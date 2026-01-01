Si creas o usas flujos de trabajo con pasos de aplicaciones de terceros, es posible que necesites conectar tu cuenta con otro servicio (como Google o Salesforce) a Slack.

Conectar una cuenta

Desde un flujo de trabajo que estés usando en Slack, haz clic en Conectar. Sigue las indicaciones. Una vez que hayas conectado tu cuenta, puedes seguir usando el flujo de trabajo.

Nota: Los creadores de flujos de trabajo pueden iniciar el proceso de autenticación a través de un botón. Si ves un botón en el flujo de trabajo que utilizas, haz clic en el botón para continuar al próximo paso e iniciar el proceso de autenticación.



Desconectar una cuenta

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú y haz clic en Cuentas conectadas. Debajo de Aplicaciones conectadas mediante flujos de trabajo, haz clic en Administrar cuentas junto a la cuenta que deseas desconectar. Haz clic en Desconectar.

Consejo: Se te pedirá que vuelvas a conectarte la próxima vez que crees o uses un flujo de trabajo con un paso de la cuenta que desconectaste.