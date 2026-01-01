Por lo general, las cuentas duplicadas se dan por error en los espacios de trabajo que exigen que sus miembros utilicen el inicio de sesión único (SSO). Por ejemplo, si un miembro escribe un alias de correo electrónico para iniciar sesión en Slack o escribe una letra mal, se creará una cuenta nueva. Si uno de tus miembros tiene más de una cuenta, puedes corregirlo desactivando la cuenta duplicada y cambiando el correo electrónico asociado.

Nota: En el plan Gratuito, las cuentas duplicadas deberán ser resueltas por el miembro afectado. Los miembros pueden corregir la cuenta duplicada siguiendo los pasos para cambiar su dirección de correo electrónico en ambas cuentas.



Corregir las cuentas duplicadas

Para corregir las cuentas duplicadas, desactiva la cuenta duplicada y luego cambia la dirección de correo electrónico para que pueda usarse para la cuenta original. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los propietarios de un espacio de trabajo pueden corregir las cuentas duplicadas de los miembros. Si tu espacio de trabajo no usa autenticación SSO, dirígete al Paso 2: Actualiza la dirección de correo electrónico de un miembro. Paso 1: Permite cambiar las direcciones de correo En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Haz clic en SSO y autenticación. Junto a Ajustes de autenticación de SAML o de Google, haz clic en Cambiar ajustes. A la derecha de Ajustes, haz clic en Ampliar. Activa la opción Permitir que los usuarios cambien su dirección de correo. Haz clic en Guardar configuración.

Paso 2: Actualiza la dirección de correo electrónico de un miembro En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar miembros del menú. Haz clic en el ícono con tres puntos junto a la cuenta duplicada y luego haz clic en Desactivar cuenta y sigue las indicaciones. Luego de desactivarla, haz clic en el ícono con tres puntos junto a la cuenta duplicada, y luego haz clic en Editar perfil e ingresa una nueva dirección de correo electrónico. (Puedes escribir cualquier dirección de correo electrónico. Sencillamente tendrás que liberar la que quieres de la cuenta duplicada.) A continuación, busca la cuenta original. Haz clic en la dirección de correo y cámbiala por la que acabas de liberar. Haz clic en el ícono con tres puntos situado a la derecha del nombre del miembro y selecciona Enviar correo electrónico de vinculación de SSO. El miembro recibirá un correo electrónico con instrucciones para vincular y autenticar su cuenta. Paso 3: Vuelve a cambiar los ajustes del espacio de trabajo En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Autenticación. Junto a Ajustes de autenticación de SAML o de Google, haz clic en Cambiar ajustes. A la derecha de Ajustes, haz clic en Ampliar. Desactiva la opción Permitir que los usuarios cambien su dirección de correo electrónico. Haz clic en Guardar configuración. Los propietarios de una organización pueden corregir las cuentas duplicadas de los miembros: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Busca la cuenta duplicada del miembro y haz clic en el nombre de la cuenta. Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Desactivar esta cuenta y sigue las indicaciones para desactivar la cuenta duplicada. Tras realizar esta acción, haz clic en Editar junto a los campos del perfil y cambia la dirección de correo electrónico de la cuenta por otra. (Puedes escribir cualquier dirección de correo electrónico. Sencillamente tendrás que liberar la que quieres de la cuenta duplicada.) A continuación, busca la cuenta original y reemplaza la dirección de correo electrónico por la que acabas de liberar. Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Enviar correo electrónico de revinculación de SSO . . El miembro recibirá un correo electrónico con instrucciones para vincular y autenticar su cuenta.



Evitar las cuentas duplicadas

Para evitar que se creen cuentas duplicadas, asegúrate de que todo el mundo use la dirección de correo electrónico que esté vinculada a su cuenta. A continuación te mostramos un par de consejos que debes tener en cuenta:

Asegúrate de que los miembros utilicen la dirección de correo electrónico correcta al iniciar sesión en Slack. Si la dirección de un miembro es jsoler@ficciones.com, pero usa el alias juan@ficciones.com, creará una cuenta duplicada.

Si usas un proveedor de identidades (IDP), asegúrate de que tu identificador esté configurado como un valor único y no modificable, por ejemplo, un número de empleado. Si estableces el identificador en un valor como una dirección de correo, es posible que los miembros creen cuentas duplicadas.