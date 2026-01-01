Tipos de roles en Slack
Los roles determinan lo que las personas pueden ver y hacer en Slack. Hay roles administrativos que están diseñados para las personas responsables de administrar cuentas y ajustes en Slack. Los roles que no son administrativos permiten que las personas trabajen en Slack y accedan a funciones clave.
Nota: Obtén más información sobre los permisos para cada tipo de rol en Slack.
Roles en Slack
A continuación se muestra una lista completa de los roles disponibles en todos los planes de Slack:
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Propietario principal del espacio de trabajo
Un espacio de trabajo de Slack tiene un único propietario principal. Solo esta persona puede eliminar el espacio de trabajo o transferir la propiedad a otra persona.
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Propietarios del espacio de trabajo
Los propietarios principales pueden asignar propietarios del espacio de trabajo. Tienen el mismo nivel de permisos que el propietario principal, pero no pueden eliminar el espacio de trabajo ni transferir su propiedad.
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Administradores del espacio de trabajo
Los propietarios del espacio de trabajo pueden asignar administradores del espacio de trabajo. Estos ayudarán a administrar miembros y pueden realizar tareas administrativas, pero no pueden acceder a la página de facturación ni administrar la información de facturación.
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Miembros de acceso completo
Los miembros tienen acceso para usar funciones en Slack, excepto aquellas que están limitadas solo a propietarios y administradores.
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Invitados multicanal (disponible solo en los planes de pago)
Los invitados multicanal tienen acceso limitado en Slack. Los administradores pueden agregarlos a dos o más canales en su espacio de trabajo u organización de Enterprise.
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Invitados monocanal (disponible solo en los planes de pago)
Los invitados monocanal tienen acceso limitado en Slack. Los administradores pueden agregarlos a un canal en su espacio de trabajo u organización.
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Administradores de canales (disponible solo en los planes de pago)
Los administradores de canales pueden emprender acciones administrativas en los canales que se les asignaron.
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Miembros pendientes
Los miembros pendientes fueron invitados a participar en Slack, pero aún no aceptaron la invitación. Las personas pueden agregarlos a los canales, mencionarlos y enviarles mensajes directos. Recibirán notificaciones por correo electrónico hasta que creen su cuenta.
Roles adicionales en los planes Enterprise
En los planes Enterprise, hay un rol de miembro adicional, así como roles administrativos, que brindan a las organizaciones la capacidad de administrar Slack:
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Propietario principal de la organización
Cada organización de Enterprise tiene un único propietario principal. Solo esta persona puede transferir la propiedad de la organización y tener acceso a los roles del sistema y las herramientas de administración de canales de forma predeterminada.
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Propietarios de organizaciones
Los propietarios principales de la organización pueden asignar propietarios de la organización. Los propietarios de la organización tienen el mismo nivel de permisos que el propietario principal de la organización, excepto que no pueden transferir la propiedad de la organización y no tienen acceso a los roles del sistema ni a las herramientas de administración de canales de forma predeterminada.
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Administradores de la organización
Los propietarios de la organización pueden asignar administradores de la organización. Estos ayudan en la administración de los ajustes y las políticas en el ámbito de la organización y con otras tareas administrativas.
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Miembros de primera línea
Los miembros de primera línea son un tipo de cuenta de acceso limitado para empleados que no necesitan la gama completa de funciones de Slack. (Disponible con el complemento Primera línea).
Roles del sistema
En los planes Business+ (roles limitados) y Enterprise, los roles del sistema brindan a las organizaciones más flexibilidad en cuanto a los permisos que se pueden otorgar a los miembros. Los administradores que tengan permiso para asignar roles pueden asignarles a los usuarios uno o más roles del sistema para ayudarlos a administrar la organización. Por ejemplo, da a un miembro de acceso completo la capacidad de administrar las funciones de seguridad de tu organización asignando el rol del sistema Administrador de seguridad.
Estos son los roles del sistema disponibles:
- Administrador de análisis de datos: visualiza el panel de análisis de datos
- Administrador de registros de auditoría: accede a los registros de auditoría
- Administrador de canales: controla la forma de administrar los canales
- Administrador de contenido: revisa el contenido marcado y modera el contenido
- Supervisor de personalización: administra los emojis personalizados y las respuestas automatizadas
- Administrador de DLP: configura y administra la prevención de pérdida de datos de Slack
- Administrador de exportaciones: accede y administra las exportaciones
- Administrador de integraciones: ve, instala, aprueba y restringe aplicaciones
- Administrador de retenciones legales: crea y administra las retenciones legales
- Administrador de la actividad de mensajes: Ver la actividad de mensajes en los canales*
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Administrador de roles: controla a quién se le asignan los roles del sistema
- Administrador de ventas: controla el Inicio de Slack Sales*
- Administrador de Salesforce: administra las conexiones a Salesforce*
- Administrador de seguridad: Administrar las sesiones y desactivar cuentas
- Administrador de habilidades: activa automáticamente las habilidades de Slackbot
- Administrador de plantillas: crea y publica plantillas de canvas y canales personalizadas
- Administrador de usuarios: agrega, quita o desactiva a los usuarios no administradores
- Administrador de flujo de trabajo: Administrar y ver el análisis de datos de los flujos de trabajo
* También disponible en el plan Business+.
Consejo: En los planes Enterprise, puedes crear roles personalizados para delegar tareas específicas a personas en tu organización.