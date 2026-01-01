Guida a Slack Connect: collaborare con organizzazioni esterne
Invece di inviare e-mail per comunicare, puoi utilizzare Slack Connect per lavorare con persone di organizzazioni esterne all’interno di un canale Slack o in un messaggio diretto (MD). Continua a leggere per avere una panoramica di Slack Connect.
Slack Connect per i canali
Quando hai bisogno di lavorare in gruppo, puoi usare un canale di Slack per ospitare fino a 250 organizzazioni. Di seguito i punti da ricordare.
- Per lavorare insieme nei canali, ogni organizzazione deve utilizzare un piano di Slack a pagamento.
- Come per gli altri canali su Slack, le persone possono unirsi al canale o esservi aggiunte da qualcun altro della propria organizzazione.
- Le persone di organizzazioni diverse che lavorano insieme nei canali possono inviarsi reciprocamente MD. Per lavorare in un MD di gruppo, tutti i partecipanti alla conversazione devono far parte di almeno un canale comune.
Suggerimento: se vuoi lavorare con un’organizzazione che non utilizza Slack o che non ha un piano Slack a pagamento, puoi invitarla a provare Slack Connect gratuitamente.
Proprietà di un canale
La tua organizzazione è proprietaria di tutti i canali creati nell’area di lavoro o nell’organizzazione Enterprise. Quando si usa Slack Connect, solo l’organizzazione proprietaria di un canale può:
- invitare organizzazioni;
- rimuovere altre organizzazioni;
- Gestisci le autorizzazioni per i post
- continuare a utilizzare il canale se le organizzazioni esterne sono state rimosse o disconnesse.
Utilizzare app e workflow
Quando utilizzi app e workflow in un canale con persone esterne all’azienda, ecco cosa puoi aspettarti:
- Puoi decidere chi può utilizzare i workflow, ma alcuni di essi non possono mai essere utilizzati in Slack Connect.
- Le azioni rapide associate alle app sono disponibili per le persone di altre organizzazioni, se un’app viene installata nella loro area di lavoro. Quando le persone intervengono con un'azione rapida dell'app, essa si applicherà solo all'account collegato all'app.
- Le app aggiunte da un'altra organizzazione includeranno l'icona Slack di tale organizzazione accanto al nome dell'app. Solo le persone dell'organizzazione che ha aggiunto un'app possono rimuoverla da un canale.
- Le persone nel canale possono vedere i messaggi dai bot e dalle app. Possono anche scambiare messaggi con un utente bot dell’app se è stato aggiunto al canale.
- Le app e le azioni rapide personalizzate della tua organizzazione possono essere utilizzate solo dalla tua organizzazione ma i messaggi postati dall’app o dall’azione rapida possono essere visualizzati da chiunque sia presente nel canale.
Slack Connect per MD
Se vuoi comunicare direttamente con una persona di un’organizzazione esterna, puoi utilizzare un MD. Con qualsiasi piano di Slack, puoi avviare un MD inviando un invito oppure accettandone uno che hai ricevuto.
Utilizzare Slack Connect
Ecco cosa aspettarsi quando si lavora con persone esterne nei canali Slack e nei MD.
Sicurezza
Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare e collaborare tra loro in modo sicuro. Scopri di più su come le funzioni di gestione dei dati si applicano a Slack Connect e sulla sicurezza di livello aziendale di Slack.
Identificare le conversazioni di Slack Connect
Quando passi il puntatore sul nome di un canale o su un MD, puoi vedere se nella conversazione sono presenti organizzazioni esterne. Quando visualizzi la conversazione, vedrai un banner con le stesse informazioni. Per impostazione predefinita, tutti i canali e gli MD di Slack Connect saranno organizzati nella sezione Connessioni esterne della barra laterale.
Gestisci Slack Connect
Per gestire Slack Connect da un unico luogo, da Home clicca su Directory , quindi seleziona Esterne . Troverai l’opzione per inviare e accettare inviti, gestire i tuoi inviti e molto altro.
Visualizzare i profili dei membri
Le organizzazioni possono scegliere le informazioni di profilo che le altre organizzazioni possono visualizzare: solo i dettagli principali come nome e foto del profilo, oppure dettagli ulteriori come stato e fuso orario. Le foto del profilo delle persone esterne verranno contrassegnate con l’icona Slack delle rispettive organizzazioni, nell’angolo in basso a destra.
Utilizzare emoji personalizzati
Puoi utilizzare gliemoji personalizzati dell’organizzazione come in qualsiasi altro canale o MD. Le persone esterne possono vedere gli emoji personalizzati della tua organizzazione e aggiungerli alla loro in modo da poter utilizzare gli stessi.
Scopri di più: per scoprire di più su Slack Connect, segui il corso e testa la tua conoscenza per ottenere il badge Competenze di Slack.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri ad eccezione dei membri operativi e degli ospiti
- Disponibile per tutti i piani