Datei-Downloads und Kopieren von Nachrichten in Slack blockieren
Aktiviere die Sicherheitsfunktionen für Desktop und Mobilgeräte, um sensible Unternehmensdaten in Slack zu schützen. Workspace-Inhaber:innen (Free-, Pro- und Business+ Pläne) und Org-Inhaber:innen (Enterprise-Pläne) können wählen, ob sie Dateidownloads auf Desktop- und Mobilgeräten und das Kopieren von Nachrichten nur auf Mobilgeräten blockieren möchten.
Hinweis: Bei Enterprise-Plänen können Organisationsinhaber:innen alle Datei-Downloads und das Kopieren von Nachrichten auf mobilen Geräte blockieren, die nicht von einem Enterprise Mobility Management (EMM)-Anbieter verwaltet werden.
Datei-Downloads blockieren
Datei-Downloads und -vorschauen auf dem Desktop blockieren
Du kannst Datei-Downloads und -vorschauen von nicht autorisierten Standorten blockieren, indem du nur Downloads von bestimmten IP-Adressbereichen zulässt. Wenn du Datei-Downloads auf dem Desktop blockierst, werden Vorschauen von Bildern unscharf angezeigt.
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit.
- Klicke neben Datei-Downloads auf Bearbeiten.
- Aktiviere unter Desktop das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads und Dateivorschauen blockieren.
- Gib unter Zulässige IP-Bereiche für Downloads auf dem Desktop die IP-Bereiche ein.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus.
- Klicke neben Datei-Downloads auf dem Desktop auf Bearbeiten.
- Aktiviere das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads und Dateivorschauen blockieren.
- Gib unter Zulässige IP-Bereiche für Downloads die IP-Bereiche deiner Wahl ein und klicke auf Speichern.
Mobile Datei-Downloads blockieren
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator.
- Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit.
- Klicke neben Datei-Downloads auf Bearbeiten.
- Aktiviere unter Mobil das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads auf mobilen Apps blockieren.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus.
- Klicke neben Datei-Downloads auf Mobilgeräten auf Bearbeiten.
- Aktiviere das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads auf mobilen Apps blockieren.
- Klicke auf Speichern.
Kopieren von Nachrichten auf mobilen Geräten blockieren
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator.
- Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit.
- Klicke neben Kopieren von Nachrichten auf Mobilgeräten auf Bearbeiten.
- Deaktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen erlauben, Nachrichten auf Mobilgeräten zu kopieren.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus.
- Klicke neben Kopieren von Nachrichten auf Mobilgeräten auf Bearbeiten.
- Deaktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen erlauben, Nachrichten auf Mobilgeräten zu kopieren.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Bei Geräten, die mit EMM verwaltet werden, kannst du diese Einstellung mittels Schlüssel-Wert-Paar in AppConfig aktivieren.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen und Organisationsinhaber:innen
- Verfügbar für alle Pläne