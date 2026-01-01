Los roles determinan lo que las personas pueden ver y hacer en Slack. Hay roles administrativos que están diseñados para las personas responsables de administrar cuentas y ajustes en Slack. Los roles que no son administrativos permiten que las personas trabajen en Slack y accedan a funciones clave.



Nota: Obtén más información sobre los permisos para cada tipo de rol en Slack.

Roles en Slack

A continuación se muestra una lista completa de los roles disponibles en todos los planes de Slack:

Roles adicionales en los planes Enterprise

En los planes Enterprise, hay un rol de miembro adicional, así como roles administrativos, que brindan a las organizaciones la capacidad de administrar Slack:

Propietario principal de la organización

Cada organización de Enterprise tiene un único propietario principal . Solo esta persona puede transferir la propiedad de la organización y tener acceso a los roles del sistema y las herramientas de administración de canales de forma predeterminada.

Propietarios de organizaciones

Los propietarios principales de la organización pueden asignar propietarios de la organización. Los propietarios de la organización tienen el mismo nivel de permisos que el propietario principal de la organización, excepto que no pueden transferir la propiedad de la organización y no tienen acceso a los roles del sistema ni a las herramientas de administración de canales de forma predeterminada.

Los propietarios principales de la organización pueden asignar propietarios de la organización. Los propietarios de la organización tienen el mismo nivel de permisos que el propietario principal de la organización, excepto que no pueden transferir la propiedad de la organización y no tienen acceso a los roles del sistema ni a las herramientas de administración de canales de forma predeterminada. Administradores de la organización

Los propietarios de la organización pueden asignar administradores de la organización. Estos ayudan en la administración de los ajustes y las políticas en el ámbito de la organización y con otras tareas administrativas.

Miembros de primera línea

Los miembros de primera línea son un tipo de cuenta de acceso limitado para empleados que no necesitan la gama completa de funciones de Slack. (Disponible con el complemento Primera línea).



Roles del sistema

En los planes Business+ (roles limitados) y Enterprise, los roles del sistema brindan a las organizaciones más flexibilidad en cuanto a los permisos que se pueden otorgar a los miembros. Los administradores que tengan permiso para asignar roles pueden asignarles a los usuarios uno o más roles del sistema para ayudarlos a administrar la organización. Por ejemplo, da a un miembro de acceso completo la capacidad de administrar las funciones de seguridad de tu organización asignando el rol del sistema Administrador de seguridad.

Estos son los roles del sistema disponibles:

* También disponible en el plan Business+.

Consejo: En los planes Enterprise, puedes crear roles personalizados para delegar tareas específicas a personas en tu organización.