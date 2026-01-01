Installa l’app Microsoft Teams Calls per avviare e partecipare a chiamate di Teams direttamente da Slack.
Cosa puoi aspettarti
Gli account Office 365 per il lavoro o la scuola (SharePoint Online, OneDrive for Business, Office 365 Enterprise) e gli account Microsoft non aziendali (OneDrive e OneDrive Basic) possono utilizzare l’app Microsoft Teams Calls per Slack.
Installazioni SharePoint locali o piani di Office 365 ospitati su una distribuzionale nazionale cloud di Microsoft (Office 365 GCC High e DoD, Office 365 Germania e Office 365 gestito da 21Vianet in Cina) al momento non sono supportati.
Qualsiasi membro autorizzato ad aggiungere app può installare l’app Microsoft Teams Calls sulla tua area di lavoro. Dopo l’installazione dell’app, chiunque nella tua area di lavoro può collegare il proprio account Office 365 a Slack per utilizzarla.
Clicca su Consenti per concedere a Microsoft Teams l’accesso a Slack.
Accedi al tuo account Microsoft.
Quando richiesto, clicca su Apri Slack per tornare alla tua area di lavoro.
Nota: se disponi di un piano Enterprise, dovrai installare l’app Microsoft Teams Calls per ciascuna area di lavoro della tua organizzazione in cui vuoi utilizzarla.
Collega gli account Microsoft e Slack
Se l’app Microsoft Teams Calls è già installata nella tua area di lavoro, puoi collegare il tuo account seguendo questi passaggi:
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Clicca su App, quindi cerca e seleziona Microsoft Teams Calls.
Dalla scheda Home dell’app, clicca su Collega.
Accedi al tuo account Microsoft.
Quando richiesto, clicca su Apri Slack per tornare alla tua area di lavoro.
Utilizza Microsoft Teams Calls su Slack
Avviare una riunione
Da una conversazione, clicca sull’icona nel campo messaggio.
Digita /teams-chiamate nel campo di ricerca nella parte superiore del menu.
Clicca su Invia all’inserimento del messaggio per aggiungere il comando slash al campo messaggio.
Invia il messaggio. Tutti i membri della conversazione riceveranno le istruzioni per partecipare alla riunione.
Clicca su Partecipa.
Su Microsoft Teams nel tuo browser o sull’app desktop, clicca su Partecipa ora per avviare la riunione.
Suggerimento: aggiungi riunione [subject] dopo /team-chiamate nel campo messaggio per avviare una riunione con titolo. Ad esempio, puoi utilizzare /team-chiamate riunione[Weekly Sales review] per la riunione del tuo team.
Partecipa a una riunione da un canale o un MD
Clicca su Partecipa in una richiesta su Slack.
Clicca su Apri Microsoft Teams dal tuo browser.
Clicca su Partecipa adesso.
Disconnetti gli account Microsoft e Slack
Clicca sull’icona slash nel campo messaggio.
Digita /teams-chiamate disconnessione nel campo di ricerca nella parte superiore del menu.