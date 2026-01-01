Para reducir los intercambios innecesarios de correos electrónicos con los clientes y proveedores, trabaja conjuntamente en los mismos canales usando Slack Connect.

En este tutorial, aprenderás a hacer lo siguiente: Organizar conversaciones en canales

Invitar a personas externas

Colaborar de manera efectiva en Slack

Desbloquear una alerta: Continúa este tutorial en Trailhead y sube de nivel con tus nuevas habilidades de productividad de Slack.



Crear un canal

Loscanales mantienen organizadas las conversaciones acerca de los proyectos y equipos en Slack. Son fáciles de crear y, una vez que están configurados, puedes agregar a quien quieras:

Haz clic en el botón más en la barra lateral y en Canal. Asigna un nombre al canal y haz clic en Siguiente. Elije un tipo de canal (público o privado), luego haz clic en Crear. Agrega personas de tu organización en este momento o espera hasta más tarde.



Invita a tus socios

Abre el canal al que deseas invitar personas. Haz clic en el grupo de imágenes de perfil en la esquina superior derecha. Haz clic en Agregar personas. Ingresa la dirección de correo electrónico o el nombre de la persona perteneciente a la organización de tu socio a la que desees invitar y luego haz clic en Agregar. Selecciona Una organización externa y, luego, haz clic en Siguiente. Si nunca le has dado a tu socio un aviso acerca de colaborar en Slack, agrega una nota que acompañe al correo electrónico. Haz clic en Enviar invitaciones.

Recibirás una notificación cuando tu invitación se haya aceptado. Cuando al menos uno de los miembros de la otra organización se haya unido a tu canal, podrá agregar a otras personas desde su espacio de trabajo si le está permitido. Ten en cuenta que los administradores pueden restringir quién puede invitar a personas externas a los canales, de manera que es posible que tengas que pedirles ayuda si no ves esta opción.

Nota: Slack Connect está disponible en los planes de pago. Cambia de plan tu espacio de trabajo para probarlo.



¡Manos a la obra!

Una vez que tu socio acepte tu invitación, tendrás todas las herramientas para trabajar en Slack al alcance de la mano:

Comparte archivos y documentos

Carga archivos directamente o crea un canvas para colaborar en documentos sin salir de Slack.



Carga archivos directamente o crea un canvas para colaborar en documentos sin salir de Slack. Conversa en tiempo real en una junta

Cualquier persona en un canal puede iniciar una junta para reunirse en tiempo real. Puedes utilizar las juntas para reunirte a una hora determinada o iniciar una improvisadamente para resolver un problema o abordar una cuestión urgente.

Cualquier persona en un canal puede iniciar una junta para reunirse en tiempo real. Puedes utilizar las juntas para reunirte a una hora determinada o iniciar una improvisadamente para resolver un problema o abordar una cuestión urgente. Menciona a personas específicas

Llama la atención de una persona con una mención. Recibirá una notificación en Slack o por correo electrónico (según las preferencias que haya establecido).



Consejo: No existe una limitación para trabajar con una sola empresa en Slack Connect: en el mismo canal pueden colaborar hasta 250 organizaciones distintas.

👏 ¡Buen trabajo! Estás listo para colaborar con cualquier persona fuera de tu propia empresa, directamente en Slack. Consulta nuestros otros tutoriales para obtener más información sobre la organización de reuniones y la ejecución de proyectos.