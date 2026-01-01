Utiliza accesos directos para llevar a cabo acciones en Slack
Utiliza accesos directos para realizar acciones rápidamente en Slack, como utilizar una aplicación o ejecutar un flujo de trabajo. Escribe una barra oblicua seguida del nombre del acceso directo, comando de barra diagonal o flujo de trabajo que quieras ejecutar o haz clic en el ícono de barra oblicua en el campo de mensaje para explorar el menú de accesos directos.
Qué esperar
- Cuando abras el menú, se completará con los accesos directos utilizados más recientes. Para encontrar un acceso directo, comando de barra diagonal o flujo de trabajo específico, empieza a escribir el nombre o desplázate para ver algunos ejemplos.
- Si usas Slack Connect para trabajar en canales con organizaciones externas, solo los miembros de tu organización pueden usar accesos directos asociados con aplicaciones instaladas en tu espacio de trabajo.
Cómo usar atajos
Computadora
Dispositivo móvil
- Haz clic en el ícono de barra oblicua junto al campo de mensaje o escribe una barra oblicua para abrir el menú de accesos directos.
- Empieza a escribir el nombre de una aplicación, comando de barra diagonal o flujo de trabajo y selecciona el acceso directo asociado que desees utilizar desde el menú. Si se necesita más información para ejecutar el acceso directo, se indicarán los detalles en el menú.
- Pulsa Intro o haz clic en el ícono del avión de papel para enviar el mensaje y ejecutar el acceso directo.
- Pulsa el ícono de barra oblicua junto al campo de mensaje o escribe una barra oblicua para abrir el menú de accesos directos.
- Busca el nombre de una aplicación, comando de barra diagonal o flujo de trabajo y selecciona el acceso directo asociado que desees utilizar desde el menú.
- Después del nombre del acceso directo en el campo de mensaje, agrega cualquier otro texto que necesites para usar el comando. El formato requerido del texto adicional se indicará en el menú del acceso directo.
- Envía el mensaje para ejecutar el acceso directo.
Nota: Es posible que debas seleccionar un espacio de trabajo después de ejecutar un comando de barra diagonal en un mensaje directo o canal multiespacio en una organización de Enterprise.
Tipos de accesos directos
Accesos directos de las aplicaciones
Algunas aplicaciones tienen accesos directos que puedes usar para realizar acciones en otro servicio directamente desde tu espacio de trabajo. Es posible que necesites agregar más texto para especificar lo que necesitas que haga el acceso directo. Los desarrolladores de aplicaciones determinan qué es necesario, y sueles ver avisos en el menú a medida que escribes.
Comandos de Slack
Los comandos de barra diagonal te permiten llevar a cabo acciones de Slack comunes desde cualquier parte de Slack. A continuación, encontrarás una lista de los que están creados directamente en Slack.
Flujos de trabajo
Tu equipo puede crear flujos de trabajo personalizados para automatizar tareas en Slack. Empieza a escribir el nombre de tu flujo de trabajo y selecciónalo en la lista para activarlo.
Accesos directos incorporados
Estos accesos directos están disponibles en todos los espacios de trabajo de Slack desde el primer día. En la herramienta de redacción de mensajes, escribe una barra oblicua seguida de un comando para probarlo.
|Acción
|Comando de barra diagonal
|Agregar a alguien a un canal
|/invitar a [@someone] [#channel]
|Agrega ¯\_(ツ)_/¯ al final de tu mensaje.
|/encoger_hombros
|Archivar el canal actual*
|/archivar
|Explorar canales en tu espacio de trabajo**
|/explorar canales
|Explorar archivos en tu espacio de trabajo
|/explorar archivos
|Contrae todas las imágenes y los videos incorporados a ese canal (lo contrario de /expandir).
|/contraer
|Buscar personas y grupos de usuarios
|/personas
|Crear un fragmento de código o texto**
|/fragmento
|Crear un nuevo canal*
|/crear canal
|Crear un flujo de trabajo con el Generador de flujos de trabajo***
|/crear flujo de trabajo
|Editar la descripción actual de este canal
|/descripción
|Expande todas las imágenes y videos incorporados a ese canal (lo contrario de /contraer).
|/expandir
|Agregar un GIF a un mensaje
|/gif
|Abandona el canal actual
|/salir
|Cómo administrar las notificaciones para un canal o mensaje directo
|/notificaciones
|Silenciar o desactivar el silencio de una conversación
|/silenciar [#channel]
|Abrir el Generador de flujos de trabajo**
|/flujo de trabajo
|Quitar a un miembro del canal actual*
|/quitar (o /quitar-a) @alguien
|Renombrar el canal actual*
|/renombrar [new channel name]
|Buscar mensajes y archivos en tu espacio de trabajo u organización
|/buscar [your search terms]
|Enviar un nuevo mensaje con el botón redactar
|/enviar
|Cómo enviar un mensaje directo
|/msj a [@someone] [your message]
|Enviar un mensaje a un canal
|/msj a [#channel] [your message]
|Enviar comentarios o una solicitud de ayuda al equipo de experiencia del cliente de Slack
|/comentarios
|Programar un recordatorio para ti
|/recordar
|Establecer el tema del canal actual
|/tema
|Establecer tu estado como ausente o disponible
|/estado
|Iniciar una junta
|/junta
|Activar o desactivar el modo oscuro**
|/modo oscuro
|Activar o desactivar el modo No molestar
|/dnd
|Ver tus mensajes directos**
|/enviar-md
|Ver tus archivos descargados e imágenes**
|/descargas
|Ver tus mensajes borradores**
|/borradores
|Ver tus menciones y reacciones**
|/menciones
|Ver tus elementos guardados
|/guardados
|Ver accesos directos de teclado de Slack
|/atajos
*Puede estar restringido a propietarios y administradores
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*** Solo disponible en planes de pago
¿Quién puede usar esta función?
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- Disponible en todos los planes