Anstatt per E-Mail zu kommunizieren, kannst du über Slack Connect mit Personen aus externen Organisationen in einem Slack-Channel oder einer Direktnachricht (DM) zusammenarbeiten. Im Folgenden findest du eine Übersicht über Slack Connect.



Slack Connect für Channels

Wenn du als Gruppe zusammenarbeiten möchtest, kannst du einen Slack-Channel für bis zu 250 Organisationen verwenden. Daran solltest du denken:

Um in Channels zusammenzuarbeiten, muss jede Organisation einen bezahlten Slack-Plan verwenden.

Wie bei allen anderen Channels in Slack können Personen dem Channel beitreten oder von anderen Personen aus ihrer Organisation hinzugefügt werden.

Leute aus verschiedenen Organisationen, die in Channels zusammenarbeiten, können sich gegenseitig Direktnachrichten (DMs) schicken. Um in einer Gruppen-DM zusammenzuarbeiten, müssen alle Teilnehmer der Unterhaltung mindestens einen gemeinsamen Channel teilen.

Tipp: Wenn du mit einer Organisation zusammenarbeiten möchtest, die weder Slack verwendet noch einen kostenpflichtigen Slack-Plan hat, kannst du sie einladen, Slack Connect kostenlos auszuprobieren.



Inhaber von Channels

Deiner Organisation gehören alle Channels, die in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation erstellt wurden. Bei der Verwendung von Slack Connect kann nur die Organisation, der der Channel gehört, Folgendes tun:



Apps und Workflows nutzen

Wenn du Apps und Workflows in einem Channel mit Leuten außerhalb deines Unternehmens verwendest, ist folgendes zu erwarten:

Du kannst entscheiden, wer Workflow verwenden darf, aber einige Workflow dürfen nie in Slack Connect eingesetzt werden.

Aktionen, die Apps zugeordnet sind, stehen Personen aus anderen Organisationen zur Verfügung, wenn eine App in ihrem Workspace installiert ist. Wenn Leute über eine App-Aktion eine Aktion ausführen, wird diese nur auf das Konto angewendet, das mit der App verbunden ist.

Apps, die von einer anderen Organisation hinzugefügt wurden, enthalten das Slack-Symbol dieser Organisation neben dem Namen der App. Nur Leute aus der Organisation, die die App hinzugefügt hat, können diese auch wieder aus dem Channel entfernen.

Leute im Channel können Nachrichten von Bots und Apps sehen. Sie können auch Nachrichten mit dem Bot-Benutzer einer App austauschen, wenn dieser dem Channel hinzugefügt wurde.

Die benutzerdefinierten Apps und Aktionen deiner Organisation können nur von deiner Organisation verwendet werden, aber die Nachrichten, die von der App oder der Aktion gepostet werden, können von allen Mitgliedern des Channels gesehen werden.



Slack Connect für DMs

Wenn du mit jemandem aus einer externen Organisation persönlich kommunizieren möchtest, kannst du eine DM senden. Bei jedem Slack-Plan kannst du eine DM starten, indem du jemandem eine Einladung schickst oder eine Einladung annimmst, die du erhalten hast.



Slack Connect verwenden

Hier erfährst du, was du bei der Zusammenarbeit mit externen Personen in Slack-Channels und DMs erwarten kannst.

Sicherheit

Slack Connect bietet eine sichere Möglichkeit der Kommunikation und Zusammenarbeit für Organisationen. Erfahre mehr darüber, wie Funktionen für das Daten-Management auf Slack Connect angewendet werden und über Sicherheit für Unternehmen mit Slack.



Slack Connect-Unterhaltungen erkennen

Wenn du den Cursor über einen Channel-Namen oder eine DM bewegst, siehst du, ob externe Organisationen an der Unterhaltung teilnehmen. Dieselbe Information siehst du auch auf einem Banner, wenn du dir die Unterhaltung ansiehst. Standardmäßig werden alle deine Slack Connect-Channels und DMs im Ordner Externe Verbindungen in deiner Seitenleiste organisiert.



Slack Connect verwalten

Um Slack Connect an einem zentralen Ort zu verwalten, klicke in Home auf Verzeichnisse und wähle dann Extern aus. Du findest dort die Option, um Einladungen zu senden und zu empfangen, deine Einladungen zu verwalten und mehr.



Mitgliederprofile anzeigen

Organisationen können auswählen, welche Profilinformationen andere Organisationen sehen können: entweder nur grundlegende Details wie Namen und Profilfotos oder zusätzliche Details wie Status und Zeitzonen. Profilbilder von externen Personen werden rechts unten mit dem Slack-Symbol ihrer Organisation gekennzeichnet.



Benutzerdefinierte Emojis nutzen

Du kannst das benutzerdefinierte Emoji deiner Organisation verwenden, genauso wie bei allen anderen Channels oder DMs. Externe Personen können das benutzerdefinierte Emoji deiner Organisation sehen und zu ihrer Organisation hinzufügen, sodass auch sie das gleiche Emoji verwenden können.

Mehr Infos: Um einen tieferen Einblick in Slack Connect zu erhalten, besuche unseren Kurs und teste dein Wissen, um einen Slack Skills-Badge zu erhalten.