Slack ofrece una amplia variedad de funciones de IA que permiten que los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise resumir rápidamente conversaciones, tomar notas durante las juntas y más. Los propietarios y los administradores pueden administrar el acceso a las funciones de IA para restringir su uso o desactivar funcionalidades específicas por completo.



Disponibilidad de las funciones

Las funciones de IA a las que puedes acceder en Slack dependen de tu plan:

* La capacidad de los miembros para enviar comentarios a Slack acerca de las respuestas de la IA está bloqueada de forma predeterminada en algunos espacios de trabajo u organizaciones Enterprise. Los propietarios y los administradores de estos espacios de trabajo y organizaciones pueden anular este ajuste para permitir el envío de comentarios.

** Es posible que Slackbot esté disponible en una versión preliminar con funciones limitadas en espacios de trabajo de los planes gratis y Pro.

Administrar el acceso a las funciones de IA

Pro, Business+ y Enterprise Select Enterprise Grid y Enterprise+ En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA. Junto a la función de IA que quieras administrar, haz clic en Editar y selecciona quiénes pueden usarla: Todos o Nadie. Algunas funciones de IA incluyen otros ajustes que puedes administrar, además de decidir quién puede usarlas. Haz clic en Guardar. En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones. Haz clic en IA. Junto a la función de IA que desees administrar, haz clic en Editar y selecciona quiénes pueden usarla: Nadie, Solo personas y grupos específicos, Todos, excepto personas o grupos específicos o Todos. Algunas funciones de IA incluyen otros ajustes que puedes administrar, además de decidir quién puede usarlas. Selecciona los grupos que quieras y, luego, haz clic en Siguiente para seleccionar usuarios individuales. Haz clic en Guardar.



Administrar ajustes adicionales

Hay algunos ajustes adicionales disponibles para determinadas funciones de IA:

Función Ajustes Notas de la junta Si las personas pueden modificar el ajuste de notas automáticas de las juntas en los canales

Si las notas de juntas incluyen una transcripción Buscar Si las personas pueden compartir respuestas

Si los archivos pueden usarse para generar respuestas Pasos del flujo de trabajo de IA Si pueden incluirse archivos en pasos de IA

Si pueden usarse conectores de terceros en pasos de IA

Si el contenido generado con IA requiere revisión y aprobación antes de enviarse a una aplicación de terceros Explicaciones de mensajes Si las personas pueden compartir respuestas Slackbot Si Slackbot puede crear y editar canvas

Si los archivos pueden usarse para generar respuestas

Slackbot puede buscar en la web

Nota: El ajuste adicional que elijas para las respuestas de búsqueda también se aplicará a las respuestas de Slackbot (o viceversa)



Administrar el acceso a las futuras funciones de IA

Los propietarios principales del espacio de trabajo y los propietarios principales de la organización pueden decidir si las funciones de IA recién publicadas se activan automáticamente en su espacio de trabajo o en su organización Enterprise. Para evitar por completo el uso de la IA generativa en tu espacio de trabajo u organización, asegúrate de desactivar todas las funciones de IA existentes y de bloquear las funciones de IA futuras.

Pro, Business+ y Enterprise Select Enterprise Grid y Enterprise+ En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA. Junto a Lanzamientos futuros de funciones de IA, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a nuevas funciones de IA. Haz clic en Guardar. En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones. Haz clic en IA. Junto a Lanzamientos futuros de funciones de IA, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a nuevas funciones de IA. Haz clic en Guardar.

Nota: Esta opción no se aplica a las futuras versiones de Slackbot. Si tienes activado Slackbot en tu espacio de trabajo u organización, las nuevas funcionalidades se publicarán automáticamente. Sin embargo, es posible que algunas tengan sus propios ajustes de administrador, como la búsqueda web.