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Información importante para los miembros invitados
Slack es una plataforma de mensajería basada en canales donde las personas pueden trabajar juntas de manera más efectiva, conectar todas sus herramientas y servicios de software y encontrar la información que necesitan para hacer su mejor trabajo. Cuando te invitan a Slack, otros miembros del espacio de trabajo pueden incluirte en las conversaciones de tres maneras:
Hasta que actives tu cuenta de Slack, recibirás notificaciones por correo electrónico cuando te mencionen o te envíen un mensaje directo.
Consejo: Las invitaciones vencerán luego de 30 días. Si no puedes aceptar la invitación, contacta a la persona que te la envió y solicítale que te haga llegar una nueva.
Cómo darse de baja de las notificaciones
Abre una notificación por correo electrónico en Slack.
Haz clic en el enlace Cancelar suscripción , en la parte inferior del correo.
Si lo deseas, haz clic en Sí, establecer estado desde la página Cancelar suscripción para avisar a los miembros del espacio de trabajo que no te llegan notificaciones por correo electrónico.
¿Tienes más preguntas? Ponte en contacto con nuestro equipo de Asistencia y te ayudaremos. ¡Genial!
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