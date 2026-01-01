Residenza dei dati per Slack
La residenza dei dati per Slack consente ai team di tutto il mondo di scegliere l’area geografica in cui memorizzare alcuni tipi di dati inattivi.
Ecco tutto quello che ti serve sapere riguardo alla residenza dei dati:
- I clienti devono memorizzare tutti i dati di Slack in un'unica area geografica.
- Se usi la versione gratuita di Slack o il piano Pro, devi prima passare al piano Business+.
- Contatta il nostro team di vendita per impostare la residenza dei dati per la tua organizzazione.
Nota: la funzione della residenza dei dati non modifica alcun aspetto di Slack se non la destinazione di memorizzazione per determinate tipologie di dati. Slack continua a elaborare quei dati e archivia tutte le altre categorie di dati in base al tuo accordo scritto per i Servizi di Slack e alla Informativa sulla privacy di Slack.
Nota: se non utilizzi la residenza dei dati, i dati verranno archiviati negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, consulta i criteri per la gestione dei dati di Slack.
Dove è disponibile la residenza dei dati per Slack
Nella tabella qui sotto è indicato il luogo dove è disponibile la residenza dei dati e le aree geografiche di backup corrispondenti.
|Area geografica di residenza dei dati
|Area geografica di backup dei dati
|Francoforte, Germania
|Parigi, Francia
|Parigi, Francia
|Francoforte, Germania
|Stoccolma, Svezia
|Francoforte, Germania
|Zurigo, Svizzera
|Francoforte, Germania
|Tokyo, Giappone
|Osaka, Giappone
|Mumbai, India
|Hyderabad, India
|Singapore, Singapore
|Singapore, Singapore*
|Seul, Corea del Sud
|Seul, Corea del Sud*
|Sydney, Australia
|Melbourne, Australia
|Londra, Regno Unito
|Londra, Regno Unito*
|Montreal, Canada
|Calgary, Canada
|San Paolo, Brasile
|San Paolo, Brasile*
*Slack replica i dati, affinché la residenza e il backup dei dati siano nella stessa area geografica.
Come funziona la residenza dei dati per Slack
Dati memorizzati nell’area dati
I dati del cliente che fanno parte delle categorie seguenti vengono memorizzati come inattivi in un data center all'interno dell'area geografica selezionata dal cliente, a partire dalla data di abilitazione della residenza dei dati:
- Messaggi, canvas e frammenti
- File (per esempio immagini, documenti, ecc.) caricati sui servizi di Slack.
- Indice di ricerca dei Dati del cliente
- Messaggi e file generati da app o bot
- Tutti i dati raccolti da un’app distribuita nell’infrastruttura gestita di Slack, nonché i datastore dell’app, i segreti degli sviluppatori e i registri.
Nota: i dati di clienti contrassegnati o segnalati potrebbero essere archiviati negli Stati Uniti per applicare i nostri Criteri di utilizzo.
Dati memorizzati al di fuori dell’area dati
Le seguenti categorie di dati possono essere archiviate in aree geografiche al di fuori dell’area dati del cliente:
- Profili dei membri di Slack
- Informazioni sull’area di lavoro e sull’iscrizione ai canali
- Dati utilizzati per valutare il numero di postazioni, l'utilizzo e i ricavi
- Dati utilizzati per le statistiche e la valutazione della qualità del servizio, per esempio i registri puri
- ID generati da Slack per conto del cliente
- Dati relativi ai festeggiamenti per le trattative
Migrazione dei dati
Se in un'area geografica di residenza dei dati viene configurata una nuova area di lavoro o un’organizzazione Enterprise, i dati del cliente vengono memorizzati nell'area geografica selezionata a partire dalla data di creazione dell'area di lavoro o dell'organizzazione.
Per i clienti esistenti che desiderano abilitare la residenza dei dati, tutti i nuovi dati degli utenti generati risiederanno nell’area geografica selezionata. I dati utenti esistenti continueranno a risiedere negli Stati Uniti, ma il cliente può richiedere di migrare i dati esistenti nell’area dati selezionata contattando il nostro team di vendita.
Slack Connect
Se le organizzazioni esterne che collaborano in Slack Connect si trovano nella stessa area dati, anche tutti i dati dei loro clienti rimarranno in quell'area dati. Se le organizzazioni sono collocate in area dati diverse, accade quanto segue:
- I messaggi di ciascuna organizzazione abiteranno nelle rispettive aree dati.
- L'indice di ricerca per il canale di Slack Connect risiede nell'area geografica di ciascuna organizzazione.
- Se un’organizzazione viene rimossa da un canale, conserverà una copia archiviata se dispone dell’autorizzazione per postare, invitare e altro.
Enterprise Key Management
I clienti nuovi e quelli già esistenti di Enterprise Key Management (EKM) possono scegliere di creare e memorizzare le proprie chiavi di crittografia in una specifica area dati con la residenza dei dati.
Vuoi iniziare? Contatta il nostro team di vendita.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Soltanto il proprietario principale può abilitare la residenza dei dati per un'area di lavoro o un’organizzazione
- Disponibile per i piani Business+ ed Enterprise