Conecta Slackbot a otras aplicaciones que uses para realizar acciones en esas aplicaciones directamente desde Slack. Cuando instalas aplicaciones que incluyan un servidor del protocolo de contexto modelo (MCP), todas las personas con acceso a Slackbot pueden interactuar con otros servicios mediante una conversación.

Cómo funciona

Los desarrolladores (tanto de terceros como de tu organización) pueden agregar servidores del MCP a aplicaciones de Slack que hayan creado. Cuando instalas una aplicación, Slackbot obtiene acceso a un conjunto de herramientas configuradas por el desarrollador para realizar acciones en esa aplicación desde Slack.

Si se requiere la aprobación de aplicaciones en tu espacio de trabajo u organización Enterprise, solo los administradores y los miembros con permiso pueden instalar aplicaciones que incluyan servidores del MCP.

Al igual que con otras aplicaciones, los miembros deben conectar sus cuentas para poder usarlas. Cuando un miembro conecte su cuenta, Slackbot tendrá acceso a todas las herramientas integradas en el servidor del MCP.

Los propietarios y administradores de organizaciones de Enterprise pueden administrar el acceso a los servidores del MCP y las herramientas individuales.

Nota: Dirígete a Slack Marketplace para consultar una lista completa de aplicaciones que puedes conectar a Slackbot.



Instalar una aplicación

Instala una aplicación para conectar su servidor del MCP con Slackbot. Si ya tienes una aplicación que incluye un servidor del MCP instalado, agrega la versión nueva. Los miembros que quieran seguir usando la aplicación deberán volver a conectar sus cuentas cuando se instale la versión nueva.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Si está activada la aprobación de aplicaciones para tu espacio de trabajo, los propietarios y los administradores del espacio de trabajo pueden instalar aplicaciones y aprobar solicitudes de aplicaciones que envíen los miembros. Abre Slack Marketplace y busca la aplicación que quieres instalar. Haz clic en Agregar a Slack. Sigue las instrucciones para revisar los ámbitos e instalar la aplicación. Los servidores del MCP se enumerarán debajo de Acciones que puede realizar [aplicación]. Los propietarios y administradores de la organización pueden instalar aplicaciones al nivel de la organización. Una vez que hayas instalado una aplicación, podrás agregarla a los espacios de trabajo y establecer permisos de acceso para usuarios y grupos específicos. Instalar una aplicación En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones. Haz clic en Administrar aplicaciones en la parte superior derecha, luego selecciona Instalar una aplicación. Busca y selecciona la aplicación que deseas instalar. Haz clic en Continuar. Sigue las instrucciones para revisar los ámbitos e instalar la aplicación. Los servidores del MCP se enumerarán debajo de Acciones que puede realizar [aplicación].

Agregar una aplicación a espacios de trabajo En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Encuentra la aplicación que te gustaría agregar a los espacios de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos situado a la derecha de la aplicación. Selecciona Agregar a más espacios de trabajo. Marca la casilla junto a cualquier espacio de trabajo al que quieras agregar la aplicación. Para agregar automáticamente la aplicación a cualquier nuevo espacio de trabajo creado en tu organización, marca la casilla junto a Predeterminada para los espacios de trabajo futuros. Haz clic en Siguiente. Marca la casilla junto a Todo listo para agregar esta aplicación. Haz clic en Agregar aplicación.

Establecer permisos de acceso En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos para miembros en la parte superior de la página. Junto a ¿Quiénes pueden usar esta aplicación?, haz clic en Editar. Selecciona quién puede usar la aplicación: Todos, Todos, excepto personas o grupos específicos, Solo personas y grupos específicos o Nadie. Si seleccionas Todos, excepto personas o grupos específicos o Solo personas y grupos específicos, elige miembros, grupos de IDP o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.



Administrar el acceso a servidores del MCP y a herramientas

Los propietarios y administradores de organizaciones en los planes Enterprise Grid y Enterprise+ pueden administrar el acceso a servidores del MCP, decidir qué tipos de herramientas (por ejemplo, de solo lectura o de escritura) están disponibles de manera predeterminada y establecer permisos para herramientas individuales.

Administrar el acceso a servidores del MCP

En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos para miembros en la parte superior de la página. Debajo de Servidores del MCP, haz clic en Editar junto a un servidor del MCP. Selecciona quién puede acceder al servidor del MCP: Todas las personas con acceso a la aplicación, Todas las personas con acceso a la aplicación excepto personas o grupos específicos, Solo personas o grupos específicos con acceso a la aplicación o Nadie. Si seleccionas Todos, excepto personas o grupos específicos o Solo personas o grupos específicos, elige miembros, grupos de IDP o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.



Establecer permisos predeterminados para tipos de herramientas del MCP

Todas las herramientas que se integran en un servidor del MCP están disponibles una vez que se instala la aplicación. Para administrar qué tipos de herramientas pueden usar los miembros, establece un ajuste predeterminado para herramientas de solo lectura, de escritura y de otros tipos.

En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos para miembros en la parte superior de la página. Debajo de Permisos de herramientas del MCP predeterminados, haz clic en Editar junto a Herramientas de solo lectura, Herramientas de escritura u Otras herramientas. Elige quién puede usar las herramientas. Si seleccionas Todos, excepto personas y grupos específicos o Solo personas y grupos específicos, elige miembros, grupos de proveedores de identidades o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.



Administrar el acceso a herramientas individuales del MCP

En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos para miembros en la parte superior de la página. Debajo de Servidores del MCP, haz clic en Editar junto a un servidor del MCP. Haz clic en Editar junto a la herramienta que desees administrar. Elige quién puede usar la herramienta. Si seleccionas Todos, excepto personas y grupos específicos o Solo personas y grupos específicos, elige miembros, grupos de proveedores de identidades o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.

Nota: No es posible administrar el acceso a servidores o herramientas del MCP en los planes Pro, Business+ o Enterprise Select.