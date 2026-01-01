La residencia de datos para Slack permite a los equipos internacionales elegir la región donde se almacenan ciertos tipos de datos en reposo.

Esto es lo que debes saber acerca de la residencia de datos:

Los clientes deben almacenar todos los datos de Slack en una única región.

Si usas la versión gratuita de Slack o el plan Pro, tendrás que cambiarte al plan Business+ primero.

Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para configurar la residencia de datos de tu organización.

Nota: La función de residencia de datos no cambia ningún aspecto de Slack, excepto la ubicación de almacenamiento de determinado tipo de datos. Slack continuará procesando este tipo de datos y almacenará todas las demás categorías de datos según lo estipulado en tu acuerdo escrito para los Servicios de Slack y la Política de privacidad de Slack.

Nota: Si no usas la residencia de datos, tus datos se almacenarán en Estados Unidos. Para obtener más información, consulta la Política de administración de datos de Slack



Dónde se encuentra disponible la residencia de datos para Slack

En la siguiente tabla puedes ver dónde está disponible la residencia de datos y las regiones de respaldo correspondientes.

Región de residencia de datos Región de respaldo de datos Fráncfort, Alemania París, Francia París, Francia Fráncfort, Alemania Estocolmo, Suecia Fráncfort, Alemania Zurich, Suiza Fráncfort, Alemania Tokio, Japón Osaka, Japón Bombay, India Haiderabad, India Singapur, Singapur Singapur, Singapur* Seúl, Corea del Sur Seúl, Corea del Sur* Sídney, Australia Melbourne, Australia Londres, Reino Unido Londres, Reino Unido* Montreal, Canadá Calgary, Canadá São Paulo, Brasil São Paulo, Brasil*

*Slack copiará datos para mantener la residencia de datos y el respaldo de los datos en la misma región.



Cómo funciona la residencia de datos para Slack

Datos almacenados en la región de datos

Las siguientes categorías de los datos del cliente se almacenarán en reposo en un centro de datos dentro de la región seleccionada por el Cliente a partir de la fecha en que se habilite la residencia de datos:

Mensajes, canvas y fragmentos

Archivos (por ejemplo, imágenes, documentos, etc.) subidos al servicio de Slack

Índice de búsqueda de los datos del cliente

Mensajes y archivos generados por aplicaciones o bots

Los datos recopilados por una aplicación implementada en la infraestructura administrada de Slack, así como los almacenes de datos, secretos de desarrollo y registros de la aplicación

Nota: Es posible que los datos de clientes que se hayan marcado o reportado se almacenen en Estados Unidos para cumplir con nuestra Política de uso aceptable.



Datos almacenados fuera de la región de datos

Las siguientes categorías de datos podrán almacenarse en regiones distintas a la región de datos del cliente:

Perfiles de los miembros de Slack

Información sobre la pertenencia al canal y el espacio de trabajo

Datos utilizados para medir el número de puestos, el uso y los ingresos

Datos utilizados para el análisis de datos y para evaluar la calidad de servicio, como registros saneados

ID generados por Slack en nombre del cliente

Datos de celebración de negociaciones



Migración de datos

Si se configura un nuevo espacio de trabajo o una nueva organización Enterprise en una región de residencia de datos, los datos del cliente se almacenarán en la región seleccionada a partir de la fecha en que se creó el espacio de trabajo o la organización.



Todos los datos de los usuarios generados recientemente se alojarán en la región que seleccionen los clientes actuales que deseen activar la residencia de datos. Los datos de los usuarios existentes seguirán residiendo en los Estados Unidos, pero el cliente puede solicitar migrarlos a su región de datos seleccionada. Para ello, debe ponerse en contacto con nuestro equipo de Ventas.



Slack Connect

Si las organizaciones externas que colaboran en Slack Connect se encuentran en la misma región de datos, todos los datos de sus clientes permanecerán también en la región en cuestión. Si las organizaciones se ubican en diferentes regiones de datos, ocurrirá lo siguiente:

Los mensajes de cada organización permanecerán en sus respectivas regiones de datos.

El índice de búsqueda del canal de Slack Connect permanecerá en cada una de las regiones de la organización.

Si se elimina a una organización de un canal, esta conservará una copia archivada si tiene permisos de publicación, invitación y más.



Administración de claves Enterprise

Gracias a la residencia de datos, los clientes nuevos y existentes deAdministración de claves Enterprise (EKM) pueden crear y almacenar sus claves de cifrado en una región de datos específica.

¿Todo listo para comenzar? Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas.