Con la plataforma de Slack, puedes incorporar las herramientas que utilizas a diario a los trabajos que realizas con tus compañeros de equipo. Al contar con las personas y las herramientas adecuadas en un solo lugar, Slack puede convertirse en el lugar donde tu equipo realice su mejor trabajo.

Teniendo todo en un mismo lugar, ya no tendrás que hacer malabarismos entre distintas herramientas; pero también hay un montón de beneficios adicionales. ¡Continúa leyendo para explorarlos!

¿Por qué debería conectar mis herramientas a Slack? Permite resolver más rápido las tareas urgentes.

Impulsa el avance de los proyectos.

Agiliza la toma de decisiones.

Hace que el día de trabajo sea más agradable.

Usar la plataforma de Slack

Instala aplicaciones que conecten tu espacio de trabajo con herramientas externas.

🖥 Incorpora a Slack las herramientas de terceros que tu equipo ya utiliza, como Google Drive, Zendesk, Asana, GitHub y otras. En tu espacio de trabajo podrás ver información y recibir actualizaciones directamente donde estás trabajando, sin tener que saltar entre diferentes aplicaciones y ventanas todo el tiempo. Revisa Slack Marketplace: es posible que encuentres algo nuevo que les guste a tus miembros.

Crea tus propias integraciones internas.

🛠 Puedes desarrollar tus propias integraciones con nuestra API y conectar tu espacio de trabajo con tus sistemas internos propios. Las integraciones personalizadas son específicas para tu organización, así que puedes utilizar Slack para ayudar a incorporar nuevos empleados, compartir estadísticas de tu base de datos interna o cualquier otra cosa, verdaderamente.

Resuelve más rápido las tareas urgentes

Agrega herramientas de supervisión a Slack para garantizar que las personas adecuadas están al corriente de las alertas y notificaciones urgentes. Por ejemplo, conecta PagerDuty al canal de #operaciones para que los miembros sepan de inmediato cuándo falla un servidor y puedan trabajar juntos para encontrar posibles soluciones, teniendo a la vista los datos que se van actualizando en tiempo real. Todo desde un mismo lugar.

Impulsa el avance de los proyectos

Es fácil perderse entre diferentes hilos de correo electrónico y herramientas, algo que puede obstaculizar el éxito de tu proyecto. Con Slack, agrupa toda la información relevante en un canal específico del proyecto y conecta tus herramientas de gestión de proyectos o archivos. Utiliza los canales del proyecto para comunicarte con tu equipo interdisciplinario, para que todos tengan la información que necesitan para hacer su trabajo y sepan a dónde enviar sus preguntas.

Mejora la toma de decisiones

Aumenta la visibilidad de los datos importantes y toma decisiones más eficientes e informadas. Agrega datos de herramientas de terceros directamente a tus canales de Slack, y haz que las personas indicadas los vean.



¿Qué sigue?

¿Todo listo para comenzar? Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Explora los cientos de aplicaciones disponibles en Slack Marketplace. Instala las aplicaciones que tu equipo ya utiliza y aprovecha también para probar un par de herramientas nuevas.

¿Tienes más preguntas? Obtén más información sobre cómo agregar aplicaciones espacio de trabajo.