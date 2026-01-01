Puedes exportar los flujos de trabajo para compartirlos afuera de Slack. Las personas con las que compartas el archivo de exportación podrán importar el flujo de trabajo a su espacio de trabajo u organización.
Los propietarios y administradores pueden desactivar las exportaciones de flujos de trabajo en tu espacio de trabajo u organización. Si no ves la opción para exportar, comunícate con un propietario o administrador para pedirle ayuda.
Exportar un flujo de trabajo
En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral.
En Flujos de trabajo, selecciona Administrados por ti en la parte superior de la página.
Haz clic en el ícono de lápiz junto al flujo de trabajo que desees exportar.
Haz clic en el ícono de tres puntos en la parte superior derecha y selecciona Exportar flujo de trabajo. Tus flujos de trabajo se pueden exportar como archivos .JSON.
Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.
Importar un flujo de trabajo
En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral.
En Flujos de trabajo, haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha.
Selecciona Crear flujo de trabajo.
Haz clic en el ícono con tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Importar flujo de trabajo.
Elige el flujo de trabajo que desees importar y haz clic en Abrir.
Puedes personalizar el flujo de trabajo importado si lo deseas. Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar y luego en Publicar.