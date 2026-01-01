Administrar sandbox de desarrolladores de Slack
Los miembros del Programa para Desarrolladores de Slack pueden aprovisionar sandbox para usar en las pruebas. Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir si los desarrolladores en su organización Enterprise pueden crear sandbox, solicitar aprobación para el aprovisionamiento de sandbox y administrarlos.
Nota: Los desarrolladores de todos los planes de pago pueden aprovisionar sandbox, pero solo los administradores de Enterprise podrán administrar el acceso.
Permitir sandbox
Sigue los pasos a continuación para permitir que los desarrolladores creen sandbox o para solicitar la aprobación del administrador para las solicitudes de aprovisionamiento de sandbox.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes.
- Junto a Permitir sandbox para desarrolladores, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Activar sandbox para desarrolladores o Solicitar aprobación para el aprovisionamiento de sandbox.
- Haz clic en Guardar.
Revisar y automatizar solicitudes
De forma predeterminada, los propietarios y administradores de la organización recibirán una notificación de Slack cuando un desarrollador solicite un nuevo sandbox y cuando se haya aprovisionado tal sandbox (si quieres, puedes cambiar los ajustes de estas notificaciones). Para aprobar una solicitud, haz clic en Administrar solicitudes desde la notificación o dirígete, directamente, al panel de la organización:
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Solicitudes.
- Haz clic en el ícono de tres puntos que se encuentra junto al nombre del desarrollador que solicitó el sandbox.
- Haz clic en Aprobar o Rechazar y, luego, en Aprobar o Rechazar para confirmar.
El desarrollador recibirá una notificación de Slack que le informará si su solicitud se aprobó o rechazó. Si se aprueba, puede hacer clic en el botón Aprovisionar sandbox de la notificación para comenzar.
Aprueba o rechaza solicitudes de manera automática
Si necesitas la aprobación de un administrador para las solicitudes de aprovisionamiento de sandbox, puedes seleccionar la opción de aprobar o rechazar solicitudes de manera automática. Las solicitudes que se aprueben o rechacen de esta forma pueden revisarse manualmente si así lo deseas.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes.
- Junto a Resolución de solicitud de sandbox, haz clic en Editar.
- Marca la casilla junto a Aplicar la regla de automatización de las solicitudes de sandbox nuevas y decide si quieres aprobar o rechazar las solicitudes de manera automática.
- Haz clic en Guardar.
Administrar ajustes de sandbox para desarrolladores
Administra los ajustes de notificaciones
Puedes activar o desactivar las notificaciones para solicitudes de entornos aislados y para entornos aislados recién aprovisionados, y enviar solicitudes a un canal específico:
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes.
- Junto a Notificaciones de solicitudes de sandbox o Notificaciones de aprovisionamiento de sandbox, haz clic en Editar.
- Para desactivar las notificaciones, desmarca la casilla junto a Activar notificaciones de solicitudes de sandbox para desarrolladores de Slack o Activar notificaciones de aprovisionamiento de sandbox para desarrolladores de Slack. Para dirigir las solicitudes a un canal, selecciona Canal debajo de Enviar notificaciones a y elige un canal.
- Haz clic en Guardar.
Administrar los ajustes de seguridad
De forma predeterminada, los desarrolladores pueden invitar a cualquier persona a los sandbox que son propiedad de tu organización e integrarlas en conversaciones en Slack Connect. Los propietarios y administradores de la organización pueden restringir esta posibilidad de las siguientes maneras:
- Limitar las personas a las que se puede invitar a sandbox para desarrolladores a personas con determinados dominios de correo electrónico.
- Permitir que Slack Connect pueda usarse solo entre los sandbox de tus desarrolladores.
- Permitir que Slack Connect pueda usarse solo entre los sandbox de tus desarrolladores y tu organización Enterprise.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes.
- Junto a Invitaciones de usuarios o Slack Connect, haz clic en Editar.
- Sigue las indicaciones para ajustar la configuración.
- Haz clic en Guardar.
Administrar sandbox aprovisionados
Puedes archivar o eliminar los sandbox creados por tus desarrolladores, o ajustar la fecha de archivado de cualquier sandbox para extender o reducir el tiempo que un desarrollador tiene acceso a él.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa para desarrolladores en la barra lateral izquierda y selecciona Sandbox.
- Junto al sandbox que quieras administrar, haz clic en el ícono de tres puntos.
- Haz clic en Archivar, Extender fecha de archivado o Eliminar.
Nota: Los sandbox están disponibles durante seis meses de forma predeterminada, pero las fechas de archivado pueden extenderse por seis meses más cada seis meses.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios y administradores de organizaciones
- Disponible en los planes Enterprise