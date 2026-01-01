Activa las funciones de seguridad para móvil y ordenador para proteger los datos comerciales confidenciales en Slack. Los propietarios del espacio de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+) y los propietarios de la organización (planes Enterprise) pueden elegir bloquear la descarga de archivos para móvil y ordenador, y la copia de mensajes solo para dispositivos móviles.

Nota: En los planes Enterprise, los propietarios de la organización pueden bloquear la descarga de todos los archivos y la copia de mensajes en dispositivos móviles que no estén gestionados por un proveedor de gestión de dispositivos móviles (GDM).



Bloquear las descargas de archivos

Bloquear las descargas y vistas previas de archivos en el ordenador

Puedes bloquear las descargas y vistas previas de archivos desde ubicaciones no autorizadas permitiendo únicamente descargas de intervalos de direcciones IP específicos. Cuando bloqueas las descargas de archivos en el ordenador, las vistas previas de las imágenes aparecerán borrosas.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Seguridad. Junto a Descargas de archivos, haz clic en Editar. Debajo de Ordenador, marca la casilla que aparece al lado de Bloquear las descargas y vistas previas de archivos. En Intervalos de IP permitidos para las descargas, introduce los intervalos de IP. Haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Seguridad y, a continuación, selecciona Ajustes de seguridad. Junto a Descargas de archivos en el ordenador, haz clic en Editar. Marca la casilla que aparece al lado de Bloquear las descargas y vistas previas de archivos. En Rangos de IP permitidos para descargas, indica los rangos que correspondan y haz clic en Guardar.



Bloquear las descargas de archivos en el móvil

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Seguridad. Junto a Descargas de archivos, haz clic en Editar. Debajo de Móvil, marca la casilla que aparece al lado de Bloquear las descargas de archivos en aplicaciones móviles. Haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Seguridad y, a continuación, selecciona Ajustes de seguridad. Junto a Descargas de archivos en dispositivos móviles, haz clic en Editar. Marca la casilla que aparece al lado de Bloquear las descargas de archivos en aplicaciones móviles. Haz clic en Guardar.



Bloquear la copia de mensajes en dispositivos móviles

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Seguridad. Junto a Copiar mensajes en dispositivos móviles, haz clic en Editar. Desmarca la casilla junto a Permitir que los usuarios copien mensajes en las versiones móviles. Haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Seguridad y, a continuación, selecciona Ajustes de seguridad. Junto a Copiar mensajes en dispositivos móviles, haz clic en Editar. Desmarca la casilla junto a Permitir que los usuarios copien mensajes en las versiones móviles. Haz clic en Guardar.

Nota: Para los dispositivos gestionados con GDM, puedes activar esta configuración a través de un par clave/valor en AppConfig.