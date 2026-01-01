Na plataforma Slack, é possível integrar ferramentas que você usa todos os dias ao colaborar com colegas de equipe. Com as ferramentas e as pessoas certas em um só lugar, o Slack pode ser o local onde sua equipe é mais eficiente.

Ter tudo em um só lugar significa menos alternância entre ferramentas. No entanto, há vários outros benefícios a serem explorados. Continue lendo para saber mais sobre eles.

Por que conectar suas ferramentas ao Slack? Resolver mais rápido as tarefas urgentes.

Garantir o andamento dos projetos

Aprimorar a tomada de decisões.

Promover uma jornada de trabalho mais agradável.

Como usar a plataforma Slack

Instale apps que conectam seu workspace a ferramentas de terceiros.

🖥 Traga para o Slack as ferramentas de terceiros que sua equipe já usa, como Google Drive, Zendesk, Asana, GitHub e outras. Todos no seu workspace podem ver informações e receber atualizações onde estiverem trabalhando, sem precisar alternar constantemente entre diferentes apps e janelas. Confira o Slack Marketplace. Nele, você também pode encontrar alguma novidade que seus membros vão amar!

Crie suas próprias integrações internas.

🛠 Você pode criar suas próprias integrações com nossa API e conectar o workspace aos seus sistemas internos originais. As integrações personalizadas são específicas à sua organização. Assim, você pode usar o Slack para ajudar a integrar novos funcionários, compartilhar estatísticas do seu banco de dados interno ou o que você quiser.

Resolva tarefas urgentes rapidamente

Adicione ferramentas de monitoramento ao Slack para garantir que as pessoas certas recebam alertas e notificações urgentes. Por exemplo, conecte o PagerDuty ao seu canal #ops para que os membros saibam o instante em que um servidor cai e possam trabalhar juntos para discutir possíveis soluções enquanto analisam dados em tempo real em um único lugar.

Garanta o andamento dos projetos

É fácil se perder entre as conversas por e-mail e as ferramentas, e isso pode prejudicar seu projeto. Com o Slack, é possível reunir todas as informações relevantes de um projeto em um canal específico e conectar as ferramentas de gerenciamento de projetos ou arquivos. Use os canais de projetos para se comunicar com sua equipe multifuncional. Dessa maneira, todos terão as informações necessárias para fazer o trabalho e saberão para quem enviar as perguntas.

Melhore a tomada de decisões

Aumente a visibilidade de dados importantes e tome decisões mais eficientes e informadas. Direcione os dados de ferramentas de terceiros para os canais do Slack, garantindo que eles sejam vistos pelas pessoas certas.



Qual é o próximo passo?

Tudo pronto para começar? Veja como:

Explore as centenas de apps disponíveis no Slack Marketplace. Instale os apps que sua equipe já usa e também experimente alguns novos.

Ainda tem perguntas? Saiba mais sobre como adicionar apps a seu workspace.