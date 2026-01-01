Les canaux Salesforce constituent un type de canaux Slack qui correspondent aux enregistrements Salesforce, tels que les comptes et les opportunités. Les canaux Salesforce permettent à votre équipe de centraliser les conversations sur les clients, de faire avancer les contrats et de mettre à jour les enregistrements Salesforce, le tout au sein de Slack.

Remarque : les propriétaires et administrateurs doivent configurer les canaux Salesforce pour que les membres puissent les utiliser. Si vous ne pouvez pas utiliser les canaux Salesforce dans Slack, contactez un propriétaire ou administrateur pour obtenir de l’aide.



Fonctionnement

Les noms des canaux Salesforce sont basés sur les champs des enregistrements correspondants, ce qui signifie qu’ils peuvent contenir des espaces, des majuscules et d’autres caractères qui ne sont pas autorisés dans les canaux Slack standard.

Lorsque vous créez ou rejoignez un canal Salesforce, celui-ci s’ajoute à votre barre latérale dans une section Canaux Salesforce . Néanmoins, vous pouvez le déplacer vers une autre section personnalisée si vous le souhaitez.

. Néanmoins, vous pouvez le déplacer vers une autre section personnalisée si vous le souhaitez. Vos autorisations dans les canaux Salesforce sont les mêmes que dans l’enregistrement correspondant. Si vous avez accès aux enregistrements dans Salesforce, vous avez aussi accès au canal Salesforce correspondant. De la même manière, si vous avez l’autorisation de modifier l’enregistrement dans Salesforce, vous pouvez modifier l’enregistrement dans Slack.

Remarque : il n’est pas possible d’inviter des personnes externes dans les canaux Salesforce.



Composants d’un canal Salesforce

Les fonctionnalités de vos canaux Salesforce sont organisées en onglets. Voici les onglets que vous pouvez vous attendre à voir dans un canal Salesforce et leur utilité.



Messages

Utilisez l’onglet des messages pour les conversations liées à l’enregistrement correspondant, comme tenir vos collaborateurs informés au sujet d’une affaire importante ou discuter d’une nouvelle opportunité. Tout comme un canal Slack standard, ces conversations peuvent inclure des discussions avec les membres du canal, des messages d’applications et bien plus encore.



Détails de l’enregistrement

L’onglet des détails de l’enregistrement utilise des données de Salesforce pour vous offrir un aperçu de l’enregistrement auquel le canal est associé. Depuis l’onglet des détails de l’enregistrement, vous pouvez découvrir les détails clés sur l’enregistrement ainsi que les comptes associés et le mettre à jour directement dans Slack. Le nom de l’onglet des détails de l’enregistrement correspondra au type d’enregistrement auquel le canal Salesforce est associé. Par exemple, un canal Salesforce associé à un compte aura un onglet Détails du compte.



Résumé (disponible avec les forfaits Business+ et Enterprise+

plans) Utilisez l’onglet résumé pour vous mettre à jour rapidement grâce à un résumé des conversations dans tous les canaux Salesforce associés à l’enregistrement correspondant généré par IA. Cliquez sur l’icône Plus d’informations à côté d’un résumé pour vérifier ses sources et accéder à la conversation dans Slack.



Conversations associées

Recherchez d’autres conversations pertinentes liées par une relation d’enregistrement Salesforce dans l’onglet Conversations associées. Lorsque vous sélectionnez l’onglet Conversations associées, vous voyez apparaître d’autres canaux qui sont automatiquement associés au canal Salesforce en fonction des relations entre les enregistrements, mais vous pouvez également cliquer sur Ajouter pour ajouter manuellement un canal à la liste des canaux associés.



Enregistrements associés

Si vos administrateurs ont choisi un type d’enregistrement pour l’onglet de liste par défaut lors de la configuration des canaux Salesforce, ce type d’enregistrement s’affichera dans l’onglet d’enregistrements associés. Si vous avez l’autorisation de mettre à jour ce type d’enregistrement, tout changement apporté dans Slack sera également valable dans Salesforce.

Remarque : tous les membres du canal peuvent accéder à l’onglet Messages , mais l’accès aux données de Salesforce dépend des autorisations accordées aux utilisateurs concernant l’affichage et la modification des enregistrements Salesforce.



Créer un canal Salesforce

Vous pouvez créer un nouveau canal Salesforce depuis n’importe quel enregistrement présent dans Slack. Avec le forfait Enterprise Grid, seules les personnes autorisées à créer des canaux sur plusieurs espaces de travail à l’échelle de l’organisation peuvent convertir un canal en canal Salesforce.

Ordinateur Smartphone Depuis un enregistrement dans Slack, cliquez sur Créer un canal en haut à droite. Choisissez entre Créer un nouveau canal ou Lier un canal existant, puis suivez les instructions. Depuis un enregistrement dans Slack, appuyez sur Créer un canal. Appuyez sur Créer un canal ou Lier un canal existant et suivez les invites.

Remarque : Si un canal Salesforce a déjà été créé pour l’enregistrement parent d’un enregistrement, vous devrez utiliser ce canal (mais vous pourrez toujours en créer un nouveau si vous le souhaitez).



Mettre à jour un enregistrement depuis un canal Salesforce

Pour éviter de devoir jongler entre Slack et Salesforce, vous pouvez mettre à jour un enregistrement directement depuis le canal. Vous pouvez modifier un enregistrement dans Slack si vous êtes autorités à le faire dans Salesforce. Il n’est pas possible de modifier le texte enrichi et la géolocalisation Champs Salesforce dans Slack.

Bureau Smartphone Ouvrez le canal Salesforce de l’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. Sélectionnez l’onglet Détails de l’enregistrement . Sous Détails de l’enregistrement, mettez à jour les champs que vous avez l’autorisation de modifier. Ouvrez le canal Salesforce de l’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. Appuyez sur l’en-tête de la conversation, puis sélectionnez Détails de l’opportunité. En regard de Détails de l’enregistrement, appuyez sur Modifier, puis mettez à jour les champs que vous avez le droit de modifier.

Remarque : avec les forfaits Business+ et Enterprise, utilisez les vues en listes pour partager des collections personnalisées d’enregistrements et mettre à jour les données Salesforce dans Slack.



Automatiser les invitations aux canaux Salesforce

Avec les forfaits Business+ et Enterprise Grid, utilisez le générateur de flux de travail pour ajouter automatiquement les intervenants concernés dans un canal Salesforce lorsqu’un événement est déclenché dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez mettre en place un flux de travail pour créer un canal Salesforce et ajouter le propriétaire de l’opportunité et le directeur des ventes lorsque le montant de l’opportunité diminue de 10 %.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Outils dans la barre latérale. Dans Flux de travail , cliquez sur Nouveau dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Créer le flux de travail . Sous Lancer le flux de travail, cliquez sur Choisir un événement puis sélectionnez Commencer avec un événement Salesforce. Configurez le déclencheur de votre flux de travail, puis cliquez sur Continuer. Cliquez sur Ajouter des étapes , puis sélectionnez Canaux Salesforce . Sélectionnez Créer un canal Salesforce ou Trouver un canal Salesforce à partir de l’identifiant de l’enregistrement, puis configurez l’étape. Sous Étape suggérée, sélectionnez Ajouter des personnes à un canal , puis configurez l’étape. Terminez votre flux de travail, puis sélectionnez Terminer.

Remarque : si vous ne voyez pas l’onglet Outils , recherchez Automatisations dans la barre latérale. Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver.



Utiliser les canaux Salesforce pour vendre dans Salesforce

Si cette fonctionnalité a été configurée par votre administrateur système Salesforce, vous pouvez également accéder à un canal Salesforce depuis son enregistrement correspondant directement dans Salesforce. Les messages et informations se synchronisent automatiquement entre Slack et Salesforce, et vous pouvez utiliser la plateforme qui vous convient le mieux pour communiquer avec votre équipe.

Ce que vous pouvez faire

Voici les actions que vous pouvez effectuer depuis les canaux Salesforce dans Salesforce :

Envoyez et mettez en forme des messages

Répondre dans des fils de discussion

Charger des fichiers

Ajouter des émojis et utiliser des réactions émoji

Mentionner des membres

Inviter des personnes dans des canaux

Remarque : Les fonctionnalités Slack dans Salesforce sont limitées. Les actions plus complexes, comme les appels d’équipe, clips et flux de travail peuvent uniquement être effectuées dans Slack. Rendez-vous dans le centre d’assistance Salesforce pour en savoir plus.