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Instala la aplicación Microsoft Teams Calls para iniciar y unirte a llamadas de Teams directamente desde Slack.
Qué esperar
Las cuentas de Office 365 para el trabajo o la escuela (SharePoint Online, OneDrive para la Empresa y Office 365 Enterprise) y las cuentas no empresariales de Microsoft (OneDrive y OneDrive Básico) pueden utilizar la aplicación de Microsoft Teams Calls para Slack.
Las instalaciones de SharePoint in situ o los planes de Office 365 alojados en una implementación en la nube nacional de Microsoft ( Office 365 GCC High y DoD , Office 365 Germany y Office 365 operado por 21Vianet en China) no son compatibles.
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden optar por
establecer Microsoft Teams Calls como la aplicación de terceros para hacer llamadas si lo prefieren.
Cómo instalar la aplicación Microsoft Teams Calls en Slack
Cualquier miembro con
permiso para añadir aplicaciones puede instalar la app Microsoft Teams Calls en tu espacio de trabajo. Cuando la app esté instalada, todos los integrantes del espacio de trabajo podrán conectarse a su cuenta de Office 365 con Slack para utilizarla.
Visita la página
Microsoft Teams Calls en Slack Marketplace. Haz clic en
Añadir a Slack. Selecciona
Permitir para que Microsoft Teams tenga acceso a Slack. Conéctate a tu cuenta de Microsoft.
Cuando te lo pidan, haz clic en
Open Slack (Abrir Slack) para volver al espacio de trabajo. Nota: Si tienes un plan de Enterprise, tendrás que instalar la aplicación Microsoft Teams Calls en cada espacio de trabajo de la organización en el que quieras utilizarla.
Cómo conectar tus cuentas de Microsoft y Slack
Si la app de Microsoft Teams Calls ya está instalada en tu espacio de trabajo, puedes conectar tu cuenta siguiendo estos pasos:
En el ordenador, haz clic en
Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en
Aplicaciones; a continuación, busca y selecciona Microsoft Teams Calls. En la pestaña
Inicio de la app, haz clic en Conectar. Conéctate a tu cuenta de Microsoft.
Cuando te lo pidan, haz clic en
Open Slack (Abrir Slack) para volver al espacio de trabajo.
Cómo utilizar Microsoft Teams Calls en Slack
Iniciar una reunión
En cualquier conversación, haz clic en el
icono de barra diagonal en el campo de mensajes. Escribe
/llamadas-de-equipos en el campo de búsqueda de la parte superior del menú. Haz clic en
Enviar a la barra de mensajes para añadir el comando de barra diagonal al campo de mensajes. Envía el mensaje. A todos los miembros de la conversación les aparecerá un aviso para unirse a la reunión.
Haz clic en
Unirse. Desde Microsoft Teams en tu navegador o desde la app de ordenador de Microsoft Teams, haz clic en
Join now (Únete ahora) para comenzar la reunión. Consejo: Añade reunión [subject] tras /llamadas-de-equipos en el campo de mensajes para comenzar una reunión con un título. Por ejemplo, puedes titular la reunión /teams-calls reunión[Weekly Sales review].
Cómo unirse a una reunión desde un canal o mensaje directo
Desde la solicitud de la reunión en Slack, haz clic en
Unirse. En el navegador, selecciona
Abrir Microsoft Teams. Haz clic en
Join now (Únete ahora).
Cómo desconectar tus cuentas de Microsoft y Slack
Haz clic en el
icono de barra diagonal junto al campo de mensajes. Escribe
/cerrar-sesión-llamadas-de-equipos en el campo de búsqueda de la parte superior del menú. Haz clic en
Enviar a la barra de mensajes. Envía el mensaje.
Haz clic en
Sí, desconectarse. Nota: para desinstalar la app Microsoft Teams, sigue los pasos indicados en Cómo eliminar aplicaciones e integraciones personalizadas de tu espacio de trabajo. Nadie podrá utilizar la app cuando la desinstales. ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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