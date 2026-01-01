Rollen entscheiden darüber, was Leute in Slack sehen und machen können. Administrative Rollen sind für Personen konzipiert, die für die Verwaltung von Accounts und Einstellungen in Slack zuständig sind. Personen mit nicht-administrativen Rollen können in Slack arbeiten und auf wichtige Funktionen zugreifen.



Hinweis: Mehr Infos über die Berechtigungen für jede Rolle in Slack.

Rollen in Slack

Nachfolgend findest du eine vollständige Liste der Rollen, die in allen Plänen von Slack verfügbar sind:

Primäre Workspace-Inhaberin bzw. Primärer Workspace-Inhaber

Ein Slack-Workspace hat eine:n Primäre:n Inhaber:in . Nur diese Person kann den Workspace löschen oder die Inhaberschaft auf eine andere Person übertragen .

Workspace-Inhaber:innen

Primäre Inhaber:innen können Workspace-Inhaber:innen zuweisen . Diese haben dann die gleiche Berechtigungsstufe wie die:der Primäre Inhaber:in, außer, dass sie die Inhaberschaft eines Workspace nicht löschen oder übertragen können.

Workspace-Administrator:innen

Workspace-Inhaber:innen können Workspace-Administrator:innen zuweisen . Sie helfen bei der Mitgliederverwaltung und können administrative Aufgaben ausführen, haben aber keinen Zugriff auf die Abrechnungsseite und können keine Rechnungsdaten verwalten .

Vollwertige Mitglieder

Mitglieder haben Zugang zu Funktionen von Slack, mit Ausnahme von solchen, die Inhaber:innen und Administrator:innen vorbehalten sind.

Multi-Channel-Gäste (nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar)

Multi-Channel-Gäste haben eingeschränkten Zugang in Slack. Administrator:innen können sie zu zwei (oder mehr) Channels in ihrem Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation hinzufügen.

(nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar) Reguläre Channel-Gäste (nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar)

Reguläre Channel-Gäste haben eingeschränkten Zugang in Slack. Administrator:innen können sie zu einem Channel in ihrem Workspace oder ihrer Organisation hinzufügen.

(nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar) Channel-Manager:innen (nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar)

Channel-Manager:innen können folgende administrative Aktionen für ihre zugewiesenen Channels durchführen.

Eingeladene Mitglieder

Eingeladene Mitglieder wurden zu Slack eingeladen, haben die Einladung aber noch nicht angenommen. Andere Mitglieder können sie zu Channels hinzufügen, sie erwähnen sowie ihnen Direktnachrichten (DMs) senden. Sie erhalten Benachrichtigungen per E-Mail, bis sie einen Account erstellen.



Zusätzliche Rollen im Enterprise-Plan

In Enterprise-Plänen gibt es eine zusätzliche Mitgliederrolle sowie Administratorrollen, mit denen Organisationen Slack verwalten können:

Primäre:r Organisationsinhaber:in

Jede Enterprise-Organisation hat eine:n Primäre:n Organisationsinhaber:in . Nur diese Person kann die Inhaberschaft an der Organisation übertragen und hat standardmäßig Zugriff auf Systemrollen und Channel-Management-Tools .

Organisationsinhaber:innen

Primäre Organisationsinhaber:innen können Organisationsinhaber:innen zuweisen. Organisationsinhaber:innen haben die gleiche Berechtigungsstufe wie Primäre Organisationsinhaber:innen, außer, dass sie die Inhaberschaft der Organisation nicht übertragen können und dass sie keinen standardmäßigen Zugriff auf Systemrollen oder Channel-Management-Tools haben.

Primäre Organisationsinhaber:innen können Organisationsinhaber:innen zuweisen. Organisationsinhaber:innen haben die gleiche Berechtigungsstufe wie Primäre Organisationsinhaber:innen, außer, dass sie die Inhaberschaft der Organisation nicht übertragen können und dass sie keinen standardmäßigen Zugriff auf Systemrollen oder Channel-Management-Tools haben. Organisationsadministrator:innen

Organisationsinhaber:innen können Organisationsadministrator:innen zuweisen. Sie verwalten Einstellungen und Richtlinien auf Organisationsebene sowie andere administrative Aufgaben.

Frontline-Mitglieder

Frontline-Mitglieder sind ein Account-Typ mit eingeschränktem Zugriff für Mitarbeitende, die nicht den gesamten Funktionsumfang von Slack benötigen. (Verfügbar mit dem Frontline-Add-on.)



Systemrollen

In den Plänen Business+ (eingeschränkte Rollen) und Enterprise erhalten Organisationen durch Systemrollen mehr Flexibilität bei den Berechtigungen, die Mitgliedern zugewiesen werden können. Administrator:innen mit der Berechtigung zur Zuweisung von Rollen können Benutzer:innen eine oder mehrere Systemrollen zuweisen, um sie bei der Verwaltung der Organisation zu unterstützen. Du kannst beispielsweise einem vollwertigen Mitglied ermöglichen, die Sicherheitsfunktionen deiner Organisation zu verwalten, indem du der Person die Systemrolle „Sicherheitsadministrator:in“ zuweist.

Das sind die verfügbaren Systemrollen:

* Auch im Rahmen des Business+ Plans verfügbar

Tipp: Bei Enterprise-Plänen kannst du benutzerdefinierte Rollen erstellen, um bestimmte Aufgaben an Personen in deiner Organisation zu delegieren.