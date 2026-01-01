Cuando alguien crea un canal, se le asigna automáticamente como administrador de dicho canal. Los administradores de canales pueden ajustar las configuraciones y los permisos administrativos de cualquier canal que tengan asignado.

Nota: Los propietarios del espacio de trabajo y los propietarios de la organización también pueden modificar algunos permisos de administración de canales al nivel del espacio de trabajo o de la organización Enterprise.



Qué pueden hacer los administradores de canales

Los supervisores de canales pueden tomar las siguientes medidas administrativas en los canales que tengan asignados:

* Los administradores de canales también deben tener un rol que tenga permiso para crear canales privados para convertir canales públicos en privados.

** Disponible solo si los ajustes de tu organización permiten archivar canales.

*** Disponible en canales con más de 50 personas.



Configurar los permisos de los canales

Los administradores de canales pueden modificar los permisos de publicación y restringir las acciones de los miembros, como el archivado, la adición de personas y la modificación del tema y de la descripción.

En tu computadora, abre el canal para el que quieras configurar un permiso. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Haz clic en la pestaña Ajustes. Junto al permiso que desees ajustar, haz clic en Editar. Sigue las indicaciones para configurar el permiso y guarda los cambios.



Asignar administradores de canales

Los propietarios, administradores y administradores de canales pueden asignar a sus canales hasta 100 administradores.

En tu computadora, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Selecciona la pestaña Acerca de. Junto a Administrado por, haz clic en Editar. Para agregar administradores de canales, haz clic en Agregar administradores de canales y haz una selección. Para quitar administradores de canales, haz clic en Quitar junto a sus nombres.

Consejo: Los propietarios y administradores con permiso pueden asignar administradores de canales mediante herramientas para la administración de canales.