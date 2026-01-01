La residencia de datos para Slack permite a los equipos globales elegir la región donde se almacenarán ciertos tipos de datos en reposo.

Esto es lo que debes saber sobre la residencia de datos:

Los clientes deben almacenar todos los datos de Slack en una sola región.

Si utilizas la versión gratuita o el plan Pro de Slack, primero tendrás que pasarte al plan Business+.

Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para configurar la residencia de datos para tu organización.

Nota: Para determinados tipos de datos, la función de residencia de datos no cambia ningún aspecto de Slack que no sea la ubicación de almacenamiento. Slack seguirá procesando esos datos y almacenando todas las otras categorías de datos de acuerdo con tu consentimiento por escrito de los servicios de Slack y la Política de privacidad de Slack.

Nota: Si no utilizas residencia de datos, tus datos se almacenarán en Estados Unidos. Para obtener más información, consulta la Política de gestión de datos de Slack.



Ubicaciones donde la residencia de datos de Slack está disponible

En la tabla siguiente verás las ubicaciones donde la residencia de datos está disponible, así como las regiones correspondientes para las copias de seguridad.

Región de la residencia de datos Región de la copia de seguridad de datos Fráncfort (Alemania) París (Francia) París (Francia) Fráncfort (Alemania) Estocolmo, Suecia Fráncfort (Alemania) Zúrich (Suiza) Fráncfort (Alemania) Tokio, Japón Osaka (Japón) Mumbai, India Hyderabad, India Singapur, Singapur Singapur, Singapur* Seúl (Corea del Sur) Seúl (Corea del Sur)* Sídney, Australia Melbourne, Australia Londres (Reino Unido) Londres (Reino Unido)* Montreal, Canadá Calgary, Canadá São Paulo (Brasil) São Paulo (Brasil)*

*Slack replicará los datos para que la residencia de datos y la copia de seguridad de los datos se encuentren en la misma región.



Cómo funciona la residencia de datos para Slack

Datos almacenados en la región de datos

Las siguientes categorías de datos del cliente se almacenarán en reposo en un centro de datos dentro de la región seleccionada del cliente a partir de la fecha en que se active la residencia de datos:

Mensajes, canvas y extractos

Archivos (p. ej., imágenes, documentos, etc.) subidos al servicio de Slack

Índice de búsquedas de los datos del cliente

Mensajes y archivos generados por aplicaciones o bots

Todos los datos que recopile una aplicación que esté implementada en la infraestructura gestionada por Slack, además de los almacenes de datos, los secretos de los desarrolladores y los registros

Nota: Los datos marcados o denunciados de los clientes se almacenan en Estados Unidos, de acuerdo con nuestra Política de uso aceptable.



Datos almacenados fuera de la región de datos

Las siguientes categorías de datos se almacenarán en regiones fuera de la región de datos del cliente:

Perfiles de los miembros de Slack

Información del espacio de trabajo y la suscripción al canal

Datos utilizados para medir el número de miembros, el uso y los ingresos

Datos utilizados para el análisis y para medir la calidad del servicio, por ejemplo, los registros depurados

ID generadas por Slack en nombre del cliente

Datos de celebración de acuerdos



Migración de datos

Si se configura un nuevo espacio de trabajo o una organización Enterprise en una región de residencia de datos, los datos del cliente se almacenarán en la región seleccionada a partir de la fecha en que se crea el espacio de trabajo o la organización.



Todos los datos de usuario recién generados residirán en la región seleccionada para los clientes actuales que quieran habilitar la residencia de datos. Los datos del usuario existentes seguirán residiendo en Estados Unidos, pero el cliente puede solicitar que se transfieran esos datos existentes a la región de datos que haya seleccionado. Para ello, debe contactar con nuestro equipo de Ventas.



Slack Connect

Si varias organizaciones externas trabajan juntas en Slack Connect y están en la misma región de datos, todos los datos de sus clientes también se mantendrán en esa región. Si las organizaciones se encuentran en diferentes regiones de datos, sucederá lo siguiente:

Los mensajes de cada organización residirán en sus respectivas regiones de datos.

El índice de búsquedas para el canal de Slack Connect residirá en la región de cada organización.

Si se elimina a una organización de un canal, podrá conservar una copia archivada en caso de tener permiso para publicar, invitar y más.



Administración de claves de cifrado (EKM)

Los clientes nuevos y los ya existentes de Administración de claves de cifrado (EKM) pueden crear y almacenar sus claves de cifrado en una región de datos específica con la residencia de datos.

¿Quieres comenzar? Contacta con nuestro equipo de ventas.