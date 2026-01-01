Tipos de roles en Slack
Los roles determinan lo que las personas pueden ver y hacer en Slack. Existen roles administrativos diseñados para las personas encargadas de gestionar las cuentas y los ajustes en Slack. Los roles no administrativos permiten a las personas trabajar en Slack y acceder a las funciones más importantes.
Nota: Obtén más información sobre los permisos de cada tipo de rol en Slack.
Los roles en Slack
A continuación tienes una lista exhaustiva de los roles disponibles en todos los planes de Slack:
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Propietario principal del espacio de trabajo
Cada espacio de trabajo de Slack tiene un solo propietario principal. Solo esta persona puede eliminar el espacio de trabajo o transferir la propiedad a otro miembro.
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Propietarios del espacio de trabajo
Los propietarios principales pueden asignar nuevos propietarios del espacio de trabajo. Estos tendrán el mismo nivel de permisos que el propietario principal, pero no podrán eliminar el espacio ni transferir su propiedad.
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Administradores de espacios de trabajo
Los propietarios del espacio de trabajo pueden asignar nuevos administradores del espacio de trabajo. Ayudan a gestionar miembros y pueden llevar a cabo tareas administrativas, pero no pueden acceder a la página Facturación ni gestionar los detalles de facturación.
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Miembros plenos
Los miembros pueden usar las funciones en Slack, excepto aquellas que están limitadas únicamente a propietarios y administradores.
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Invitados multicanal (solo disponible en planes de pago)
Los invitados multicanal tienen un acceso limitado en Slack. Los administradores pueden añadirles a dos (o más) canales de su espacio de trabajo u organización Enterprise.
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Invitados monocanal (solo disponible en planes de pago)
Los invitados monocanal tienen un acceso limitado en Slack. Los administradores pueden añadirles a un canal dentro de espacio de trabajo u organización.
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Administradores de canales (solo disponibles en los planes de pago)
Los administradores de canales pueden realizar acciones de administración en los canales que tienen asignados.
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Miembros pendientes
Los miembros pendientes son personas a las que se ha invitado a unirse a Slack, pero todavía no han aceptado la invitación. Se les puede añadir a los canales, mencionarles y enviarles mensajes directos. Recibirán notificaciones de correo electrónico hasta que se creen una cuenta.
Roles adicionales en los planes Enterprise
En los planes Enterprise, hay un rol de miembro adicional, además de los roles administrativos, que permiten a las organizaciones gestionar Slack:
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Propietario principal de la organización
Todas las organizaciones Enterprise tienen un único propietario principal de la organización. Esta es la única persona que puede transferir la propiedad de la organización, así como acceder a los roles de sistema y a las herramientas de gestión de canales de forma predeterminada.
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Propietarios de la organización
Los propietarios principales de la organización pueden asignar nuevos propietarios de la organización. Los propietarios de la organización tienen el mismo nivel de permisos que el propietario principal, excepto que no pueden transferir la propiedad ni tienen acceso a los roles de sistema ni a las herramientas de gestión de canales de forma predeterminada.
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Administradores de la organización
Los propietarios de la organización pueden asignar administradores de la misma. Ayudan a gestionar ajustes y políticas que afectan a toda la organización, y también desempeñan otras tareas administrativas.
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Miembros de primera línea
Los miembros de primera línea son un tipo de cuenta con acceso limitado para empleados que no necesitan acceder a todas las funciones y características de Slack. (Disponible con el complemento Primera línea).
Roles de sistema
En los planes Business+ (roles limitados) y Enterprise, los roles de sistema proporcionan a las organizaciones más flexibilidad en torno a los permisos que pueden ofrecer a los miembros. Los administradores con permiso para asignar roles pueden proporcionar a los usuarios uno o varios roles de sistema para ayudarles a gestionar la organización. Por ejemplo, pueden dar a un miembro completo la capacidad de gestionar las funciones de seguridad de tu organización asignándole el rol de sistema de administrador de seguridad.
Estos son los roles de sistema disponibles:
- Administrador de análisis de datos: ver el panel de análisis de datos
- Administrador de registros de auditoría: acceder a los registros de auditoría
- Administrador de canales: gestionar cómo se administran los canales
- Administrador de contenido: revisar el contenido marcado y moderarlo
- Administrador de personalizaciones: gestionar los emojis personalizados y las respuestas automatizadas
- Administrador de prevención de pérdida de datos (DLP): configurar y gestionar la prevención de pérdida de datos en Slack
- Administrador de exportaciones: acceder a las exportaciones y gestionarlas
- Administrador de integraciones: ver, instalar, aprobar y restringir aplicaciones
- Administrador de retenciones legales: crear y gestionar retenciones legales
- Administrador de la actividad de mensajes: ver la actividad de mensajes en los canales*
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Administrador de roles: gestionar a quién se le asignan los roles de sistema
- Administrador de ventas: gestionar Inicio de ventas de Slack*
- Administrador de Salesforce: gestionar las conexiones de Salesforce*
- Administrador de seguridad: gestionar sesiones y desactivar cuentas
- Gerente de habilidades: habilitar automáticamentehabilidades de Slackbot
- Administrador de plantillas: crear y publicar plantillas personalizadas de canvas y de canales
- Administrador de usuarios: añadir, eliminar o desactivar usuarios no administradores
- Administrador del flujo de trabajo: Gestionar flujos de trabajo y ver los análisis de datos de los flujos de trabajo
* También está disponible en el plan Business+.
Consejo: En los planes Enterprise, puedes crear roles personalizados para delegar tareas concretas en personas de tu organización.