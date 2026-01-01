Plutôt que d’envoyer des e-mails pour communiquer, vous pouvez utiliser Slack Connect pour collaborer avec des personnes d’entreprises externes dans un canal Slack ou par message direct. Continuez pour en savoir plus sur Slack Connect.



Slack Connect pour les canaux

Lorsque vous devez travailler en groupe, vous pouvez utiliser un canal Slack pouvant accueillir jusqu’à 250 organisations. Tenez compte des points suivants :

Pour collaborer dans des canaux, chaque organisation doit utiliser un forfait Slack payant.

Comme pour les autres canaux dans Slack, les utilisateurs peuvent rejoindre ce canal ou y être ajoutés par un membre de leur organisation.

Les personnes d’organisations différentes collaborant dans un même canal peuvent s’envoyer des messages directs. Pour travailler dans un message direct de groupe, les participants à la conversation doivent tous être dans au moins un même canal.

Conseil : si vous souhaitez collaborer avec une organisation qui n’utilise pas Slack ou utilise la version gratuite, vous pouvez l’inviter à tester Slack Connect gratuitement.



Propriété de canal

Votre organisation possède tous les canaux créés dans votre espace de travail ou organisation Enterprise. Lorsque vous utilisez Slack Connect, seule l’organisation qui détient le canal peut effectuer les actions suivantes :



Utiliser des applications et des flux de travail

Lorsque vous utilisez des applications e des flux de travail dans un canal où se trouvent également des personnes d’autres entreprises, voilà ce à quoi vous devez vous attendre :

Vous pouvez décider qui peut utiliser les flux de travail, mais certains flux de travail ne peuvent jamais être utilisés dans Slack Connect.

Les raccourcis associés aux applications sont disponibles pour les membres d’autres organisations si une application est installée sur leur espace de travail. Lorsqu’une personne effectue une action à partir d’un raccourci d’une application, cette action ne s’applique qu’au compte connecté à l’application.

Les applications ajoutées par une autre organisation incluent l’icône Slack de cette organisation à côté du nom de l’application. Seuls les membres de l’organisation qui ont ajouté une application peuvent la retirer du canal.

Les membres du canal peuvent voir les messages des bots et des applications. Ils peuvent échanger des messages avec le bot d’une application, si cette application a été ajoutée au canal.

Les applications et raccourcis personnalisés de votre organisation ne peuvent être utilisés que par votre organisation, mais les messages publiés par l’application ou le raccourci peuvent être consultés par tous les utilisateurs du canal.



Slack Connect pour les messages directs

Si vous souhaitez communiquer en tête-à-tête avec un membre d’une entreprise externe, vous pouvez utiliser un message direct. Quel que soit votre forfait Slack, vous pouvez commencer une discussion privée en envoyant une invitation à une autre personne, ou accepter une invitation que vous avez reçue.



Grâce à Slack Connect

Voici ce qu’il se passe lorsque vous travaillez avec des personnes d’autres organisations dans des canaux et messages directs Slack.

Sécurité

Slack Connect est un moyen sécurisé pour les organisations de collaborer et de communiquer entre elles. En savoir plus sur Slack Connect et les fonctionnalités de gestion des données et la sécurité de haut niveau de Slack.



Identifier les conversations Slack Connect

Lorsque vous pointez sur le nom d’un canal ou sur un message direct, vous pouvez voir si des entreprises externes font partie de la conversation. Vous verrez également une bannière contenant les mêmes informations lorsque vous consultez la conversation. Par défaut, tous vos canaux Slack Connect et vos messages directs sont regroupés dans la section Connexions externes de la barre latérale.



Gérer Slack Connect

Pour gérer Slack Connect de manière centralisée, depuis Accueil , cliquez sur Répertoires , puis sélectionnez Externe . Vous trouverez l’option permettant d’envoyer et d’accepter des invitations, de gérer vos invitations et bien plus.



Afficher les profils des membres

Les organisations peuvent choisir quelles informations de leur profil les autres organisations peuvent consulter : soit les informations de base, comme les noms et les photos de profil, soit des informations supplémentaires, comme les statuts et les fuseaux horaires. Les photos de profil des personnes externes s’accompagnent de l’icône Slack de l’organisation en question, visible en bas à droite.



Utiliser un émoji personnalisé

Vous pouvez utiliser les émojis personnalisés de votre organisation comme vous le feriez dans n’importe quel canal ou message direct. Les personnes externes peuvent les voir et les ajouter à leur propre organisation pour les utiliser également.

En savoir plus : Pour un aperçu détaillé de Slack Connect, suivez notre formation et testez vos connaissances pour remporter un badge de compétences Slack.