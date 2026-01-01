Aktiviere die Sicherheitsfunktionen für Desktop und Mobilgeräte, um sensible Unternehmensdaten in Slack zu schützen. Workspace-Inhaber:innen (Free-, Pro- und Business+ Pläne) und Org-Inhaber:innen (Enterprise-Pläne) können wählen, ob sie Dateidownloads auf Desktop- und Mobilgeräten und das Kopieren von Nachrichten nur auf Mobilgeräten blockieren möchten.

Hinweis: Bei Enterprise-Plänen können Organisationsinhaber:innen alle Datei-Downloads und das Kopieren von Nachrichten auf mobilen Geräte blockieren, die nicht von einem Enterprise Mobility Management (EMM)-Anbieter verwaltet werden.



Datei-Downloads blockieren

Datei-Downloads und -vorschauen auf dem Desktop blockieren

Du kannst Datei-Downloads und -vorschauen von nicht autorisierten Standorten blockieren, indem du nur Downloads von bestimmten IP-Adressbereichen zulässt. Wenn du Datei-Downloads auf dem Desktop blockierst, werden Vorschauen von Bildern unscharf angezeigt.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit. Klicke neben Datei-Downloads auf Bearbeiten. Aktiviere unter Desktop das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads und Dateivorschauen blockieren. Gib unter Zulässige IP-Bereiche für Downloads auf dem Desktop die IP-Bereiche ein. Klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben Datei-Downloads auf dem Desktop auf Bearbeiten. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads und Dateivorschauen blockieren. Gib unter Zulässige IP-Bereiche für Downloads die IP-Bereiche deiner Wahl ein und klicke auf Speichern.



Mobile Datei-Downloads blockieren

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit. Klicke neben Datei-Downloads auf Bearbeiten. Aktiviere unter Mobil das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads auf mobilen Apps blockieren. Klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben Datei-Downloads auf Mobilgeräten auf Bearbeiten. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Datei-Downloads auf mobilen Apps blockieren. Klicke auf Speichern.



Kopieren von Nachrichten auf mobilen Geräten blockieren

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit. Klicke neben Kopieren von Nachrichten auf Mobilgeräten auf Bearbeiten. Deaktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen erlauben, Nachrichten auf Mobilgeräten zu kopieren. Klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben Kopieren von Nachrichten auf Mobilgeräten auf Bearbeiten. Deaktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen erlauben, Nachrichten auf Mobilgeräten zu kopieren. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Bei Geräten, die mit EMM verwaltet werden, kannst du diese Einstellung mittels Schlüssel-Wert-Paar in AppConfig aktivieren.