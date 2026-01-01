Utiliza accesos directos para realizar acciones rápidamente en Slack, como utilizar una aplicación o ejecutar un flujo de trabajo. Escribe una barra oblicua seguida del nombre del acceso directo, comando de barra diagonal o flujo de trabajo que quieras ejecutar o haz clic en el ícono de barra oblicua en el campo de mensaje para explorar el menú de accesos directos.

Qué esperar

Cuando abras el menú, se completará con los accesos directos utilizados más recientes. Para encontrar un acceso directo, comando de barra diagonal o flujo de trabajo específico, empieza a escribir el nombre o desplázate para ver algunos ejemplos.

Si usas Slack Connect para trabajar en canales con organizaciones externas, solo los miembros de tu organización pueden usar accesos directos asociados con aplicaciones instaladas en tu espacio de trabajo.

Cómo usar atajos

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en el ícono de barra oblicua junto al campo de mensaje o escribe una barra oblicua para abrir el menú de accesos directos. Empieza a escribir el nombre de una aplicación, comando de barra diagonal o flujo de trabajo y selecciona el acceso directo asociado que desees utilizar desde el menú. Si se necesita más información para ejecutar el acceso directo, se indicarán los detalles en el menú. Pulsa Intro o haz clic en el ícono del avión de papel para enviar el mensaje y ejecutar el acceso directo. Pulsa el ícono de barra oblicua junto al campo de mensaje o escribe una barra oblicua para abrir el menú de accesos directos. Busca el nombre de una aplicación, comando de barra diagonal o flujo de trabajo y selecciona el acceso directo asociado que desees utilizar desde el menú. Después del nombre del acceso directo en el campo de mensaje, agrega cualquier otro texto que necesites para usar el comando. El formato requerido del texto adicional se indicará en el menú del acceso directo. Envía el mensaje para ejecutar el acceso directo.

Nota: Es posible que debas seleccionar un espacio de trabajo después de ejecutar un comando de barra diagonal en un mensaje directo o canal multiespacio en una organización de Enterprise.

Tipos de accesos directos

Accesos directos de las aplicaciones

Algunas aplicaciones tienen accesos directos que puedes usar para realizar acciones en otro servicio directamente desde tu espacio de trabajo. Es posible que necesites agregar más texto para especificar lo que necesitas que haga el acceso directo. Los desarrolladores de aplicaciones determinan qué es necesario, y sueles ver avisos en el menú a medida que escribes.

Comandos de Slack

Los comandos de barra diagonal te permiten llevar a cabo acciones de Slack comunes desde cualquier parte de Slack. A continuación, encontrarás una lista de los que están creados directamente en Slack.

Flujos de trabajo

Tu equipo puede crear flujos de trabajo personalizados para automatizar tareas en Slack. Empieza a escribir el nombre de tu flujo de trabajo y selecciónalo en la lista para activarlo.

Accesos directos incorporados

Estos accesos directos están disponibles en todos los espacios de trabajo de Slack desde el primer día. En la herramienta de redacción de mensajes, escribe una barra oblicua seguida de un comando para probarlo.

*Puede estar restringido a propietarios y administradores

** No disponible en las aplicaciones móviles de Slack

*** Solo disponible en planes de pago