Connecter des outils et automatiser les tâches
Comment simplifier votre travail quotidien avec des applications et des outils
Suivant Précédent Actions,activité,journaux d’accès,accessibilité,ajouter,ajouter une application,Ajouter des membres,Ajouter à Slack,administrateurs,tous les mots de passe,analyses des données,android,annonce,annonces,Liste des applications,icône de l’application,Apple Watch,approbation des applicationsarchiver,Asana,Atlassian,Applications d’automatisation,badge,informations de facturation,facturation,Bitbucket,utilisateur bot,box,parcourir,appels,Appels:,annuler,modifications,canaux,canal instantanément,gestion des canaux,notification de canal,suggestions de canaux,revendiquer la propriété de noms de domaines,fermer,culture d’entreprise,exportation de données Plus,rédiger,ordinateurs,conversations,convertir,connecter,comptes connectés,connexion,connexion,copier des messages,créer,personnalisation,personnaliser,SAML personnalisé,personnalisé,équipes d’assistance à la clientèle,exportation de données,sécurité des données,désactiver,canaux par défaut,supprimer,suppression,déployer Slack,ordinateur,messages directs,répertoire des membres,désactiver,découvrir et rejoindre,Discovery API,nom d’affichage,messages directs,Ne pas déranger,domaine,domaines,passer à un forfait inférieur,dropbox,comptes en double,modifier,modification,éducation,adresse e-mail,e-mail,émoji,émoticônes,Enterprise Grid,Gestion des appareils mobiles en entreprisecadres,exportation,échecs de paiement,Politique de facturation équitable,questions et réponses,recherche,mettre en forme,mise en forme,système pour les applications,essais gratuits,général,premiers pas,giphy,intégration github,organisation github,github,glossaire,applications google,google agenda,google drive,invités,messages clés,hipchat,ressources humaines,IFTTT,importer,WebHooks entrants,intégrations,ios,inviter,équipes informatiques,JIRA,rejoindre,Rester informé,disposition du clavier,raccourcis clavier,Trousseaux d’accès,notifications des mots-clés,langue,langues,quitter,aperçus de liens,chargement,limites,liens,linux,mac,gérer un espace de travail,gérer les applications,gérer les membres,marketing,mention,fusionner,actions sur le message,les messages sont affichés,affichage des messages,produits microsoft,mobile,notifications push sur mobile,déplacer des canaux,déplacer des espaces de travailplusieurs,désactiver,nom,noms,bruit,organismes à but non lucratif,notifier,OneDrive,intégration,propriétaires,mot de passe,paiement,paiements,autorisations,téléphones,épingle,forfait,forfaits,forfait plus,sondages,propriété principale,politiques de confidentialité,prioriser les tâches,privée,canal privé,notes et fichiers privés,gestion de projet,canal public,objectif,Commutateur,citer,réactiver,lire,recrutement,informations de provenance,rappel,supprimer,renommer,conservation,Demander la création d’un nouvel espace de travailrôle,rôles,RSS,ventes,Salesforce,SAML,SCIM,gestion SCIM,lecteur d’écran,recherche,envoyer,durée de la session,partager des messages,partager,canal partagé,canaux partagés,barre latérale,se connecter,se déconnecter,mode d’inscription,authentification unique,Journée Slack,Slack pour les équipes,Notifications Slack,Sauvegarder des notes et des fichiers,Contrats de niveau de service,ServiceNow,s’inscrirestatut slack,slackbot,commandes barre oblique,extrait,différer,développeurs de logiciels,ajouter aux favoris,statistiques,Stride,synchroniser,tablettes,taxe,fils de discussion,fuseau horaire,conseils,liste de choses à faire,sujet,canaux de triage,Conditions d’utilisation,Trello,résolution des problèmes,problème de réception,visite,twitter,authentification à deux facteurs,messages non lusmises à jour,passer à un forfait supérieur,charger,nom d’utilisateur,groupes d’utilisateurs,URL,vacances,Fournisseur de services et coordonnées de facturation,vidéo,appel audio,audio,qu’est ce que,ce qui est important,mise sur liste blanche,windows phone,windows,travaille dans,applications associées à un espace de travail,demandes de création d’espaces de travail,visibilité des espaces de travail,paramètres de l’espace de travailwunderlist,vos actions,Zapier,zoom,fonctionnalités,#général,Stockage des fichiers,mémos,mode sombre,design,Générateur de flux de travail,Audio,vidéo,partage d’écran,flux de travail,Calendrier Outlook,Membres invités,Transférer la propriété,Liste blanche,Gestion des clés de chiffrement en entreprise,Transport Layer Security,Authentification forte du client,CSV,fichier texte,heures de travail, Rechercher “[term]” Afficher plus de [n] résultats supplémentaires → Microsoft Teams Calls pour Slack
Installez l’application Microsoft Teams Calls pour lancer et rejoindre des appels Teams directement depuis Slack.
Suite possible
Les comptes professionnels ou scolaires Office 365 (SharePoint Online, OneDrive Entreprise, Office 365 Entreprise) et les comptes Microsoft non professionnels (OneDrive et OneDrive Basic) peuvent utiliser les Appels Microsoft Teams pour Slack.
Les installations de SharePoint sur site et les forfaits Office 365 hébergés sur un déploiement de Microsoft dans un cloud national ( Office 365 GCC High et DoD , Office 365 Allemagne et Office 365 géré par 21Vianet en Chine) ne sont actuellement pas pris en charge.
Les propriétaires et les administrateurs d’un espace de travail peuvent choisir de
définir Microsoft Teams Calls comme application d’appel tierce s’ils le souhaitent.
Installer l’appli Microsoft Teams Calls dans Slack
Tout membre
autorisé à ajouter des applis peut installer l’application Microsoft Teams Calls dans votre espace de travail. Une fois l’application installée, toute personne présente dans votre espace de travail peut connecter son compte Office 365 à Slack pour l’utiliser.
Consultez la page
Microsoft Teams Calls dans le Slack Marketplace. Cliquez sur
Ajouter à Slack. Cliquez sur
Autoriser pour autoriser Microsoft Teams à accéder à Slack. Connectez-vous à votre compte Microsoft.
Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur
Ouvrir Slack pour retourner à votre espace de travail. Remarque : si vous utilisez un forfait Enterprise, installez l’application Microsoft Teams Calls dans chaque espace de travail de votre organisation où vous souhaitez l’utiliser.
Connecter vos comptes Microsoft et Slack
Si l’application Microsoft Teams a déjà été installée dans votre espace de travail, il vous suffit de connecter votre compte en procédant comme suit :
Depuis votre ordinateur, cliquez sur
Agents et outils dans la barre latérale. Cliquez sur
Applications et recherchez Microsoft Teams Calls. Dans l’onglet
Accueil de l’application, cliquez sur Se connecter. Connectez-vous à votre compte Microsoft.
Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur
Ouvrir Slack pour retourner à votre espace de travail.
Utiliser Microsoft Teams Calls dans Slack
Démarrer une réunion
Cliquez sur
l’icône barre oblique à côté de la zone de message dans n’importe quelle conversation. Saisissez
/teams-calls dans la zone de recherche en haut du menu. Cliquez sur
Envoyer dans la zone de message pour ajouter la commande barre oblique à la zone de message. Envoyez le message. Tous les membres de la conversation verront s’afficher une invite à rejoindre la réunion.
Cliquez sur
Rejoindre. Pour démarrer la réunion, cliquez sur
Rejoindre maintenant depuis Microsoft Teams dans votre navigateur ou l’application de bureau Microsoft Teams. Conseil : Ajoutez réunion [subject] après /teams-calls dans la zone de message pour démarrer une réunion avec un titre. Vous pouvez par exemple utiliser /teams-calls meeting [Weekly Sales review] pour votre réunion d’équipe.
Rejoindre une réunion à partir d’un canal ou d’un message direct
Cliquez sur
Rejoindre dans une demande de réunion Slack. Depuis votre navigateur, cliquez sur
Ouvrir Microsoft Teams. Cliquez sur
Rejoindre.
Déconnecter vos comptes Microsoft et Slack
Cliquez sur
l’icône barre oblique dans la zone de message. Saisissez
/teams-calls logout dans la zone de recherche en haut du menu. Cliquez sur
Envoyer dans la zone de message. Envoyez le message.
Cliquez sur
Oui, déconnecter. Remarque : pour désinstaller l’appli Microsoft Teams, suivez les étapes décrites dans la section Supprimer des applications et des intégrations personnalisées de votre espace de travail. Si vous désinstallez l’appli, personne ne pourra l’utiliser. Parfait !
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