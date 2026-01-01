Los roles determinan lo que las personas pueden ver y hacer en Slack. Existen roles administrativos diseñados para las personas encargadas de gestionar las cuentas y los ajustes en Slack. Los roles no administrativos permiten a las personas trabajar en Slack y acceder a las funciones más importantes.



Nota: Obtén más información sobre los permisos de cada tipo de rol en Slack.

Los roles en Slack

A continuación tienes una lista exhaustiva de los roles disponibles en todos los planes de Slack:

Roles adicionales en los planes Enterprise

En los planes Enterprise, hay un rol de miembro adicional, además de los roles administrativos, que permiten a las organizaciones gestionar Slack:

Propietario principal de la organización

Todas las organizaciones Enterprise tienen un único propietario principal de la organización . Esta es la única persona que puede transferir la propiedad de la organización , así como acceder a los roles de sistema y a las herramientas de gestión de canales de forma predeterminada.

Propietarios de la organización

Los propietarios principales de la organización pueden asignar nuevos propietarios de la organización. Los propietarios de la organización tienen el mismo nivel de permisos que el propietario principal, excepto que no pueden transferir la propiedad ni tienen acceso a los roles de sistema ni a las herramientas de gestión de canales de forma predeterminada.

Los propietarios principales de la organización pueden asignar nuevos propietarios de la organización. Los propietarios de la organización tienen el mismo nivel de permisos que el propietario principal, excepto que no pueden transferir la propiedad ni tienen acceso a los roles de sistema ni a las herramientas de gestión de canales de forma predeterminada. Administradores de la organización

Los propietarios de la organización pueden asignar administradores de la misma. Ayudan a gestionar ajustes y políticas que afectan a toda la organización, y también desempeñan otras tareas administrativas.

Miembros de primera línea

Los miembros de primera línea son un tipo de cuenta con acceso limitado para empleados que no necesitan acceder a todas las funciones y características de Slack. (Disponible con el complemento Primera línea).



Roles de sistema

En los planes Business+ (roles limitados) y Enterprise, los roles de sistema proporcionan a las organizaciones más flexibilidad en torno a los permisos que pueden ofrecer a los miembros. Los administradores con permiso para asignar roles pueden proporcionar a los usuarios uno o varios roles de sistema para ayudarles a gestionar la organización. Por ejemplo, pueden dar a un miembro completo la capacidad de gestionar las funciones de seguridad de tu organización asignándole el rol de sistema de administrador de seguridad.

Estos son los roles de sistema disponibles:

* También está disponible en el plan Business+.

Consejo: En los planes Enterprise, puedes crear roles personalizados para delegar tareas concretas en personas de tu organización.