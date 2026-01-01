Activa las funciones de seguridad para computadora y dispositivos móviles para proteger los datos confidenciales en Slack. Los propietarios del espacio de trabajo (planes Gratuitos, Pro y Business+) y los propietarios de la organización (planes Enterprise) pueden elegir bloquear las descargas de archivos en computadoras y dispositivos móviles y bloquear la copia de mensajes solo en dispositivos móviles.

Nota: En los planes Enterprise, los propietarios de la organización pueden bloquear todas las descargas de archivos y la copia de mensajes en los dispositivos móviles que no estén administrados por un proveedor de Administración de movilidad empresarial (AME).



Bloquear descargas de archivos

Bloquear las descargas y vistas previas de archivos en la computadora

Puedes bloquear las descargas y vistas previas de archivos desde ubicaciones no autorizadas permitiendo solo descargas desde intervalos de direcciones IP específicos. Cuando bloqueas descargas de archivos en la computadora, las imágenes de las vistas previas se verán borrosas.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Junto a Descargas de archivos, haz clic en Editar. Debajo de Computadora, marca la casilla junto a Bloquear las descargas de archivos y las vistas previas de archivos. Debajo de Intervalos de IP permitidos para descargas, ingresa rangos de IP. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Seguridad y selecciona Ajustes de seguridad. Junto a Descargas de archivos en computadora, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Bloquear las descargas de archivos y las vistas previas de archivos. En Intervalos de IP permitidos para descargas, ingresa cualquier intervalo de IP que desees y haz clic en Guardar.



Bloquear descargas de archivos en dispositivos móviles

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Junto a Descargas de archivos, haz clic en Editar. Debajo de Móvil, marca la casilla que se encuentra junto a Bloquear descargas de archivos en aplicaciones móviles. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Seguridad y selecciona Ajustes de seguridad. Junto a Descargas de archivos en dispositivos móviles, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Bloquear descargas de archivos en aplicaciones móviles. Haz clic en Guardar.



Bloquear la copia de mensajes en dispositivos móviles

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Junto a Copia de mensajes en dispositivos móviles, haz clic en Editar. Desmarca la casilla junto a Permitir que los usuarios copien mensajes en dispositivos móviles. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Seguridad y selecciona Ajustes de seguridad. Junto a Copia de mensajes en dispositivos móviles, haz clic en Editar. Desmarca la casilla junto a Permitir que los usuarios copien mensajes en dispositivos móviles. Haz clic en Guardar.

Nota: Para los dispositivos administrados con AME, puedes activar este ajuste con un par clave/valor en AppConfig.