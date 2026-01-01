Bloccare il download di file e la copia di messaggi in Slack
Bloccare il download di file e la copia di messaggi in Slack
Abilita le funzioni di sicurezza per desktop e dispositivi mobili per proteggere i dati aziendali sensibili in Slack. I proprietari di aree di lavoro (piani Free, Pro e Business+) e i proprietari di organizzazioni (piani Enterprise) possono scegliere di bloccare il download di file su desktop e dispositivi mobili e di bloccare la copia di messaggi solo sui dispositivi mobili.
Nota: Con i piani Enterprise, i proprietari dell’organizzazione possono bloccare tutti i download di file e la copia di messaggi sui dispositivi mobili che non sono gestiti da un provider Enterprise Mobility Management (EMM).
Bloccare i download di file
Blocca i download e le anteprime di file su desktop
Puoi bloccare i download e le anteprime da posizioni non autorizzate consentendo i download solo da intervalli di indirizzi IP specifici. Quando blocchi i download di file su desktop, le anteprime delle immagini appariranno sfocate.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Accanto a Download di file, clicca su Modifica.
Sotto Desktop, seleziona la casella accanto a Blocca download di file e anteprime di file.
Sotto Intervalli IP consentiti per i download, inserisci gli intervalli IP.
Clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza, quindi seleziona Impostazioni di sicurezza.
Accanto a Download di file su desktop, clicca su Modifica.
Seleziona la casella accanto a Blocca download di file e anteprime di file.
Alla voce Intervalli IP consentiti per i download, inserisci gli intervalli IP desiderati e clicca su Salva.
Bloccare i download di file su dispositivi mobili
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Accanto a Download di file, clicca su Modifica.
Sotto Dispositivi mobili, seleziona la casella accanto a Blocca download di file su app mobili.
Clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza, quindi seleziona Impostazioni di sicurezza.
Accanto a Download di file su dispositivi mobili, clicca su Modifica.
Seleziona la casella accanto a Blocca download di file su app mobili.
Clicca su Salva.
Bloccare la copia di messaggi su dispositivi mobili
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Accanto a Copia di messaggi su dispositivi mobili, clicca su Modifica.
Deseleziona la casella accanto a Consenti agli utenti di copiare messaggi su dispositivi mobili.
Clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza, quindi seleziona Impostazioni di sicurezza.
Accanto a Copia di messaggi su dispositivi mobili, clicca su Modifica.
Deseleziona la casella accanto a Consenti agli utenti di copiare messaggi su dispositivi mobili.
Clicca su Salva.
Nota: per i dispositivi gestiti con EMM, puoi abilitare questa impostazione con una coppia chiave-valore in AppConfig.
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietaridell’area di lavoro e proprietari dell’organizzazione