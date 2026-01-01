Las habilidades le dan a Slackbot instrucciones paso a paso para que se encargue de tareas específicas, de modo que tú obtengas siempre los resultados correctos. Ya sea que quieras administrar procesos complejos con más facilidad o ahorrar tiempo en tareas repetidas, las habilidades mejoran la manera en que Slackbot te ayuda a trabajar.

Consejo: Visita el blog de Slack para obtener más información acerca de las habilidades que usamos en Slack. Luego, agrega algunas para probarlas.



¿Qué debe tener una buena habilidad?

Las mejores habilidades surgen a partir de tareas rutinarias que siguen un proceso estándar:

Preparar un informe trimestral para el equipo

Crear un plan de marketing y un programa para un evento próximo

Analizar y resumir datos de varias fuentes

Slackbot puede usar habilidades, creadas por tus compañeros y personalizadas según tu manera de trabajar, para ocuparse de una amplia variedad de tareas complejas por ti.



Cómo usar las habilidades

Agrega habilidades para que Slackbot las use desde el catálogo de habilidades en tu espacio de trabajo o en tu organización Enterprise.

Además, puedes crear y compartir habilidades con otras personas en tu propio espacio de trabajo o de forma externa.

Cuando interactúas con Slackbot, este encontrará y usará automáticamente las habilidades según tu solicitud. También puedes hacer clic en Habilidades sobre el campo de mensaje para agregar una habilidad en particular (como lo harías con un archivo, un canal o una persona).

sobre el campo de mensaje para agregar una habilidad en particular (como lo harías con un archivo, un canal o una persona). Las habilidades verificadas con un alerta de marca de verificación morada han sido aprobadas por tus administradores como las más adecuadas para realizar una tarea específica, como crear una presentación para un cliente que siga las directrices de marca de tu empresa.



Explorar y agregar habilidades

Debes agregar a Slackbot una habilidad para que pueda usarla para generar respuestas. Haz lo siguiente para explorar todas las habilidades disponibles para ti y agregar las que quieras usar:

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades para explorar las habilidades disponibles. Haz clic en una habilidad para ver más detalles. Luego, haz clic en el interruptor para agregarla a la pestaña Habilidades.



Compartir una habilidad

Cualquier persona puede compartir sus habilidades con otros miembros de su espacio de trabajo de Slack u organización Enterprise. Además, es posible que puedas compartir habilidades de forma externa para que las personas de otras organizaciones con las que trabajas también puedan usarlas. Una vez que alguien agrega una habilidad a Slackbot, se usa cuando se le hace a Slackbot una pregunta relevante o se le envía un prompt relacionado.

Compartir una habilidad

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Coloca el cursor sobre una habilidad y selecciona Compartir habilidad. Elige los canales o las personas y haz clic en Compartir.



Compartir una habilidad de forma externa

Cuando compartes una habilidad de forma externa, se indica a todas las personas con quienes la compartiste que guarden una copia. Los demás pueden personalizar la habilidad si lo desean o guardarla en Slackbot sin modificar.

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en la pestaña Habilidades. Coloca el cursor sobre una habilidad y haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Crear enlace externo y haz clic en Copiar enlace. Comparte el enlace en un canal de Slack Connect o donde quieras.

Nota: Para evitar que una habilidad se comparta de forma externa, puedes anular el acceso. Abre una habilidad, haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Anular enlaces externos. Esta acción no eliminará las copias externas existentes.



Crear un conjunto de habilidades

Los conjuntos de habilidades son colecciones de habilidades relacionadas. Crea un conjunto de habilidades para todas las habilidades que use tu equipo y compártelas a la vez, o agrupa todas las habilidades que sirvan para un propósito específico (como ventas o administración de proyectos). Cualquier persona que tenga acceso a un conjunto de habilidades que hayas creado podrá usar automáticamente todas las habilidades, incluidas las que agregues en el futuro.

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en la pestaña Habilidades. Haz clic en Habilidad nueva y selecciona Crear un conjunto de habilidades. Ingresa un nombre y una descripción. Luego, haz clic en Agregar una habilidad para agregar un máximo de 25 habilidades. Cuando termines, haz clic en Compartir y elige personas o canales (o copia el enlace al conjunto).



Crear habilidad

Hay dos maneras de crear una habilidad nueva: puedes pedirle a Slackbot que te ayude con el proceso o construir una habilidad desde cero para completar por tu cuenta la información específica.

Trabajar con Slackbot para crear una habilidad

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Haz clic en Agregar habilidad y selecciona Crear una habilidad. Describe qué quieres que haga tu habilidad. Si quieres que tu habilidad haga referencia a determinadas aplicaciones o servidores del MCP, asegúrate de especificar cuáles. Haz clic en Crear habilidad. Slackbot responderá cuando haya terminado de crear tu habilidad. Abre la habilidad para verla o pídele a Slackbot que realice los cambios que necesites.



Crear una habilidad desde cero

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Haz clic en Agregar habilidad y selecciona Crear una habilidad. Luego, haz clic en Crear desde cero. En Descripción, describe qué hará tu habilidad. Slackbot usará la descripción de la habilidad para decidir cuándo debe usarla a medida que genera respuestas, y también será visible para todas las personas que vean la habilidad. Si lo deseas, haz clic en Agregar debajo de Aplicaciones para especificar las aplicaciones a las que la habilidad debe hacer referencia al ejecutarse. Haz clic en [Nueva habilidad] para agregar un nombre a la habilidad que explique lo que hace. En Pasos, describe los pasos del proceso que debe seguir Slackbot. Puedes agregar tantos pasos como necesites. En Resultados, describe el formato de resultados que quieres (p. ej., un canvas o un borrador de mensaje de Slack). Haz clic en Usar habilidad para probarla. Puedes hacer cambios en la habilidad por tu cuenta o pedirle a Slackbot que los haga.

Consejo: Para convertir un canvas existente que describe los pasos para completar un proceso en una habilidad, haz clic en Agregar habilidad y selecciona Importar una habilidad.