Tramite la piattaforma Slack, puoi condividere con i membri del tuo team gli strumenti che utilizzi tutti i giorni. Avere le persone e gli strumenti adatti in un unico spazio ti consente di ottenere prestazioni eccellenti.

Potere accedere a tutto ciò di cui hai bisogno è utile per evitare di passare da uno strumento all’altro, ma i vantaggi non finiscono qui!

Perché collegare gli strumenti a Slack? Risolvere le attività urgenti in modo rapido.

Portare avanti i progetti.

Migliorare il processo decisionale.

Rendere più piacevole il lavoro.

Come utilizzare la piattaforma Slack

Installa le app che collegano la tua area di lavoro con gli strumenti di terze parti.

🖥 Riunisci su Slack tutti gli strumenti di terze parti che il tuo team utilizza già, ad esempioGoogle Drive, Zendesk, Asana, GitHub. La tua area di lavoro può visualizzare le informazioni e ricevere gli aggiornamenti direttamente in unico spazio, senza dover passare tra varie app e finestre. Dai un’occhiata a Slack Marketplace e trova le app perfette per il tuo team!

Crea le tue integrazioni interne.

🛠 Puoi creare le integrazioni interne tramite la nostra API e collegare la tua area di lavoro ai sistemi proprietari interni. Le integrazioni personalizzate sono specifiche della tua organizzazione, puoi utilizzare Slack per il processo di assunzione dei nuovi dipendenti, per condividere le statistiche del database interno o per qualsiasi altra cosa.

Risolvere le attività urgenti in modo rapido

Aggiungi gli strumenti di monitoraggio a Slack per far sì che le persone interessate siano al corrente degli avvisi e delle notifiche per cui il fattore tempo è determinante. Ad esempio, collega PagerDuty ai canali #operativi in modo che i membri vengano a sapere istantaneamente se un server non sta funzionando e possano collaborare e discutere delle soluzioni, analizzando i dati in tempo reale in un unico luogo.

Portare avanti i progetti

È facile perdersi tra conversazioni via e-mail e strumenti e tutto ciò può compromettere la buona riuscita di un progetto. Grazie a Slack, puoi raggruppare tutte le informazioni relative a un progetto in un canale dedicato e collegare gli strumenti di gestione del progetto o del file. Utilizza i canali del progetto per comunicare con i team interfunzionali in modo che tutti abbiano a disposizione le informazioni essenziali e sappiano a chi rivolgere eventuali domande.

Migliorare il processo decisionale

Aumenta la visibilità dei dati importanti e prendi decisioni più ponderate ed efficaci. Acquisisci i dati degli strumenti delle terze parti direttamente nei canali Slack e rendili visibili alle persone interessate.



Passaggi successivi

Vuoi iniziare? Ecco come fare:

esplora le centinaia di app disponibili su Slack Marketplace. installa le app utilizzate dal tuo team e provane qualcuna nuova

Hai delle domande? Scopri di più su come aggiungere app all’area di lavoro.