Usare le azioni rapide per intraprendere azioni su Slack
Usa le azioni rapide per intraprendere azioni velocemente su Slack, come l’utilizzo un’app o l’esecuzione di un workflow Digita una barra seguita dal nome dell’azione rapida, del comando slash o del workflow che vuoi eseguire oppure clicca sull’ icona slash nel campo messaggio per sfogliare il menu delle azioni rapide.
Cosa puoi aspettarti
- Quando apri il menu, questo sarà riempito con le azioni rapide usate di recente. Per trovare un’azione rapida, un comando slash o un workflow in particolare, inizia a digitarne il nome o scorri per vedere alcuni esempi.
- Se utilizzi Slack Connect per lavorare nei canali con organizzazioni esterne, solo i membri della tua organizzazione potranno servirsi delle azioni rapide associate alle app installate nell’area di lavoro.
Usare le azioni rapide
Desktop
Dispositivo mobile
- Fai clic sull’ icona slash accanto al campo messaggio o digita una barra per aprire il menu delle azioni rapide.
- Inizia a digitare il nome di un’app, di un comando slash o di un workflow e seleziona dal menu l’azione rapida associata che vuoi utilizzare. Se sono richieste informazioni aggiuntive per eseguire l’azione rapida, i dettagli verranno indicati nel menu.
- Premi Invio o clicca sull’ icona dell’aereo di carta per inviare il messaggio ed eseguire l’azione rapida.
- Tocca l’ icona slash accanto al campo messaggio o digita una barra per aprire il menu delle azioni rapide.
- Cerca un’app, un comando slash o un workflow e seleziona dal menu l’azione rapida associata che vuoi utilizzare.
- Dopo aver inserito il nome dell’azione rapida nel campo messaggio, aggiungi altro testo che può essere necessario per utilizzare il comando. La formattazione richiesta del testo aggiuntivo sarà indicata nel menu azione rapida.
- Invia il messaggio per eseguire l’azione rapida.
Nota: Potrebbe esserti chiesto di selezionare un’area di lavoro dopo aver eseguito un comando slash in un canale MD o per più aree di lavoro in un’organizzazione Enterprise.
Tipi di azioni rapide
Azioni rapide delle app
Alcune app includono azioni rapide che puoi utilizzare per compiere azioni in un altro servizio direttamente dalla tua area di lavoro. Potrebbe servirti testo aggiuntivo per specificare cosa deve fare l’azione rapida. Gli sviluppatori delle app determinano cos’è richiesto: in genere vedrai le istruzioni nel menu mentre digiti.
Comandi slash
I comandi slash ti consentono di eseguire le azioni Slack più comuni da qualsiasi area di Slack. Di seguito troverai un elenco di quelle integrate su Slack.
Workflow
Il tuo team può creare workflow personalizzati per automatizzare le attività su Slack. Inizia a digitare il nome del workflow, quindi selezionalo dall’elenco per attivarlo.
Azioni rapide integrate
Queste azioni rapide sono disponibili in ogni area di lavoro di Slack sin dal primo giorno. Nel riquadro di composizione messaggi, digita una barra seguita da un comando per provare.
|Azione
|Comando slash
|Aggiungi qualcuno a un canale
|/invita [@someone] [#channel]
|Aggiungere ¯\_(ツ)_/¯ alla fine del messaggio
|/spallucce
|Archivia il canale corrente
|/archivia
|Esplora i canali della tua area di lavoro**
|/esplora canali
|Sfogliare file nella tua area di lavoro
|/sfoglia file
|Comprimere tutte le immagini e i video incorporati nel canale corrente (è l’opposto di /espandi)
|/comprimi
|Cerca persone e gruppi di utenti
|/persone
|Crea un codice o un frammento di testo**
|/frammento
|Crea un nuovo canale*
|/crea canale
|Crea un workflowcon Workflow Builder***
|/crea workflow
|Modifica la descrizione del canale corrente
|/descrizione
|Espandere tutte le immagini e i video incorporati nel canale corrente (è l’opposto di /comprimi)
|/espandi
|Aggiungere una GIF a un messaggio
|/gif
|Abbandonare il canale corrente
|/esci
|Gestisci le notifiche per un canale o MD
|/notifiche
|Silenzia o riattiva una conversazione
|/silenzia [#channel]
|Apri Workflow Builder**
|/workflow
|Rimuovi qualcuno dal canale corrente*
|/rimuovi (o /escludi) @qualcuno
|Rinomina il canale corrente*
|/rinomina [new channel name]
|Cerca messaggi e file nella tua area di lavoro o org
|/cerca [your search terms]
|Invia un nuovo messaggio con il tasto Scrivi
|/invia
|Inviare un MD
|/msg [@someone] [your message]
|Invia un messaggio a un canale
|/msg [#channel] [your message]
|Invia feedback o una richiesta di assistenza al team Customer Experience di Slack
|/feedback
|Imposta un promemoriaper te
|/ricorda
|Imposta l’argomento del canale corrente
|/argomento
|Imposta lo stato su assente o disponibile
|/stato
|Avvia un incontro
|/incontro
|Attiva o disattiva la modalità scura**
|/modalitàscura
|Attiva o disattiva l’opzioneNon disturbare
|/dnd
|Visualizza i tuoi MD**
|/md
|Visualizza i file e le immagini scaricate**
|/download
|Visualizza le bozze dei messaggi**
|/bozze
|Visualizza i tag e le reazioni**
|/tag
|Visualizza gli elementi salvati
|/salvati
|Visualizza i tasti di azioni rapide su Slack
|/azioni-rapide
*L’azione potrebbe essere riservata ai proprietari e agli amministratori
**Non disponibili nelle app di Slack per dispositivi mobili
***Disponibile solo nei piani a pagamento
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri e gli ospiti multicanale
- Disponibile per tutti i piani