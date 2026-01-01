Verwende Aktionen, um in Slack schnell etwas zu tun, z. B. eine App zu verwenden oder einen Workflow auszuführen. Gib einen Schrägstrich gefolgt vom Namen der Aktion, des Slash-Befehls oder des Workflows ein, die bzw. den du ausführen möchtest, oder klicke auf das Schrägstrichsymbol im Nachrichtenfeld, um das Aktionsmenü zu durchsuchen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Wenn du das Menü öffnest, zeigt es die zuletzt verwendeten Aktionen an. Wenn du eine bestimmte Aktion, einen Slash-Befehl oder einen Workflow finden möchtest, gib den Namen ein oder scrolle nach unten, um einige Beispiele zu sehen.

Wenn du Slack Connect für die Zusammenarbeit mit externen Organisationen in Channels verwendest, können nur Mitglieder deiner Organisation Aktionen nutzen, die mit in deinem Workspace installierten Apps verknüpft sind.

Aktionen benutzen

Desktop Mobil Klicke neben dem Nachrichtenfeld auf das Schrägstrichsymbol oder gib einen Schrägstrich ein, um das Aktionsmenü zu öffnen. Gib den Namen einer App, eines Slash-Befehls oder Workflows ein und wähle die zugehörige Aktion, die du verwenden möchtest, aus dem Menü aus. Wenn für die Ausführung der Aktion zusätzliche Informationen erforderlich sind, werden die Details dazu im Menü angezeigt. Drücke die Eingabetaste oder klicke auf das Papierfliegersymbol, um deine Nachricht zu senden und die Aktion auszuführen. Tippe neben dem Nachrichtenfeld auf das Schrägstrichsymbol oder gib einen Schrägstrich ein, um das Aktionsmenü zu öffnen. Suche nach dem Namen einer App, eines Slash-Befehls oder Workflows und wähle die zugehörige Aktion, die du verwenden möchtest, aus dem Menü aus. Füge nach dem Aktionsnamen im Nachrichtenfeld jeden anderen Text hinzu, den du für die Verwendung des Befehls benötigst. Die erforderliche Formatierung des zusätzlichen Textes wird im Aktionsmenü angezeigt. Sende deine Nachricht, um die Aktion auszuführen.

Hinweis: Nachdem du in einer Enterprise-Organisation in einer DM oder einem Channel mit mehreren Workspaces einen Slash-Befehl ausgeführt hast, wirst du möglicherweise aufgefordert, einen Workspace auszuwählen.

Aktionstypen

App-Aktionen

In manchen Apps gibt es Aktionen, mit denen du direkt über deinen Workspace Aktionen in einem anderen Dienst durchführen kannst. Möglicherweise musst du zusätzlichen Text hinzufügen, um anzugeben, wofür du die Aktion benötigst. Die App-Entwickler:innen legen fest, was erforderlich ist, und in der Regel siehst du während der Eingabe entsprechende Aufforderungen im Menü.

Slash-Befehle

Mit Slash-Befehlen kannst du gängige Slack-Aktionen von überall in Slack ausführen. Im Folgenden findest du eine Liste derjenigen, die direkt in Slack integriert sind.

Workflows

Dein Team kann benutzerdefinierte Workflows erstellen, um Aufgaben in Slack zu automatisieren. Gib den Namen deines Workflows ein und wähle ihn dann aus der Liste aus, um den Workflow zu triggern.

Integrierte Aktionen

Diese Aktionen sind in jedem Slack-Workspace vom ersten Tag an verfügbar. Gib im Nachrichten-Schreibfeld einen Schrägstrich gefolgt von einem Befehl ein, um es auszuprobieren.

*Ist ggf. auf Inhaber oder Administratoren beschränkt

**In Slack-Apps für Mobilgeräte nicht verfügbar

***Nur in bezahlten Plänen verfügbar