pueden aprobar o restringir aplicaciones para su espacio de trabajo que no se hayan aprobado o restringido a nivel de la organización.

§ Los administradores de la organización pueden utilizar las herramientas de gestión de canales si también son miembros del espacio de trabajo.



Roles de sistema en los planes Enterprise

Los roles de sistema proporcionan a las organizaciones más flexibilidad en torno a los permisos que pueden ofrecer a los miembros. Los administradores pueden dar a los usuarios uno o varios roles de sistema para ayudarles a gestionar la organización.

* También está disponible en el plan Business+