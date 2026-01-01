Installez l’application Microsoft Teams Calls pour lancer et rejoindre des appels Teams directement depuis Slack.

Suite possible

Les comptes professionnels ou scolaires Office 365 (SharePoint Online, OneDrive Entreprise, Office 365 Entreprise) et les comptes Microsoft non professionnels (OneDrive et OneDrive Basic) peuvent utiliser les Appels Microsoft Teams pour Slack.

Les installations de SharePoint sur site et les forfaits Office 365 hébergés sur un déploiement de Microsoft dans un cloud national ( Office 365 GCC High et DoD , Office 365 Allemagne et Office 365 géré par 21Vianet en Chine) ne sont actuellement pas pris en charge.

Les propriétaires et les administrateurs d’un espace de travail peuvent choisir de définir Microsoft Teams Calls comme application d’appel tierce s’ils le souhaitent.



Installer l’appli Microsoft Teams Calls dans Slack

Tout membre autorisé à ajouter des applis peut installer l’application Microsoft Teams Calls dans votre espace de travail. Une fois l’application installée, toute personne présente dans votre espace de travail peut connecter son compte Office 365 à Slack pour l’utiliser.

Consultez la page Microsoft Teams Calls dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Autoriser pour autoriser Microsoft Teams à accéder à Slack. Connectez-vous à votre compte Microsoft. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Ouvrir Slack pour retourner à votre espace de travail.

Remarque : si vous utilisez un forfait Enterprise, installez l’application Microsoft Teams Calls dans chaque espace de travail de votre organisation où vous souhaitez l’utiliser.



Connecter vos comptes Microsoft et Slack

Si l’application Microsoft Teams a déjà été installée dans votre espace de travail, il vous suffit de connecter votre compte en procédant comme suit :

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur Applications et recherchez Microsoft Teams Calls. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Se connecter. Connectez-vous à votre compte Microsoft. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Ouvrir Slack pour retourner à votre espace de travail.



Utiliser Microsoft Teams Calls dans Slack

Démarrer une réunion

Cliquez sur l’icône barre oblique à côté de la zone de message dans n’importe quelle conversation. Saisissez /teams-calls dans la zone de recherche en haut du menu. Cliquez sur Envoyer dans la zone de message pour ajouter la commande barre oblique à la zone de message. Envoyez le message. Tous les membres de la conversation verront s’afficher une invite à rejoindre la réunion. Cliquez sur Rejoindre. Pour démarrer la réunion, cliquez sur Rejoindre maintenant depuis Microsoft Teams dans votre navigateur ou l’application de bureau Microsoft Teams.

Conseil : Ajoutez réunion [subject] après /teams-calls dans la zone de message pour démarrer une réunion avec un titre. Vous pouvez par exemple utiliser /teams-calls meeting [Weekly Sales review] pour votre réunion d’équipe.



Rejoindre une réunion à partir d’un canal ou d’un message direct

Cliquez sur Rejoindre dans une demande de réunion Slack. Depuis votre navigateur, cliquez sur Ouvrir Microsoft Teams. Cliquez sur Rejoindre.



Déconnecter vos comptes Microsoft et Slack

Cliquez sur l’icône barre oblique dans la zone de message. Saisissez /teams-calls logout dans la zone de recherche en haut du menu. Cliquez sur Envoyer dans la zone de message. Envoyez le message. Cliquez sur Oui, déconnecter.

Remarque : pour désinstaller l’appli Microsoft Teams, suivez les étapes décrites dans la section Supprimer des applications et des intégrations personnalisées de votre espace de travail. Si vous désinstallez l’appli, personne ne pourra l’utiliser.