Berechtigungen nach Rolle in Slack
Bei Slack hat jede Person eine Rolle, jeweils mit eigenen Berechtigungs- und Zugriffsstufen. In den Tabellen unten findest du die jeweiligen Berechtigungen für jede Art von Rolle.
Slack verwenden
Aufschlüsselung der Berechtigungen nach Art der Rolle für Schlüsselfunktionen in Slack.
✓ Standardmäßig verfügbar
✷ Nur für Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber verfügbar
✦ Nur verfügbar, wenn ein:e Workspace-Inhaber:in die Standardeinstellung ändert
* Workspace-Inhaber:innen können die Berechtigungen zum Erstellen von Channels einschränken.
** Channel-Manager:innen können ihre zugewiesenen Channels auch anpassen.
*** Frontline-Mitglieder können nur Benutzergruppen erwähnen, denen sie selbst angehören.
**** Frontline-Mitglieder können nur zu Benutzergruppen mit anderen Frontline-Mitgliedern hinzugefügt werden.
† Nur kostenpflichtige Pläne
Administration
Die administrativen Einstellungen für einige Funktionen sind durch die Art der Rolle eingeschränkt.
✓ Standardmäßig verfügbar
✷ Nur für Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber verfügbar
✦ Nur verfügbar, wenn ein:e Workspace-Inhaber:in die Standardeinstellung ändert
*** Die Person, die das Upgrade für den Workspace durchgeführt hat, kann auch Änderungen vornehmen.
† Nur kostenpflichtige Pläne
Zusätzliche Verwaltung für Enterprise-Pläne
In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen für die administrativen Einstellungen auf Organisationsebene aufgeführt.
✓ Standardmäßig verfügbar
✷ Nur verfügbar, wenn von Organisationsinhaber:in bzw.-administrator:in/ genehmigt
✦ Nur, wenn ein/e Organisationsinhaber:in bzw. -administrator:in auch Mitglied im Workspace ist
Richtlinien der Organisation
|Organisationsinhaberin/-inhaber bzw. -administratorin/-administrator
|Workspace-Inhaberin/-Inhaber bzw. -Administratorin/-Administrator
|Mitglied
|Bestimmungen für Anzeigenamen festlegen
|✓
|✦
|Standardmodus für „Bitte nicht stören“ festlegen
|✓
|✦
|Benutzerdefinierte Nachrichtenaufbewahrung festlegen
|✓
|✦
|✦
|Benutzerdefinierte Dateiaufbewahrung festlegen
|✓
|Posting-Berechtigungen für Channels verwalten
|✓
|✦
|Benutzergruppen erstellen und bearbeiten
|✓
|✦
|✦
|Richtlinien für öffentliches Teilen von Dateien festlegen
|✓
|✦
|Einen Multi-Workspace-Channel erstellen
|✓
|✦
|✦
|Obligatorische Zwei-Faktor-Authentifizierung festlegen
|✓
|Einmaliges Anmelden konfigurieren
|Organisationsinhaberinnen bzw. -inhaber
|Benutzerinnen und Benutzern gestatten, ihre E-Mail/ihren Anzeigenamen zu ändern
|Organisationsinhaberinnen bzw. -inhaber
Verwaltung
†† Workspace-Inhaber:innen können nur solche Apps für ihren Workspace genehmigen oder einschränken, die nicht auf der Organisationsebene genehmigt oder eingeschränkt wurden.
§ Organisationsadministrator:innen und können Tools für das Channel-Management verwenden, wenn sie auch Mitglied im Workspace sind.
Systemrollen in Enterprise-Plänen
Durch Systemrollen erhalten Unternehmen mehr Flexibilität bei den Berechtigungen für Mitglieder. Administrator:innen können Benutzer:innen eine oder mehrere Systemrollen zuweisen, um sie bei der Verwaltung der Organisation zu unterstützen.
|Systemrollen
|Berechtigungen
|Analytik-Administrator:in
|Anzeigen des Analytik-Dashboards
|Audit-Protokoll-Administrator:in
|Zugriff auf Audit-Logs
|Channel-Administrator:in
|Geschlossene Channels erstellen, Channels umbenennen, Offene in Geschlossene Channels umwandeln, Channels archivieren und Archivierung von Channels aufheben und Posting-Berechtigungen anpassen
|Inhaltsadministrator
|Gekennzeichnete Inhalte überprüfen und verwalten
|Customization Manager
|Benutzerdefinierte Emojis und Slackbot-Antworten verwalten
|DLP-Administrator:in
|Schutz vor Datenverlust (DLP) verwalten
|Export-Admin
|Auf Exporte zugreifen und diese verwalten
|Admin für gesetzliche Aufbewahrungspflichten
|Gesetzliche Aufbewahrungspflichten erstellen, aktualisieren und freigeben
|Manager:in für Nachrichtenaktivität
|Nachrichtenaktivität in Channels anzeigen
|Rollen-Administrator:in
|Benutzerdefinierte Rollen erstellen erstellen und verwalten, wem Systemrollen zugewiesen werden
|Sales-Admin
|Slack Sales Home verwalten*
|Salesforce-Administrator
|Verbindungen zu Salesforce verwalten*
|Sicherheits-Administrator:in
|Sitzungen verwalten und Accounts deaktivieren
|Vorlagen-Administrator:in
|Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, verwalten und veröffentlichen
|Administratorin bzw. Administrator für Benutzerinnen und Benutzer
|Benutzer:innen, die nicht als Admin aktiv sind, hinzufügen, entfernen oder deaktivieren
|Workflow-Admin
|Workflows verwalten
* Auch im Rahmen des Business+ Plans verfügbar