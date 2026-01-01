Cuando te invitan a unirte al espacio de trabajo de Slack, los miembros de tu equipo pueden ponerte al día de las conversaciones antes de que aceptes la invitación. Empezarás a recibir notificaciones de Slack por correo electrónico y, si respondes por correo, tus compañeros verán los mensajes en Slack.

Cuando aceptes la invitación, verás tus mensajes y todos los canales a los que te agregaron, de modo que puedas seguir colaborando en tu espacio de trabajo de Slack.

Información importante para los miembros invitados

Slack es una plataforma de mensajería basada en canales donde las personas pueden trabajar juntas de manera más efectiva, conectar todas sus herramientas y servicios de software y encontrar la información que necesitan para hacer su mejor trabajo.

Cuando te invitan a Slack, otros miembros del espacio de trabajo pueden incluirte en las conversaciones de tres maneras:

Hasta que actives tu cuenta de Slack, recibirás notificaciones por correo electrónico cuando te mencionen o te envíen un mensaje directo.

Consejo: Las invitaciones vencerán luego de 30 días. Si no puedes aceptar la invitación, contacta a la persona que te la envió y solicítale que te haga llegar una nueva.

Cómo darse de baja de las notificaciones

Abre una notificación por correo electrónico en Slack. Haz clic en el enlace Cancelar suscripción , en la parte inferior del correo. Si lo deseas, haz clic en Sí, establecer estado desde la página Cancelar suscripción para avisar a los miembros del espacio de trabajo que no te llegan notificaciones por correo electrónico.

¿Tienes más preguntas? Ponte en contacto con nuestro equipo de Asistencia y te ayudaremos.