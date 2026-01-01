Arten von Rollen in Slack
Rollen entscheiden darüber, was Leute in Slack sehen und machen können. Administrative Rollen sind für Personen konzipiert, die für die Verwaltung von Accounts und Einstellungen in Slack zuständig sind. Personen mit nicht-administrativen Rollen können in Slack arbeiten und auf wichtige Funktionen zugreifen.
Hinweis: Mehr Infos über die Berechtigungen für jede Rolle in Slack.
Rollen in Slack
Nachfolgend findest du eine vollständige Liste der Rollen, die in allen Plänen von Slack verfügbar sind:
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Primäre Workspace-Inhaberin bzw. Primärer Workspace-Inhaber
Ein Slack-Workspace hat eine:n Primäre:n Inhaber:in. Nur diese Person kann den Workspace löschen oder die Inhaberschaft auf eine andere Person übertragen.
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Workspace-Inhaber:innen
Primäre Inhaber:innen können Workspace-Inhaber:innen zuweisen. Diese haben dann die gleiche Berechtigungsstufe wie die:der Primäre Inhaber:in, außer, dass sie die Inhaberschaft eines Workspace nicht löschen oder übertragen können.
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Workspace-Administrator:innen
Workspace-Inhaber:innen können Workspace-Administrator:innen zuweisen. Sie helfen bei der Mitgliederverwaltung und können administrative Aufgaben ausführen, haben aber keinen Zugriff auf die Abrechnungsseite und können keine Rechnungsdaten verwalten.
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Vollwertige Mitglieder
Mitglieder haben Zugang zu Funktionen von Slack, mit Ausnahme von solchen, die Inhaber:innen und Administrator:innen vorbehalten sind.
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Multi-Channel-Gäste (nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar)
Multi-Channel-Gäste haben eingeschränkten Zugang in Slack. Administrator:innen können sie zu zwei (oder mehr) Channels in ihrem Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation hinzufügen.
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Reguläre Channel-Gäste (nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar)
Reguläre Channel-Gäste haben eingeschränkten Zugang in Slack. Administrator:innen können sie zu einem Channel in ihrem Workspace oder ihrer Organisation hinzufügen.
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Channel-Manager:innen (nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar)
Channel-Manager:innen können folgende administrative Aktionen für ihre zugewiesenen Channels durchführen.
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Eingeladene Mitglieder
Eingeladene Mitglieder wurden zu Slack eingeladen, haben die Einladung aber noch nicht angenommen. Andere Mitglieder können sie zu Channels hinzufügen, sie erwähnen sowie ihnen Direktnachrichten (DMs) senden. Sie erhalten Benachrichtigungen per E-Mail, bis sie einen Account erstellen.
Zusätzliche Rollen im Enterprise-Plan
In Enterprise-Plänen gibt es eine zusätzliche Mitgliederrolle sowie Administratorrollen, mit denen Organisationen Slack verwalten können:
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Primäre:r Organisationsinhaber:in
Jede Enterprise-Organisation hat eine:n Primäre:n Organisationsinhaber:in. Nur diese Person kann die Inhaberschaft an der Organisation übertragen und hat standardmäßig Zugriff auf Systemrollen und Channel-Management-Tools.
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Organisationsinhaber:innen
Primäre Organisationsinhaber:innen können Organisationsinhaber:innen zuweisen. Organisationsinhaber:innen haben die gleiche Berechtigungsstufe wie Primäre Organisationsinhaber:innen, außer, dass sie die Inhaberschaft der Organisation nicht übertragen können und dass sie keinen standardmäßigen Zugriff auf Systemrollen oder Channel-Management-Tools haben.
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Organisationsadministrator:innen
Organisationsinhaber:innen können Organisationsadministrator:innen zuweisen. Sie verwalten Einstellungen und Richtlinien auf Organisationsebene sowie andere administrative Aufgaben.
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Frontline-Mitglieder
Frontline-Mitglieder sind ein Account-Typ mit eingeschränktem Zugriff für Mitarbeitende, die nicht den gesamten Funktionsumfang von Slack benötigen. (Verfügbar mit dem Frontline-Add-on.)
Systemrollen
In den Plänen Business+ (eingeschränkte Rollen) und Enterprise erhalten Organisationen durch Systemrollen mehr Flexibilität bei den Berechtigungen, die Mitgliedern zugewiesen werden können. Administrator:innen mit der Berechtigung zur Zuweisung von Rollen können Benutzer:innen eine oder mehrere Systemrollen zuweisen, um sie bei der Verwaltung der Organisation zu unterstützen. Du kannst beispielsweise einem vollwertigen Mitglied ermöglichen, die Sicherheitsfunktionen deiner Organisation zu verwalten, indem du der Person die Systemrolle „Sicherheitsadministrator:in“ zuweist.
Das sind die verfügbaren Systemrollen:
- Analytik-Administrator:in Anzeigen des Analytik-Dashboards
- Admin für Audit-Logs: Auf Audit-Logs zugreifen
- Channel-Administrator:in Verwalten der Channels
- Content-Administrator:innen: Gekennzeichnete Inhalte überprüfen und moderieren
- Customization Manager:in: Benutzerdefinierte Emojis und automatische Antworten verwalten
- DLP-Admin: Schutz vor Datenverlust (DLP) für Slack konfigurieren und verwalten
- Export-Admin: Auf Exporte zugreifen und diese verwalten
- Integrationsadministrator:in: Apps anzeigen, installieren, genehmigen und einschränken
- Administrator:in für gesetzliche Aufbewahrungspflichten: Gesetzliche Aufbewahrungspflichten erstellen und verwalten
- Manager für Nachrichtenaktivität: Nachrichtenaktivität in Channels anzeigen
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Rollen-Administrator:in: Verwalten, wem Systemrollen zugewiesen
werden
- Sales-Administrator:in: Verwalten von Slack Sales Home*
- Salesforce-Admin: Verbindungen zu Salesforce verwalten*
- Sicherheits-Administrator:in: Sitzungen verwalten und Accounts deaktivieren
- Kompetenz-Manager: Slackbot-Kompetenzen automatisch aktivieren
- Vorlagen-Admin: Benutzerdefinierte Canvas- und Channel-Vorlagen erstellen und veröffentlichen
- Benutzer:innen-Admin: Benutzer:innen, die nicht als Admin aktiv sind, hinzufügen, entfernen oder deaktivieren
- Workflow-Admin: Workflows verwalten und Workflow-Analytik anzeigen
* Auch im Rahmen des Business+ Plans verfügbar
Tipp: Bei Enterprise-Plänen kannst du benutzerdefinierte Rollen erstellen, um bestimmte Aufgaben an Personen in deiner Organisation zu delegieren.