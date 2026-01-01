Instala la aplicación de llamadas de Microsoft Teams para iniciar las llamadas de Teams y unirte a ellas directamente desde Slack.

Qué esperar

Las cuentas laborales o escolares de Office 365 (SharePoint Online, OneDrive para la Empresa y Office 365 Enterprise) y las cuentas no empresariales de Microsoft (OneDrive y OneDrive Basic) pueden utilizar la aplicación Microsoft Teams Calls para Slack.

Las instalaciones de SharePoint locales o los planes de Office 365 alojados en una implementación de nube nacional de Microsoft no se admiten actualmente (( Office 365 GCC High y DoD , Office 365 Alemania y Office 365 operado por 21Vianet en China).

Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden elegir establecer Microsoft Teams Calls como aplicación de llamadas de terceros, si así lo desean.



Instalar la aplicación de Microsoft Teams Calls en Slack

Cualquier miembro con permiso para agregar aplicaciones puede instalar la aplicación Microsoft Teams Calls en tu espacio de trabajo. Una vez que la aplicación esté instalada, todos los miembros de tu espacio de trabajo pueden conectar sus cuentas de Office 365 con Slack para usar la aplicación.

Visita la página de Microsoft Teams Calls en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir para que Microsoft Teams pueda acceder a Slack. Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft. Cuando se te pregunte, haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.

Nota: Si tienes un plan Enterprise, tendrás que instalar la aplicación de llamadas de Microsoft Teams en cada espacio de trabajo de tu organización en el que quieras usar la aplicación.



Conectar tus cuentas de Microsoft y Slack

Si la aplicación Microsoft Teams Calls ya se encuentra instalada en tu espacio de trabajo, puedes conectar tu cuenta siguiendo estos pasos:

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones. Luego, busca y selecciona Microsoft Teams Calls. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar. Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft. Cuando se te pregunte, haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.



Usar Microsoft Teams Calls en Slack

Iniciar una reunión

En cualquier conversación, haz clic en el ícono de barra diagonal en el campo de mensaje. Escribe /teams-calls en el campo de búsqueda en la parte superior del menú. Haz clic en Enviar entrada de mensaje para agregar el comando de barra diagonal al campo de mensaje. Enviar el mensaje. Todos los miembros de la conversación verán un mensaje para unirse a la reunión. Haz clic en Unirse. Desde Microsoft Teams en tu explorador o desde la aplicación para computadora de Microsoft Teams, haz clic en Unirse ahora para iniciar la reunión.

Consejo: Agrega reunión [subject] después de /teams-calls en el campo de mensaje para iniciar una reunión con un título. Por ejemplo, puedes iniciar una reunión de equipo escribiendo /teams-calls reunión [Weekly Sales review].



Unirse a una reunión desde un canal o conversación de mensajes directos

Desde una solicitud de reunión en Slack, haz clic en Unirse. Desde tu explorador, haz clic en Abrir Microsoft Teams. Haz clic en Unirse ahora.



Desconectar tus cuentas de Microsoft y Slack

Haz clic en el ícono de barra diagonal en el campo de mensaje. Escribe /teams-calls cerrar sesión en el campo de búsqueda en la parte superior del menú. Haz clic en Enviar a entrada de mensaje. Enviar el mensaje. Haz clic en Sí, cerrar sesión.

Nota: Para desinstalar la app Microsoft Teams, sigue los pasos indicados en Cómo eliminar apps e integraciones personalizadas de tu espacio de trabajo. Si desinstalas la app, nadie podrá usarla.