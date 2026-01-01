Trae a la plataforma de Slack todas las herramientas que utilizas en tu día a día para colaborar con tus compañeros de equipo. Al congregar a la gente clave y reunir las aplicaciones necesarias en un único entorno, Slack puede convertirse en el lugar ideal para tu equipo.

Al reunir todo en un mismo lugar, evitarás tener que hacer malabarismos entre distintas herramientas. Pero también hay un montón de beneficios adicionales. ¡Continúa leyendo para explorarlos!

¿Por qué debería conectar mis herramientas a Slack? Resuelve más rápido las tareas urgentes.

Impulsa tus proyectos.

Mejora la toma de decisiones.

Hace que tu día de trabajo sea más agradable.

Cómo usar la plataforma de Slack

Instala aplicaciones que conecten tu espacio de trabajo con herramientas externas.

🖥 Trae a Slack las herramientas externas que utiliza tu equipo, como Google Drive, Zendesk, Asana o Github, entre otras. Te permitirá que tu espacio de trabajo reciba información y actualizaciones en el mismo lugar donde está trabajando, evitando tener que saltar constantemente entre distintas ventanas y aplicaciones. Además, te recomendamos que consultes Slack Marketplace. Puede que encuentres la herramienta precisa para las necesidades de tu espacio de trabajo.

Construye tus propias integraciones.

🛠 Usa nuestra API para crear tus propias integraciones y conectar tu espacio de trabajo con tus sistemas propietarios internos. Las integraciones personalizadas son herramientas hechas a la medida de tu organización. Te permitirán utilizar Slack para ofrecer orientación a los nuevos empleados, compartir estadísticas de tu base de datos interna o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir.

Resolver más rápido las tareas urgentes

Añade a Slack las herramientas que utilizas para monitorizar el estado de proyectos y que así la gente se mantenga al tanto de alertas y notificaciones urgentes. Por ejemplo, conecta PangerDuty al canal de #operaciones para que los miembros sepan de inmediato cuándo falla un servidor y puedan trabajar juntos para encontrar posibles soluciones, teniendo a la vista datos que se van actualizando en tiempo real. Todo desde un mismo lugar.

Impulsar los proyectos

Es fácil extraviarse entre distintas conversaciones por correo electrónico y otras herramientas, lo cual puede terminar siendo un gran obstáculo al éxito de tu proyecto. Slack te permite traer toda la información relevante a un canal especialmente dedicado a tu proyecto y conectar ahí todas las herramientas que utilizas en este. Utiliza este canal para comunicarte con otros equipos implicados en el proyecto, de forma que todos tengan la información necesaria para hacer su trabajo y sepan dónde hacer preguntas, en caso de que surjan dudas.

Mejorar la toma de decisiones

Dale más visibilidad a datos importantes y toma decisiones informadas de forma más eficiente. Redirige a tus canales de Slack datos provenientes de herramientas externas, para asegurarte de que estén siempre a la vista de la persona adecuada.



¿Y ahora?

¿Quieres comenzar? Aquí te explicamos cómo:

Explora los cientos de aplicaciones disponibles en Slack Marketplace. Instala las aplicaciones que tu equipo ya utiliza y aprovecha también para probar un par de herramientas nuevas.

¿Todavía tienes dudas? Obtén más información sobre cómo añadir aplicaciones a tu espacio de trabajo.