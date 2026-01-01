Si usas la CRM de Slack, puedes capturar prospectos de tu sitio web y enviarlos a un canal exclusivo para prospectos dentro de tu espacio de trabajo. Allí, tu equipo podrá revisar los prospectos, administrarlos y enviar respuestas.



Cómo funciona

Cuando actives la CRM de Slack, se creará automáticamente un canal de prospectos en tu espacio de trabajo. El canal tendrá el nombre #prospectos-[el nombre de tu espacio de trabajo] y aparecerá en la sección Salesforce de la barra lateral.

y aparecerá en la sección de la barra lateral. Para administrar prospectos con la CRM de Slack, diseña el formulario que generará prospectos e incorpóralo a tu sitio web.

Cuando alguien complete el formulario, se publicará un mensaje en tu canal con la información del prospecto nuevo. Allí, los miembros pueden tomar los prospectos y contactarlos directamente desde Slack.

Nota: La administración de prospectos en Slack se basa en la función Web-to-Lead de Salesforce. Puedes obtener más información acerca de cómo generar prospectos en el Centro de ayuda de Salesforce.



Configurar la administración de prospectos en Slack

Diseña e incorpora tu formulario de prospectos

Desde la computadora, abre tu canal de prospectos en la sección Salesforce de la barra lateral. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Selecciona la pestaña Automatizaciones. Debajo de Consigue prospectos nuevos desde tu sitio web, haz clic en Crear nuevo formulario web. Elige un título y los campos para el formulario. Luego, haz clic en Siguiente. Si lo prefieres, puedes elegir los campos que quieres que sean obligatorios y configurar una URL de direccionamiento. Luego, haz clic en Siguiente. Sigue las indicaciones para prevenir el envío de spam con ReCAPTCHA o haz clic en Omitir. Revisa el código del formulario. Puedes compartir, descargar o copiar el código HTML que compone el formulario. Cuando tengas todo listo, trabaja con tu equipo para incorporar el formulario en el sitio web de la empresa mediante el código de formulario disponible.



Prueba el formulario

Si lo prefieres, puedes probar el formulario para asegurarte de que funcione correctamente. Comienza por buscar las siguientes líneas en el código del formulario y, luego, sigue los pasos:

<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> --> <!-- <input type="hidden" name="debugEmail" --> <!-- value="<<add emailId here>>"> -->

Quita <!-- and --> del principio y el final de cada línea para descomentarlas. Reemplaza < > con tu dirección de correo electrónico. Completa el formulario y envíalo para probarlo. Recibirás un correo electrónico con información de corrección de errores para el formulario. Cuando completes las pruebas, quita las tres líneas mencionadas del código del formulario.



Ver y administrar prospectos en Slack

Una vez configurado el formulario, los envíos aparecerán en el canal de prospectos. Colabora en el trabajo de prospectos con tu equipo, contacta a un prospecto desde Slack o registra otros eventos, como llamadas o reuniones.

Desde la computadora, abre el canal de prospectos. Haz clic en un prospecto para verlo en la barra lateral. Para contactar a un prospecto, haz clic en Acciones rápidas y selecciona Enviar correo electrónico. Redacta el mensaje y selecciona Enviar correo electrónico. Para registrar otro evento, haz clic en Acciones rápidas y selecciona Evento nuevo. Elige un tipo de evento, ingresa los detalles del evento y haz clic en Guardar.

Consejo: Slackbot puede investigar a un prospecto para ayudarte a ponerte al día. Haz clic en Acciones rápidas y selecciona Hablar con Slackbot acerca de un prospecto para comenzar.