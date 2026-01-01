Aktionen in Slack verwenden
Verwende Aktionen, um in Slack schnell etwas zu tun, z. B. eine App zu verwenden oder einen Workflow auszuführen. Gib einen Schrägstrich gefolgt vom Namen der Aktion, des Slash-Befehls oder des Workflows ein, die bzw. den du ausführen möchtest, oder klicke auf das Schrägstrichsymbol im Nachrichtenfeld, um das Aktionsmenü zu durchsuchen.
Danach läuft es folgendermaßen ab:
- Wenn du das Menü öffnest, zeigt es die zuletzt verwendeten Aktionen an. Wenn du eine bestimmte Aktion, einen Slash-Befehl oder einen Workflow finden möchtest, gib den Namen ein oder scrolle nach unten, um einige Beispiele zu sehen.
- Wenn du Slack Connect für die Zusammenarbeit mit externen Organisationen in Channels verwendest, können nur Mitglieder deiner Organisation Aktionen nutzen, die mit in deinem Workspace installierten Apps verknüpft sind.
Aktionen benutzen
Desktop
Mobil
- Klicke neben dem Nachrichtenfeld auf das Schrägstrichsymbol oder gib einen Schrägstrich ein, um das Aktionsmenü zu öffnen.
- Gib den Namen einer App, eines Slash-Befehls oder Workflows ein und wähle die zugehörige Aktion, die du verwenden möchtest, aus dem Menü aus. Wenn für die Ausführung der Aktion zusätzliche Informationen erforderlich sind, werden die Details dazu im Menü angezeigt.
- Drücke die Eingabetaste oder klicke auf das Papierfliegersymbol, um deine Nachricht zu senden und die Aktion auszuführen.
- Tippe neben dem Nachrichtenfeld auf das Schrägstrichsymbol oder gib einen Schrägstrich ein, um das Aktionsmenü zu öffnen.
- Suche nach dem Namen einer App, eines Slash-Befehls oder Workflows und wähle die zugehörige Aktion, die du verwenden möchtest, aus dem Menü aus.
- Füge nach dem Aktionsnamen im Nachrichtenfeld jeden anderen Text hinzu, den du für die Verwendung des Befehls benötigst. Die erforderliche Formatierung des zusätzlichen Textes wird im Aktionsmenü angezeigt.
- Sende deine Nachricht, um die Aktion auszuführen.
Hinweis: Nachdem du in einer Enterprise-Organisation in einer DM oder einem Channel mit mehreren Workspaces einen Slash-Befehl ausgeführt hast, wirst du möglicherweise aufgefordert, einen Workspace auszuwählen.
Aktionstypen
App-Aktionen
In manchen Apps gibt es Aktionen, mit denen du direkt über deinen Workspace Aktionen in einem anderen Dienst durchführen kannst. Möglicherweise musst du zusätzlichen Text hinzufügen, um anzugeben, wofür du die Aktion benötigst. Die App-Entwickler:innen legen fest, was erforderlich ist, und in der Regel siehst du während der Eingabe entsprechende Aufforderungen im Menü.
Slash-Befehle
Mit Slash-Befehlen kannst du gängige Slack-Aktionen von überall in Slack ausführen. Im Folgenden findest du eine Liste derjenigen, die direkt in Slack integriert sind.
Workflows
Dein Team kann benutzerdefinierte Workflows erstellen, um Aufgaben in Slack zu automatisieren. Gib den Namen deines Workflows ein und wähle ihn dann aus der Liste aus, um den Workflow zu triggern.
Integrierte Aktionen
Diese Aktionen sind in jedem Slack-Workspace vom ersten Tag an verfügbar. Gib im Nachrichten-Schreibfeld einen Schrägstrich gefolgt von einem Befehl ein, um es auszuprobieren.
|Aktion
|Slash-Befehl
|Jemanden zu einem Channel hinzufügen
|/einladen [@someone] [#channel]
|Füge ¯\_(ツ)_/¯ am Ende deiner Nachricht ein
|/schulterzucken
|Aktuellen Channel archivieren*
|/archivieren
|Channels in deinem Workspace durchsuchen**
|/channels durchsuchen
|Dateien in deinem Workspace durchsuchen
|/dateien durchsuchen
|Alle Bilder und Videos im aktuellen Channel, die inline angezeigt werden, ausblenden (Gegenteil von /erweitern).
|/ausblenden
|Leute und Benutzergruppen durchsuchen
|/personen
|Code- oder Text-Snippet erstellen**
|/snippet
|Neuen Channel erstellen*
|/channel erstellen
|Einen Workflow mit Workflow-Builder erstellen***
|/workflow erstellen
|Beschreibung des aktuellen Channels bearbeiten
|/beschreibung
|Alle Bilder und Videos, die im aktuellen Channel inline angezeigt werden, einblenden (Gegenteil von /ausblenden).
|/erweitern
|Einer Nachricht ein GIF hinzufügen
|/gif
|Aktuellen Channel verlassen
|/verlassen
|Benachrichtigungen für einen Channel oder eine DM verwalten
|/benachrichtigungen
|Eine Unterhaltung stummschalten oder die Stummschaltung aufheben
|[#channel] /stummschalten
|Workflow-Builder** öffnen
|/workflow
|Jemanden aus dem aktuellen Channel entfernen*
|/entfernen (oder /verabschieden) @jemand
|Aktuellen Channel umbenennen*
|[new channel name] /umbenennen
|Nachrichten und Dateien in deinem Workspace oder deiner Org. suchen
|[your search terms] /suchen
|Neue Nachricht senden mit dem Nachrichten-Button
|/senden
|DM senden
|/dn [@someone] [your message]
|Nachricht an einen Channel senden
|/dn [#channel] [your message]
|Feedback oder eine Hilfeanfrage an das Slack Customer Experience-Team senden
|/feedback
|Eine Erinnerung für dich selbst erstellen
|/erinnere
|Aktuelles Channel-Thema festlegen
|/thema
|Deinen Status auf „Abwesend“ oder „Aktiv“ setzen
|/status
|Huddle starten
|/huddle
|Dark Mode aktivieren oder deaktivieren**
|/darkmode
|Bitte nicht stören (DND) aktivieren oder deaktivieren
|/dnd
|Deine DMs anzeigen**
|/dm
|Deine heruntergeladenen Dateien und Bilder anzeigen**
|/downloads
|Deine Nachrichtenentwürfe anzeigen**
|/entwürfe
|Deine Erwähnungen & Reaktionen anzeigen**
|/erwähnungen
|Deine Lesezeichen anzeigen
|/gespeichert
|Tastaturkürzel in Slack anzeigen
|/aktionen
*Ist ggf. auf Inhaber oder Administratoren beschränkt
**In Slack-Apps für Mobilgeräte nicht verfügbar
***Nur in bezahlten Plänen verfügbar
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Alle Mitglieder und Multi-Channel-Gäste
- Verfügbar für alle Pläne