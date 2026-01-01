Instale o app Microsoft Teams Calls no Slack para fazer chamadas do Teams direto no Slack.

O que esperar

Contas corporativas ou de estudante do Office 365 (SharePoint Online, OneDrive for Business, Office 365 Enterprise) e contas não corporativas da Microsoft (OneDrive e OneDrive Basic) podem usar o app Microsoft Teams Calls para Slack.

As instalações locais do SharePoint ou planos do Office 365 hospedados em uma implantação de nuvem nacional da Microsoft ( Office 365 GCC High and DoD , Office 365 Germany e o Office 365 operado pela 21Vianet na China) não são compatíveis no momento.

Caso queiram, os proprietários e os administradores de workspaces podem definir o Microsoft Teams Calls como um app de chamadas de terceiros.



Instale o app Microsoft Teams Calls no Slack

Qualquer membro com permissão para adicionar apps pode instalar o app Microsoft Teams Calls no seu workspace. Após a instalação do app, qualquer pessoa no workspace pode conectar sua conta do Office 365 no Slack para usá-lo.

Acesse a página do Microsoft Teams Calls no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Permitir para conceder o acesso do app Microsoft Teams ao Slack. Entre na sua conta da Microsoft. Quando for solicitado, clique em Abrir Slack para retornar ao seu workspace.

Observação: se você tiver o plano Enterprise, será necessário instalar o app Microsoft Teams Calls em cada workspace da organização em que quiser usá-lo.



Conectar as contas da Microsoft e do Slack

Se o app Microsoft Teams Calls já tiver sido instalado no workspace, será possível conectar sua conta seguindo as etapas indicadas abaixo:

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Clique em Apps. Em seguida, pesquise e selecione Microsoft Teams Calls. Na guia inicial do app, clique em Conectar. Entre na sua conta da Microsoft. Quando for solicitado, clique em Abrir Slack para retornar ao seu workspace.



Usar o Microsoft Teams Calls no Slack

Iniciar uma reunião

Em qualquer conversa, clique no ícone de barra no campo de mensagem. Digite /teams-calls no campo de pesquisa, na parte superior do menu. Clique em Enviar para caixa de entrada de mensagens para adicionar o comando de barra ao campo de mensagem. Envie a mensagem. Todos os membros da conversa verão uma solicitação para participar da reunião. Clique em Entrar. Na plataforma Microsoft Teams, no seu navegador, ou no app para computadores da Microsoft Teams, clique em Entrar agora para iniciar a reunião.

Dica: adicione meeting [subject] após /teams-calls ao campo de mensagem para iniciar uma reunião com um título. Por exemplo, use /teams-calls meeting [Weekly Sales review] para a reunião da equipe.



Participe de uma reunião em um canal ou MD

Em uma solicitação de reunião no Slack, clique em Entrar. No seu navegador, clique em Abrir Microsoft Teams. Clique em Entrar agora.



Desconectar as contas da Microsoft e do Slack

Clique no ícone de barra, no campo de mensagem. Digite /logoff do teams-calls no campo de pesquisa, na parte superior do menu. Clique em Enviar para caixa de entrada de mensagens. Envie a mensagem. Clique em Sim, sair.

Observação: para desinstalar o app Microsoft Teams, siga as etapas em Remover apps e personalizar integrações no seu workspace. Ninguém poderá usar o app se você o desinstalar.