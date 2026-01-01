Tipi di ruoli in Slack
I ruoli determinano cosa le persone possono vedere e fare in Slack. Ci sono ruoli amministrativi che sono pensati per le persone responsabili della gestione degli account e delle impostazioni in Slack. I ruoli non amministrativi consentono alle persone di lavorare in Slack e accedere alle funzioni chiave.
Nota: scopri di più sulle autorizzazioni per ogni tipo di ruolo in Slack.
I ruoli su Slack
Di seguito è riportato un elenco completo dei ruoli disponibili in tutti i piani di Slack:
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Proprietario principale dell’area di lavoro
Un’area di lavoro di Slack ha un unico proprietario principale. Soltanto questa persona può eliminare l’area di lavoro o trasferire la proprietà a qualcun altro.
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Proprietari dell’area di lavoro
I proprietari principali possono assegnare i proprietari dell’area di lavoro. Hanno lo stesso livello di autorizzazioni del proprietario principale, ma non possono eliminare o trasferire la proprietà di un’area di lavoro.
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Amministratori dell’area di lavoro
I proprietari dell’area di lavoro possono assegnare gli amministratori dell’area di lavoro. Questi contribuiscono alla gestione dei membri e possono svolgere attività amministrative, ma non hanno accesso alla pagina di fatturazione e non possono gestire i dettagli di fatturazione.
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Membri effettivi
I membri hanno accesso alle funzioni in Slack, eccetto quelle limitate ai soli proprietari e amministratori.
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Ospiti multicanale (disponibili solo nei piani a pagamento)
Gli ospiti multicanale hanno accesso limitato in Slack. Gli amministratori possono aggiungerli a due (o più) canali nella loro area di lavoro o organizzazione Enterprise.
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Ospiti di un canale singolo (disponibili solo nei piani a pagamento)
Gli ospiti di un canale singolo hanno accesso limitato in Slack. Gli amministratori possono aggiungerli a un canale nella loro area di lavoro o organizzazione.
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Manager di canali (disponibili solo nei piani a pagamento)
I manager di canali possono eseguire azioni amministrative sui canali a cui sono assegnati.
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Membri invitati
I membri invitati hanno ricevuto l’invito a entrare in Slack ma non lo hanno ancora accettato. Le persone possono aggiungerli ai canali, taggarli e inviare loro messaggi diretti (MD). Riceveranno una notifica e-mail fino a quando non creano l’account.
Ruoli aggiuntivi nei piani Enterprise
Con i piani Enterprise è disponibile un ruolo aggiuntivo per i membri, nonché ruoli amministrativi che offrono alle organizzazioni l’abilità di gestire Slack:
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Proprietario principale dell’organizzazione
Ogni organizzazione Enterprise ha un unico proprietario principale dell’organizzazione. Solo questa persona può trasferire la proprietà dell’organizzazione e accedere a ruoli di sistema e strumenti di gestione del canale per impostazione predefinita.
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Proprietari dell’organizzazione
Il proprietario principale dell’organizzazione può assegnare i proprietari dell’organizzazione. I proprietari dell’organizzazione hanno lo stesso livello di autorizzazioni del proprietario principale dell’organizzazione, ma non possono trasferire la proprietà dell’organizzazione e non hanno accesso ai ruoli di sistema o agli strumenti di gestione dei canali per impostazione predefinita.
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Amministratori dell’organizzazione
I proprietari dell’organizzazione possono assegnare gli amministratori dell’organizzazione. Questi contribuiscono alla gestione delle impostazioni e dei criteri a livello di organizzazione, insieme ad altre attività amministrative.
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Membri operativi
I membri operativi sono un tipo di account ad accesso limitato per i dipendenti che non necessitano di tutte le funzioni di Slack. (Disponibile con il componente aggiuntivo Operativo.)
Ruoli di sistema
Nei piani Business+ (ruoli limitati) ed Enterprise, i ruoli di sistema offrono alle organizzazioni maggiore flessibilità in merito alle autorizzazioni che possono essere concesse ai membri. Gli amministratori con l’autorizzazione per assegnare i ruoli possono assegnare agli utenti uno o più ruoli di sistema per aiutarli a gestire la loro organizzazione. Ad esempio, è possibile dare a un membro effettivo la possibilità di gestire le funzioni di sicurezza dell’organizzazione assegnando il ruolo di sistema Amministratore della sicurezza.
Ecco i ruoli di sistema disponibili:
- Amministratore statistiche: visualizza la dashboard statistiche
- Amministratore registri di controllo: accede ai registri di controllo
- Amministratore canali: gestisce come vengono amministrati i canali
- Amministratore di contenuti: rivede il contenuto contrassegnato e modera i contenuti
- Manager della personalizzazione: gestisce emoji personalizzati e risposte automatiche
- Amministratore DLP: configura e gestisce la prevenzione della perdita dei dati di Slack
- Amministratore esportazioni: accede e gestisce le esportazioni
- Amministratore integrazioni: visualizza, installa, approva e limita le app
- Amministratore blocchi a fini giudiziari: crea e gestisce i blocchi a fini giudiziari
- Manager di attività messaggio: Visualizza l’attività messaggio nei canali*
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Amministratore ruoli: gestisce a chi vengono assegnati i ruoli di sistema
- Amministratore vendite: gestisce Home Vendite Slack*
- Amministratore Salesforce: gestisce le connessioni a Salesforce*
- Amministratore della sicurezza: gestisce le sessioni e disattiva gli account
- Amministratore delle abilità: abilita automaticamente le abilità di Slackbot
- Amministratore dei modelli: crea e pubblica modelli personalizzati di canvas e canali
- Amministratore utenti: aggiunge, rimuove o disattiva gli utenti non amministratori
- Amministratore workflow: Gestisci i workflow e visualizza le statistiche dei workflow
* Disponibile anche con il piano Business+
Suggerimento: con i piani Enterprise, puoi creare ruoli personalizzati per delegare attività specifiche a persone della tua organizzazione.