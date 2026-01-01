Administración del espacio de trabajo
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Cuando alguien
crea un canal, se le asigna automáticamente como administrador de dicho canal. Los administradores de canales pueden ajustar las configuraciones y los permisos administrativos de cualquier canal que tengan asignado. Nota: Los propietarios del espacio de trabajo y los propietarios de la organización también pueden modificar algunos permisos de administración de canales al nivel del espacio de trabajo o de la organización Enterprise.
Qué pueden hacer los administradores de canales
Los supervisores de canales pueden tomar las siguientes medidas administrativas en los canales que tengan asignados:
* Los administradores de canales también deben tener un rol que tenga
permiso para crear canales privados para convertir canales públicos en privados.
** Disponible solo si los
ajustes de tu organización permiten archivar canales.
*** Disponible en canales con más de 50 personas.
Configurar los permisos de los canales
Los administradores de canales pueden modificar los permisos de publicación y restringir las acciones de los miembros, como el archivado, la adición de personas y la modificación del tema y de la descripción.
En tu computadora, abre el canal para el que quieras configurar un permiso.
Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.
Haz clic en la pestaña
Ajustes. Junto al permiso que desees ajustar, haz clic en
Editar. Sigue las indicaciones para configurar el permiso y guarda los cambios.
Asignar administradores de canales
Los propietarios, administradores y administradores de canales pueden asignar a sus canales hasta 100 administradores.
En tu computadora, abre un canal.
Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.
Selecciona la pestaña
Acerca de. Junto a
Administrado por, haz clic en Editar. Para agregar administradores de canales, haz clic en
Agregar administradores de canales y haz una selección. Para quitar administradores de canales, haz clic en
Quitar junto a sus nombres. Consejo: Los propietarios y administradores con permiso pueden asignar administradores de canales mediante herramientas para la administración de canales.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietarios/ administradores de espacios de trabajo, los propietarios/ administradores de organizaciones y los administradores de canales
Disponible en los
planes de pago ¡Genial!
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