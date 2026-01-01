En junio de 2025, anunciamos un conjunto de cambios para los planes de Slack que amplían el acceso a las funciones de IA, seguridad y Salesforce. Para asistir con la incorporación de las funciones avanzadas de IA, cambiamos el precio de nuestro plan Business+ y presentamos un plan nuevo Enterprise+.

Nota: Para obtener más detalles acerca de los planes y los precios, visita la página de precios de Slack o contacta al equipo de Ventas.



Qué esperar

Los clientes de los planes Gratuito y Pro ahora tienen acceso a funciones adicionales de seguridad y funciones de integración de Salesforce básicas.

Dos funciones de IA (resúmenes de conversaciones e hilos y notas de juntas) están disponibles para todos los clientes de planes de pago.

El complemento de IA de Slack dejó de estar disponible para su compra en el sitio web de Slack. Los clientes que hayan comprado el complemento seguirán pagándolo y teniendo acceso a sus funciones hasta la primera fecha de renovación posterior al 17 de agosto de 2025.

Las funciones avanzadas de IA y de Salesforce se incluyen en la versión nueva de nuestro plan Business+ y del nuevo plan Enterprise+. Si adquiriste Business+ en el sitio web de Slack, pasarás automáticamente a tener la versión nueva del plan en la primera renovación después del 17 de agosto de 2025.



Disponibilidad de las funciones de IA según el plan



Administrar el acceso a las funciones de IA

Los propietarios y los administradores pueden determinar cuáles funciones de IA están disponibles en su espacio de trabajo u organización Enterprise.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.

Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo y sitúa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y selecciona Ajustes del espacio de trabajo. Si no ves esta opción, haz clic en la pestaña Administrador de la barra lateral y selecciona Ajustes del espacio de trabajo. Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, haz clic en Administrar permisos. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda de la página para abrirla. Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA. Junto a la función de IA que desees administrar, haz clic en Editar y selecciona quiénes pueden usarla: Todos o Nadie. Haz clic en Guardar. En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones. Haz clic en IA. Junto a la función de IA que desees administrar, haz clic en Editar y selecciona quiénes pueden usarla: Nadie, Solo personas y grupos específicos, Todos, excepto personas o grupos específicos o Todos. Haz clic en Guardar.

Nota: Las funciones de IA podrían usar IA generativa. Slack no usa datos de los clientes para entrenar modelos de IA generativa. Para obtener más información, consulta nuestros Principios de privacidad.



Funciones de seguridad

Como parte de nuestro compromiso continuo de ayudar a las organizaciones a mantenerse seguras mientras trabajan dentro de Slack, ampliamos el acceso a funciones de seguridad clave para nuestros planes Gratuito y Pro.



* Solo disponible para clientes que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.



Funciones de Salesforce

Los canales de Salesforce están disponibles para los clientes de todos los planes de Slack con una edición estándar de Salesforce o superior. Para acceder a las funciones adicionales de Salesforce (automatizaciones de flujos de trabajo, visualización de listas de Salesforce e inicio de Ventas), los clientes pueden pasarse a la nueva versión de Business+ o ascender al plan Enterprise+.



Preguntas frecuentes

¿Por qué está Slack haciendo estos cambios?

Incorporamos una serie de innovaciones y ampliamos la disponibilidad de las funciones existentes para que clientes de todos los tamaños y de todos los sectores puedan confiar en Slack para llevar a cabo sus actividades empresariales. Vamos a hacer cambios en las funciones que se ofrecen en nuestros planes para reflejar funcionalidades nuevas y agregadas, y brindar a más clientes la oportunidad de usarlas.

Firmé un contrato por mi plan Business+ o Enterprise Grid con un ejecutivo de cuentas de Slack. ¿Qué implican estos cambios para mi organización?

Contacta a tu ejecutivo de cuentas para obtener más detalles acerca del impacto que podrían tener estos cambios, incluida información acerca de las renovaciones anticipadas para pasar a la versión nueva de tu plan Business+ actual o del plan Enterprise+ nuevo.

Actualmente, pago el complemento de IA de Slack. ¿Qué cambios puedo esperar?

Si adquiriste el complemento de IA de Slack de nuestro sitio web, puedes continuar usando todas las funciones de IA hasta la primera renovación después del 17 de agosto de 2025. Luego de la renovación, pasarás a tener la nueva versión de tu plan de pago y tendrás acceso a las funciones de IA incluidas en ese plan. Si tienes el plan Pro, podrás continuar usando los resúmenes de conversaciones y las notas de juntas, pero deberás ascender a Business+ para conservar el acceso a las demás funciones, como las síntesis, las traducciones y otras.



¿Cómo puedo consultar cuál es mi versión de plan de Slack?

Para identificar si tienes la versión más reciente del plan Pro, Business+ o Enterprise de Slack, ve a la página de acceso a las funciones de IA. Desde la página de acceso a las funciones, podrás ver cuáles son las funciones de IA a las que tienes acceso (y cuáles se activarán con el cambio a la versión nueva de Business+ o al plan Enterprise+ nuevo).

¿Dónde puedo ver mi fecha de renovación?

Los propietarios del espacio de trabajo con los planes Pro y Business+ pueden ver su fecha de renovación en la página de Facturación.

¿Puedo restringir el acceso a las funciones de IA para todas las personas de mi espacio de trabajo u organización?



Sí. Los propietarios y administradores pueden administrar los permisos de acceso para cada una de nuestras funciones de IA o desactivar todas las funciones.

No necesito usar funciones de IA en Slack. ¿Puedo pagar menos si las desactivo?

No. Puedes administrar cuáles son las funciones de IA activadas para tus miembros, pero el precio que pagas por el plan de Slack no cambiará, aunque desactives todas las funciones de IA.