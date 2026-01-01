Los mensajes en Slack pueden incluir GIF animados para agregar un elemento divertido y visual a tus conversaciones. Al permitir GIF en Slack, los miembros podrán buscar y seleccionar GIF al redactar un mensaje.

Nota: Al desactivar los GIF en Slack, se eliminará el selector de GIF del campo de mensaje, pero no se evitará que los miembros suban GIF que encuentren en otros lugares.



Activar o desactivar los GIF

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Adjuntar un GIF, haz clic en Expandir. Marca o desmarca la casilla Activar el selector de GIF y haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización en el menú. En la barra lateral, selecciona Ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Junto a Adjuntar un GIF, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla Activar el selector de GIF y haz clic en Guardar.

Nota: La funcionalidad de GIF tiene tecnología de Giphy, y se aplican términos adicionales.