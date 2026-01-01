Bei Slack hat jede Person eine Rolle, jeweils mit eigenen Berechtigungs- und Zugriffsstufen. In den Tabellen unten findest du die jeweiligen Berechtigungen für jede Art von Rolle.



Slack verwenden

Aufschlüsselung der Berechtigungen nach Art der Rolle für Schlüsselfunktionen in Slack.



✓ Standardmäßig verfügbar

✷ Nur für Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber verfügbar

✦ Nur verfügbar, wenn ein:e Workspace-Inhaber:in die Standardeinstellung ändert

* Workspace-Inhaber:innen können die Berechtigungen zum Erstellen von Channels einschränken.

** Channel-Manager:innen können ihre zugewiesenen Channels auch anpassen.

*** Frontline-Mitglieder können nur Benutzergruppen erwähnen, denen sie selbst angehören.

**** Frontline-Mitglieder können nur zu Benutzergruppen mit anderen Frontline-Mitgliedern hinzugefügt werden.

† Nur kostenpflichtige Pläne



Administration

Die administrativen Einstellungen für einige Funktionen sind durch die Art der Rolle eingeschränkt.



✓ Standardmäßig verfügbar

✷ Nur für Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber verfügbar

✦ Nur verfügbar, wenn ein:e Workspace-Inhaber:in die Standardeinstellung ändert

*** Die Person, die das Upgrade für den Workspace durchgeführt hat, kann auch Änderungen vornehmen.

† Nur kostenpflichtige Pläne



Zusätzliche Verwaltung für Enterprise-Pläne

In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen für die administrativen Einstellungen auf Organisationsebene aufgeführt.



✓ Standardmäßig verfügbar

✷ Nur verfügbar, wenn von Organisationsinhaber:in bzw.-administrator:in/ genehmigt

✦ Nur, wenn ein/e Organisationsinhaber:in bzw. -administrator:in auch Mitglied im Workspace ist

Richtlinien der Organisation



Verwaltung

†† Workspace-Inhaber:innen können nur solche Apps für ihren Workspace genehmigen oder einschränken, die nicht auf der Organisationsebene genehmigt oder eingeschränkt wurden.

§ Organisationsadministrator:innen und können Tools für das Channel-Management verwenden, wenn sie auch Mitglied im Workspace sind.



Systemrollen in Enterprise-Plänen

Durch Systemrollen erhalten Unternehmen mehr Flexibilität bei den Berechtigungen für Mitglieder. Administrator:innen können Benutzer:innen eine oder mehrere Systemrollen zuweisen, um sie bei der Verwaltung der Organisation zu unterstützen.

* Auch im Rahmen des Business+ Plans verfügbar