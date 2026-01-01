Utilisez les raccourcis pour effectuer rapidement des actions, comme utiliser une application ou exécuter un flux de travail, directement dans Slack. Saisissez une barre oblique suivie du nom du raccourci, commande barre oblique ou flux de travail que vous souhaitez utiliser, ou cliquez sur l’icône barre oblique dans la zone de message pour afficher le menu Raccourcis.

Suite possible

Le menu vous propose les raccourcis que vous avez utilisés récemment. Pour trouver un raccourci, une commande barre oblique ou un flux de travail de travail spécifique, saisissez le début de son nom ou parcourez les exemples.

si vous utilisez Slack Connect pour travailler dans des canaux avec des entreprises externes, seuls les membres de votre organisation peuvent utiliser les raccourcis associés aux applications installées dans votre espace de travail.

Utiliser les raccourcis

Ordinateur Smartphone Cliquez sur l’icône barre oblique à côté de la zone de message ou saisissez une barre oblique pour ouvrir le menu des raccourcis. Saisissez le début du nom d’une application, d’une commande barre oblique ou d’un flux de travail, puis sélectionnez le raccourci associé que vous souhaitez utiliser. Si des informations supplémentaires sont requises pour utiliser le raccourci, les détails sont indiqués dans le menu. Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur l’icône en forme d’avion en papier pour envoyer votre message et exécuter le raccourci. Appuyez sur l’icône barre oblique à côté de la zone de message ou saisissez une barre oblique pour ouvrir le menu des raccourcis. Recherchez une application, une commande barre oblique ou un flux de travail, puis sélectionnez le raccourci associé que vous souhaitez utiliser. À la suite du nom du raccourci dans la zone de message, ajoutez tout autre texte nécessaire à l’utilisation de la commande. La mise en forme de tout texte supplémentaire sera indiquée dans le menu Raccourcis. Envoyez votre message pour exécuter le raccourci.

Remarque : Il est possible que vous deviez sélectionner un espace de travail après l’exécution d’une commande barre oblique dans un message direct ou canal partagé entre plusieurs espaces de travail dans une organisation Enterprise.

Types de raccourcis

Raccourcis des applications

Certaines applications contiennent des raccourcis que vous pouvez utiliser pour exécuter des actions dans d’autres services directement depuis votre espace de travail. Il sera peut-être nécessaire d’ajouter du texte pour indiquer l’action que vous souhaitez que le raccourci effectue. Les développeurs d’applications déterminent ce qui est requis, et vous verrez apparaître des indications dans le menu au fur et à mesure de votre saisie.

Commandes barre oblique

Les commandes barre oblique vous permettent d’effectuer des actions Slack courantes, depuis n’importe quelle partie de Slack. Vous trouverez ci-dessous une liste de celles intégrées à Slack.

Flux de travail

Votre équipe peut créer des flux de travail personnalisés pour automatiser ses tâches dans Slack. Commencez à saisir le nom de votre flux de travail, puis sélectionnez-le dans la liste pour le déclencher.

Raccourcis intégrés

Ces raccourcis sont disponibles sur chaque espace de travail Slack, dès son lancement. Dans l’éditeur de message, saisissez une barre oblique suivie de la commande pour l’essayer.

*Peut être limité aux propriétaires et administrateurs

**Indisponible sur les applis mobiles Slack

***Forfaits payants uniquement