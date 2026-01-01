Genera y administra prospectos con la CRM de Slack
Genera y administra prospectos con la CRM de Slack
Si usas la CRM de Slack, puedes capturar prospectos de tu sitio web y enviarlos a un canal exclusivo para prospectos dentro de tu espacio de trabajo. Allí, tu equipo podrá revisar los prospectos, administrarlos y enviar respuestas.
Cómo funciona
Cuando actives la CRM de Slack, se creará automáticamente un canal de prospectos en tu espacio de trabajo. El canal tendrá el nombre #prospectos-[el nombre de tu espacio de trabajo] y aparecerá en la sección Salesforce de la barra lateral.
Para administrar prospectos con la CRM de Slack, diseña el formulario que generará prospectos e incorpóralo a tu sitio web.
Cuando alguien complete el formulario, se publicará un mensaje en tu canal con la información del prospecto nuevo. Allí, los miembros pueden tomar los prospectos y contactarlos directamente desde Slack.
Quita <!-- and --> del principio y el final de cada línea para descomentarlas.
Reemplaza <> con tu dirección de correo electrónico.
Completa el formulario y envíalo para probarlo. Recibirás un correo electrónico con información de corrección de errores para el formulario.
Cuando completes las pruebas, quita las tres líneas mencionadas del código del formulario.
Ver y administrar prospectos en Slack
Una vez configurado el formulario, los envíos aparecerán en el canal de prospectos. Colabora en el trabajo de prospectos con tu equipo, contacta a un prospecto desde Slack o registra otros eventos, como llamadas o reuniones.
Desde la computadora, abre el canal de prospectos.
Haz clic en un prospecto para verlo en la barra lateral.
Para contactar a un prospecto, haz clic en Acciones rápidas y selecciona Enviar correo electrónico.
Redacta el mensaje y selecciona Enviar correo electrónico.
Para registrar otro evento, haz clic en Acciones rápidas y selecciona Evento nuevo. Elige un tipo de evento, ingresa los detalles del evento y haz clic en Guardar.
Consejo:Slackbot puede investigar a un prospecto para ayudarte a ponerte al día. Haz clic en Acciones rápidas y selecciona Hablar con Slackbot acerca de un prospecto para comenzar.