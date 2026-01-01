Über die Slack-Plattform kannst du die Tools, die du täglich nutzt, in die Zusammenarbeit mit deinen Teammitgliedern einbringen. Durch die gezielte Verknüpfung der richtigen Leute und Tools wird Slack zu einem Ort, an dem ihr alle euer Bestes geben könnt.

Dank der Bündelung an einem Ort brauchst du weniger zu jonglieren und zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuspringen. Darüber hinaus ergeben sich jedoch viele zusätzliche Vorteile. Lies weiter!

Warum solltest du deine Tools mit Slack verbinden? Dringende Aufgaben schneller erledigen

Fortschritt von Projekten unterstützen

Entscheidungsfindung verbessern

Den Arbeitsalltag angenehmer gestalten

Die Slack-Plattform verwenden

Installation von Apps, die deinen Workspace mit Tools von Drittanbietern verbinden.

🖥 Verknüpfe die Tools von Drittanbietern, mit denen dein Team bereits arbeitet, mit Slack – wie z. B. Google Drive, Zendesk, Asana, GitHub und weitere. Dadurch kann dein Workspace genau dort, wo ihr arbeitet, Informationen einsehen und Updates empfangen, ohne ständig zwischen verschiedenen Apps und Fenstern hin- und herschalten zu müssen. Wirf doch mal einen Blick in unseren Slack Marketplace – vielleicht findest du sogar etwas Neues, das deine Mitglieder begeistern wird.

Eigene interne Integrationen erstellen.

🛠 Mit unserer API kannst du eigene Integrationen erstellen, um deinen Workspace mit deinen firmeneigenen internen Systemen zu verbinden. Benutzerdefinierte Integrationen sind auf deine Organisation zugeschnitten, sodass du Slack nutzen kannst, um z. B. neue Mitarbeiter einzuarbeiten, Statistiken aus deiner internen Datenbank zu teilen und vieles mehr.

Dringende Aufgaben schneller erledigen

Ergänze Slack mit Monitoring-Tools, um zu gewährleisten, dass die richtigen Leute zeitkritische Hinweise und Benachrichtigungen erhalten. Verknüpfe zum Beispiel PagerDuty mit deinem #ops-Channel. Dadurch wissen deine Mitglieder sofort Bescheid, wenn ein Server ausfällt, und können gemeinsam mögliche Lösungen besprechen, während die erforderlichen Daten in Echtzeit und gebündelt an einem Ort vorliegen.

Fortschritt von Projekten fördern

Sind Informationen über verschiedene E-Mail-Threads und Tools verteilt, verliert man leicht den Überblick und gefährdet unter Umständen den Erfolg eines Projekts. Mit Slack kannst du alle relevanten Daten in einem eigenen Projekt-Channel bündeln und zudem deine Projekt- oder Dateimanagement-Tools einbinden. Verwende Projekt-Channels, um mit deinem funktionsübergreifenden Team zu kommunizieren, sodass alle über die für ihre Arbeit benötigten Informationen verfügen und wissen, wo sie die richtigen Ansprechpartner finden.

Entscheidungsfindung verbessern

Mache wichtige Daten besser sichtbar, sodass fundierte Entscheidungen effizient getroffen werden können. Leite Daten aus Tools von Drittanbietern direkt in deine Slack-Channels weiter und sorge dafür, dass sie von den richtigen Leuten gesehen werden.



Wie geht es weiter?

Bist du bereit, loszulegen? Das funktioniert so:

Entdecke Hunderte von Apps in unserem Slack Marketplace. Installiere die Apps, die dein Team bereits verwendet, und probiere auch ein paar neue aus.

Du hast noch weitere Fragen? Hier erhältst du mehr Infos darüber, wie du Apps zu deinem Workspace hinzufügst.