Puedes reenviar mensajes en Slack cuando necesites compartir contexto o información clave a las conversaciones. Para hacerlo, tienes dos opciones:

Usa el ícono para reenviar mensaje

Copia un enlace al mensaje



Reenviar un mensaje

Reenvía un mensaje para compartirlo en otro canal o conversación de mensajes directos. Puedes agregarle un mensaje adicional.

Computadora iOS Android Sitúa el cursor sobre el mensaje y haz clic en Reenviar mensaje. Elige dónde te gustaría compartir el mensaje. Si quieres, puedes agregar una nota. Haz clic en Reenviar. Mantén presionado el mensaje que quieres compartir y selecciona Reenviar mensaje. Elige dónde quieres compartir el mensaje. Si lo deseas, puedes agregar una nota. Pulsa Enviar. Mantén presionado el mensaje que quieres compartir y selecciona Reenviar mensaje. Pulsa el nombre del #canal y elige dónde quieres compartir el mensaje. Si lo deseas, puedes agregar una nota. Pulsa el ícono de avión de papel para enviar el mensaje.

Consejo: Para elegir cuándo quieres enviar el mensaje, haz clic en el ícono de la flecha junto a Reenviar y selecciona Programar para más tarde.



Cómo copiar un enlace a un mensaje

Puedes copiar un enlace de mensaje y pegarlo en otra conversación para compartirlo. El mensaje se expandirá para mostrar una vista previa, al igual que cuando compartes otros enlaces en Slack.

Computadora iOS Android Sitúa el cursor sobre el mensaje. Haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Copiar enlace. Abre el otro canal o conversación de mensajes directos y pega el enlace en el campo de mensaje. Presiona Intro para compartir el mensaje. Si el enlace apunta a un mensaje de un canal o una conversación privados, tendrás la opción de Mostrar mensaje o Solo mostrar el enlace. Mantén pulsado el mensaje que quieres compartir. Pulsa Copiar enlace al mensaje. Pega el enlace en un canal o conversación de mensajes directos y pulsa el ícono de avión de papel para enviarlo. Si el enlace es de un mensaje en un canal privado o mensaje directo, tendrás la opción de Mostrar mensaje o Solo mostrar enlace. Mantén pulsado el mensaje que quieres compartir. Pulsa Copiar enlace al mensaje. Pega el enlace en un canal o conversación de mensajes directos y pulsa el ícono de avión de papel para enviarlo. Si el enlace es de un mensaje en un canal privado o mensaje directo, tendrás la opción de Mostrar mensaje o Solo mostrar enlace.