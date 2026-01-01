Permisos por roles en Slack
Cada persona que forma parte de Slack tiene un rol, que ofrece un nivel de permisos y acceso específico. Utiliza las siguientes tablas para buscar los diferentes permisos de cada tipo de rol.
Uso de Slack
Desglose de permisos por tipo de rol para el uso de las funciones clave de Slack.
✓ Disponible por defecto
✷ Solo disponible para los propietarios del espacio de trabajo
✦ Solo disponible si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado
* Los propietarios de los espacios de trabajo pueden restringir los permisos para crear canales.
** Los administradores de canales también puede ajustar los canales que tienen asignados.
*** Los miembros de primera línea solo pueden mencionar a grupos de usuarios a los que pertenezcan.
**** Los miembros de primera línea solo se pueden añadir a grupos de usuarios con otros miembros de primera línea.
† Solo planes de pago
Administración
Los ajustes administrativos para algunas funciones están limitados por el tipo de rol.
✓ Disponible por defecto
✷ Solo disponible para los propietarios del espacio de trabajo
✦ Solo disponible si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado
*** La persona que ascendió de plan el espacio de trabajo también puede hacer cambios.
† Solo planes de pago
Funciones extra de administración en los planes Enterprise
En esta tabla se detallan los permisos correspondientes a los ajustes administrativos de la organización.
✓ Disponible por defecto
✷ Solo disponible si el administrador/propietario de la organización lo permite
✦ Solo si el administrador/propietario de la organización también es un miembro del espacio de trabajo
Políticas de la organización
|Propietario/administrador de la organización
|Propietario/administrador del espacio de trabajo
|Miembro
|Establecer directrices para los nombres de Slack
|✓
|✦
|Establecer el modo no molestar por defecto
|✓
|✦
|Definir los parámetros de retención de mensajes
|✓
|✦
|✦
|Definir los parámetros de retención de archivos
|✓
|Gestionar los permisos de publicación en los canales
|✓
|✦
|Crear o editar grupos de usuarios
|✓
|✦
|✦
|Definir la política para compartir archivos públicos
|✓
|✦
|Cómo crear un canal que pertenece a varios espacios de trabajo
|✓
|✦
|✦
|Establecer la autenticación de dos factores obligatoria
|✓
|Configurar el inicio de sesión único
|Propietario de la organización
|Permitir que los usuarios cambien su nombre o su correo electrónico de Slack
|Propietario de la organización
Administrativo
†† Los propietarios de espacios de trabajo solo pueden aprobar o restringir aplicaciones para su espacio de trabajo que no se hayan aprobado o restringido a nivel de la organización.
§ Los administradores de la organización pueden utilizar las herramientas de gestión de canales si también son miembros del espacio de trabajo.
Roles de sistema en los planes Enterprise
Los roles de sistema proporcionan a las organizaciones más flexibilidad en torno a los permisos que pueden ofrecer a los miembros. Los administradores pueden dar a los usuarios uno o varios roles de sistema para ayudarles a gestionar la organización.
|Rol de sistema
|Permisos
|Administrador de análisis de datos
|Ver el panel de análisis de datos
|Administrador de registros de auditoría
|Acceder a los registros de auditoría
|Administrador de canales
|Crear canales cerrados, volver a nombrar canales, convertir canales abiertos en cerrados, archivar o desarchivar canales, y modificar los permisos de publicación
|Administrador de contenido
|Revisar y gestionar el contenido marcado
|Gestor de personalización
|Gestionar los emojis personalizados y las respuestas de Slackbot
|Administrador de prevención de pérdida de datos (DLP)
|Gestionar la prevención de pérdida de datos
|Administrador de exportaciones
|Gestionar a las exportaciones y gestionarlas
|Administrador de retenciones legales
|Crear, editar y publicar retenciones legales
|Administrador de la actividad de mensajes
|Ver la actividad de mensajes en los canales
|Administrador de roles
|Crear roles personalizados y gestionar a quién se le asignan roles de sistema
|Administrador de ventas
|Gestionar Inicio de ventas en Slack*
|Administrador de Salesforce
|Gestionar las conexiones de Salesforce*
|Administrador de seguridad
|Gestionar sesiones y desactivar cuentas
|Administrador de plantillas
|Crear, gestionar y publicar plantillas personalizadas
|Administrador de usuarios
|Añadir, eliminar o desactivar usuarios que no sean administradores
|Administrador del flujo de trabajo
|Gestionar flujos de trabajo
* También está disponible en el plan Business+