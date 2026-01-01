Los miembros del Programa para Desarrolladores de Slack pueden aprovisionar sandbox para usar en las pruebas. Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir si los desarrolladores en su organización Enterprise pueden crear sandbox, solicitar aprobación para el aprovisionamiento de sandbox y administrarlos.

Nota: Los desarrolladores de todos los planes de pago pueden aprovisionar sandbox, pero solo los administradores de Enterprise podrán administrar el acceso.



Permitir sandbox

Sigue los pasos a continuación para permitir que los desarrolladores creen sandbox o para solicitar la aprobación del administrador para las solicitudes de aprovisionamiento de sandbox.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Junto a Permitir sandbox para desarrolladores, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Activar sandbox para desarrolladores o Solicitar aprobación para el aprovisionamiento de sandbox. Haz clic en Guardar.



Revisar y automatizar solicitudes

De forma predeterminada, los propietarios y administradores de la organización recibirán una notificación de Slack cuando un desarrollador solicite un nuevo sandbox y cuando se haya aprovisionado tal sandbox (si quieres, puedes cambiar los ajustes de estas notificaciones). Para aprobar una solicitud, haz clic en Administrar solicitudes desde la notificación o dirígete, directamente, al panel de la organización:

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Solicitudes. Haz clic en el ícono de tres puntos que se encuentra junto al nombre del desarrollador que solicitó el sandbox. Haz clic en Aprobar o Rechazar y, luego, en Aprobar o Rechazar para confirmar.

El desarrollador recibirá una notificación de Slack que le informará si su solicitud se aprobó o rechazó. Si se aprueba, puede hacer clic en el botón Aprovisionar sandbox de la notificación para comenzar.



Aprueba o rechaza solicitudes de manera automática

Si necesitas la aprobación de un administrador para las solicitudes de aprovisionamiento de sandbox, puedes seleccionar la opción de aprobar o rechazar solicitudes de manera automática. Las solicitudes que se aprueben o rechacen de esta forma pueden revisarse manualmente si así lo deseas.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Junto a Resolución de solicitud de sandbox, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Aplicar la regla de automatización de las solicitudes de sandbox nuevas y decide si quieres aprobar o rechazar las solicitudes de manera automática. Haz clic en Guardar.



Administrar ajustes de sandbox para desarrolladores



Administra los ajustes de notificaciones

Puedes activar o desactivar las notificaciones para solicitudes de entornos aislados y para entornos aislados recién aprovisionados, y enviar solicitudes a un canal específico:



En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Junto a Notificaciones de solicitudes de sandbox o Notificaciones de aprovisionamiento de sandbox, haz clic en Editar. Para desactivar las notificaciones, desmarca la casilla junto a Activar notificaciones de solicitudes de sandbox para desarrolladores de Slack o Activar notificaciones de aprovisionamiento de sandbox para desarrolladores de Slack. Para dirigir las solicitudes a un canal, selecciona Canal debajo de Enviar notificaciones a y elige un canal. Haz clic en Guardar.



Administrar los ajustes de seguridad

De forma predeterminada, los desarrolladores pueden invitar a cualquier persona a los sandbox que son propiedad de tu organización e integrarlas en conversaciones en Slack Connect. Los propietarios y administradores de la organización pueden restringir esta posibilidad de las siguientes maneras:

Limitar las personas a las que se puede invitar a sandbox para desarrolladores a personas con determinados dominios de correo electrónico.

Permitir que Slack Connect pueda usarse solo entre los sandbox de tus desarrolladores.

Permitir que Slack Connect pueda usarse solo entre los sandbox de tus desarrolladores y tu organización Enterprise.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Junto a Invitaciones de usuarios o Slack Connect, haz clic en Editar. Sigue las indicaciones para ajustar la configuración. Haz clic en Guardar.



Administrar sandbox aprovisionados

Puedes archivar o eliminar los sandbox creados por tus desarrolladores, o ajustar la fecha de archivado de cualquier sandbox para extender o reducir el tiempo que un desarrollador tiene acceso a él.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Sandbox. Junto al sandbox que quieras administrar, haz clic en el ícono de tres puntos. Haz clic en Archivar, Extender fecha de archivado o Eliminar.

Nota: Los sandbox están disponibles durante seis meses de forma predeterminada, pero las fechas de archivado pueden extenderse por seis meses más cada seis meses.