En junio de 2025, anunciamos una serie de cambios en los planes de Slack que amplían el acceso a las funciones de IA, seguridad y Salesforce. Para respaldar la inclusión de las funciones avanzadas de IA, hemos modificado el precio de nuestro plan Business+ y también hemos creado un nuevo plan Enterprise+.

Nota: Para obtener más información sobre planes y tarifas, visita la página de precios de Slack o ponte en contacto con nuestro equipo de ventas.



Qué esperar

Los clientes del plan Gratuito y del plan Pro ahora tienen acceso a funciones de seguridad adicionales y a funciones básicas de integración con Salesforce.

Todos los clientes con un plan de pago tienen acceso a dos funciones de IA: resúmenes de conversaciones e hilos, y notas de juntas.

El complemento de IA de Slack ya no está disponible para su compra en el sitio web de Slack. Los clientes que hayan comprado el complemento seguirán pagándolo y tendrán acceso a sus funciones hasta su primera renovación después del 17 de agosto de 2025.

Las funciones avanzadas de IA y Salesforce se incluyen en la nueva versión de nuestro plan Business+ y el nuevo plan Enterprise+. Si compraste Business+ en el sitio web de Slack, cambiarás automáticamente a la nueva versión del plan en tu primera renovación después del 17 de agosto de 2025.



Disponibilidad de la función de IA por plan



Gestionar el acceso a la función de IA

Los propietarios y administradores pueden decidir qué funciones de IA están disponibles en su espacio de trabajo o su organización de Enterprise.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.

Haz clic en tu espacio de trabajo, coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes del espacio de trabajo. Si no ves esta opción, haz clic en la pestaña Administrador de la barra lateral y selecciona Ajustes del espacio de trabajo. Debajo de Administración en la barra lateral izquierda, haz clic en Gestionar permisos. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda de la página para abrirla. Haz clic en Acceso a las funciones y, a continuación, selecciona IA. Junto a la función de IA que quieras gestionar, haz clic en Editar, y elige si puede usarla Todo el mundo o Nadie. Haz clic en Guardar. Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y, después, selecciona Acceso a las funciones Haz clic en IA. Junto a la función de IA que quieras gestionar, haz clic en Editar, y elige quién puede usarla: Nadie, Solo personas y grupos específicos, Todo el mundo excepto personas y grupos específicos, o Todo el mundo. Haz clic en Guardar.

Nota: Las funciones de IA pueden aprovechar la IA generativa. Slack no entrena modelos de IA generativa con los Datos del cliente. Para más información, consulta nuestros Principios de privacidad.



Funciones de seguridad

Como parte de nuestro compromiso continuo con la seguridad de las organizaciones que trabajan en Slack, hemos ampliado el acceso a funciones clave de seguridad para los planes Gratuito y Pro.



* Solo disponible para los clientes que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.



Funciones de Salesforce

Los canales de Salesforce están disponibles para los clientes de todos los planes de Slack que tengan la edición estándar de Salesforce o superior. Para acceder a funciones adicionales de Salesforce (automatizaciones de flujos de trabajo, vistas de lista de Salesforce e Inicio de ventas), los clientes pueden cambiar a la nueva versión de Business+ o ascender al plan Enterprise+.



Preguntas frecuentes

¿Por qué Slack ha decidido hacer estos cambios?

Hemos incorporado importantes innovaciones y ampliado la disponibilidad de funciones existentes para que clientes de todos los tamaños y sectores puedan confiar en Slack para sacar adelante sus negocios. Para reflejar las nuevas funciones incorporadas al producto y ofrecer a más clientes la posibilidad de utilizarlas, estamos actualizando las funciones incluidas en nuestros planes.

He firmado un contrato para mi plan Business+ o Enterprise Grid con un ejecutivo de cuentas de Slack. ¿Qué significan estos cambios para mi organización?

Contacta con tu ejecutivo de cuentas para obtener más información sobre cómo pueden afectarte estos cambios,y qué opciones tienes para renovar antes y cambiar a la nueva versión del plan Business+ o al nuevo Enterprise+.

Actualmente estoy pagando el complemento de IA de Slack, ¿qué sucederá a partir de ahora?

Si compraste el complemento IA de Slack en nuestro sitio web, podrás seguir usando todas las funciones de IA hasta que llegue tu primera renovación después del 17 de agosto de 2025. Al renovar, pasarás a la nueva versión de tu plan de pago y tendrás acceso a las funciones de IA incluidas en ese plan. Si cuentas con el plan Pro, esto significa que podrás seguir utilizando los resúmenes de conversaciones y las notas de las reuniones, pero tendrás que actualizar a Business+ para poder seguir accediendo a otras funciones como los resúmenes, las traducciones y mucho más.



¿Cómo sé qué versión tengo del plan de Slack?

Para saber si tienes la versión más reciente de tu plan Pro, Business+ o Enterprise de Slack, accede a la página de acceso a las funciones de IA de Slack. Desde la página de acceso a funciones, podrás ver a qué funciones de IA de Slack tienes acceso (y cuáles estarían disponibles si cambias a la nueva versión del plan Business+ o al nuevo plan Enterprise+).

¿Dónde puedo consultar la fecha de renovación?

Los propietarios del espacio de trabajo con planes Pro y Business+ pueden consultar la fecha de renovación en la página de Facturación.

¿Puedo restringir el acceso a las funciones de IA para todos los miembros de mi espacio de trabajo u organización?



Sí. Los propietarios y administradores pueden gestionar los permisos de acceso a cada una de nuestras funciones de IA o desactivarlas todas.

Si no necesito las funciones de IA en Slack, ¿puedo pagar menos si las desactivo?

No. Aunque puedes gestionar qué funciones de IA pueden usar tus miembros, el precio de tu plan de Slack no cambiará aunque desactives todas las funciones de IA.