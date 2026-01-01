Administrar el acceso a las funciones de IA en Slack
Slack ofrece una amplia variedad de funciones de IA que permiten que los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise resumir rápidamente conversaciones, tomar notas durante las juntas y más. Los propietarios y los administradores pueden administrar el acceso a las funciones de IA para restringir su uso o desactivar funcionalidades específicas por completo.
Disponibilidad de las funciones
Las funciones de IA a las que puedes acceder en Slack dependen de tu plan:
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Comentarios de miembros acerca de las respuestas de la IA*
|✓
|✓
|✓
|Secciones sugeridas de la barra lateral
|✓
|✓
|✓
|Resúmenes de las conversaciones
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|✓
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|Notas de la junta
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|✓
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|Filtros de búsqueda automáticos
|✓
|✓
|✓
|Respuestas de búsqueda
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|✓
|Síntesis
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|✓
|Resúmenes de archivos
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|Traducciones
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|Automatización de flujos de trabajo
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|Pasos del flujo de trabajo de IA
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|Generación de contenido del canvas
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|✓
|Slackbot**
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|✓
|Búsqueda empresarial
|✓
* La capacidad de los miembros para enviar comentarios a Slack acerca de las respuestas de la IA está bloqueada de forma predeterminada en algunos espacios de trabajo u organizaciones Enterprise. Los propietarios y los administradores de estos espacios de trabajo y organizaciones pueden anular este ajuste para permitir el envío de comentarios.
** Es posible que Slackbot esté disponible en una versión preliminar con funciones limitadas en espacios de trabajo de los planes gratis y Pro.
Administrar el acceso a las funciones de IA
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos.
- Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA.
- Junto a la función de IA que quieras administrar, haz clic en Editar y selecciona quiénes pueden usarla: Todos o Nadie. Algunas funciones de IA incluyen otros ajustes que puedes administrar, además de decidir quién puede usarlas.
- Haz clic en Guardar.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones.
- Haz clic en IA.
- Junto a la función de IA que desees administrar, haz clic en Editar y selecciona quiénes pueden usarla: Nadie, Solo personas y grupos específicos, Todos, excepto personas o grupos específicos o Todos. Algunas funciones de IA incluyen otros ajustes que puedes administrar, además de decidir quién puede usarlas.
- Selecciona los grupos que quieras y, luego, haz clic en Siguiente para seleccionar usuarios individuales.
- Haz clic en Guardar.
Administrar ajustes adicionales
Hay algunos ajustes adicionales disponibles para determinadas funciones de IA:
|Función
|Ajustes
|Notas de la junta
|
|Buscar
|
|Pasos del flujo de trabajo de IA
|
|Explicaciones de mensajes
|
|Slackbot
|
Nota: El ajuste adicional que elijas para las respuestas de búsqueda también se aplicará a las respuestas de Slackbot (o viceversa)
Administrar el acceso a las futuras funciones de IA
Los propietarios principales del espacio de trabajo y los propietarios principales de la organización pueden decidir si las funciones de IA recién publicadas se activan automáticamente en su espacio de trabajo o en su organización Enterprise. Para evitar por completo el uso de la IA generativa en tu espacio de trabajo u organización, asegúrate de desactivar todas las funciones de IA existentes y de bloquear las funciones de IA futuras.
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos.
- Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA.
- Junto a Lanzamientos futuros de funciones de IA, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a nuevas funciones de IA.
- Haz clic en Guardar.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones.
- Haz clic en IA.
- Junto a Lanzamientos futuros de funciones de IA, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a nuevas funciones de IA.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Esta opción no se aplica a las futuras versiones de Slackbot. Si tienes activado Slackbot en tu espacio de trabajo u organización, las nuevas funcionalidades se publicarán automáticamente. Sin embargo, es posible que algunas tengan sus propios ajustes de administrador, como la búsqueda web.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios o administradores de espacios de trabajo y los propietarios o administradores de organizaciones
- Disponible en planes de pago