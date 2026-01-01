Prevenzione della perdita dei dati di Slack
Con la prevenzione della perdita dei dati (DLP) per Slack, puoi ridurre il rischio di condividere informazioni riservate, dannose o personali nella tua organizzazione di Slack. La prevenzione della perdita dei dati di Slack analizza i messaggi, file di testo e canvas inviati dai membri della tua organizzazione per individuare contenuti che violano le regole create.
Funzionamento
- I proprietari principali dell’organizzazione e i membri che hanno il ruolo di sistema di amministratore ruoli possono assegnare il ruolo di sistema di amministratore DLP ai membri.
- Gli amministratori DLP possono creare regole personalizzate usando un’espressione regolare (RegEx) con sintassi PCRE (PHP) o scegliere tra diverse regole preconfigurate per analizzare i messaggi e i file in Slack che potrebbero richiedere un’azione amministrativa.
- Le regole possono essere ulteriormente personalizzate per essere applicate solo a tipi di conversazioni e aree di lavoro specifiche nella tua organizzazione Enterprise.
- Gli amministratori DLP ricevono un riepilogo giornaliero delle violazioni delle regole e possono intraprendere azioni sui messaggi e sui file dalla dashboard DLP.
Nota: anche se la DLP analizza la maggior parte dei contenuti in Slack, alcuni tipi di dati al momento non vengono sottoposti a scansione.
Creare regole DLP
Puoi scrivere regole personalizzate o scegliere tra diverse regole preconfigurate per analizzare Slack alla ricerca di dati come numeri di carte di credito, token API o informazioni di identificazione personale. Quando crei una regola, gli amministratori DLP possono scegliere di eseguire una delle seguenti azioni in caso di violazione:
- Visualizzare solo un avviso nella dashboard DLP
- Mostrare un avviso ai membri che violano una regola DLP*
- Nascondi (o “rimuovi definitivamente”) i messaggi o i file fino a quando non possono essere esaminati
* Gli avvisi ai membri non possono essere visualizzati sui canvas o frammenti che violano una regola DLP.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni dal menu e poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Sicurezza nella barra laterale a sinistra, quindi scegli Prevenzione della perdita dei dati.
- Clicca Crea regola nell’angolo in alto a destra.
- Alla voce Nome regola, scegli un nome per la regola.
- Seleziona un’opzione dal menu a discesa per scegliere una regola preconfigurata, oppure clicca su Usa un’espressione regolare personalizzata e inserisci la stringa RegEx che desideri tracciare.
- Seleziona un’Azione da eseguire e (se applicabile) personalizza il testo che appare quando la regola viene violata, quindi clicca su Avanti.
- Scegli se la regola si applica alle conversazioni di Slack Connect, ad aree di lavoro specifiche e a tipi di conversazioni specifici nella tua organizzazione Grid.
- Clicca su Salva regola per terminare.
Tipi di regole preconfigurate
La DLP di Slack include una libreria di regole di rilevamento integrate, suddivise in tre categorie:
-
Numeri di carte di credito
Le regole per le carte di credito identificano il formato dei numeri utilizzato dai principali circuiti e verificano ogni corrispondenza per confermare che si tratti di un numero di carta valido.
-
Numeri di identificazione nazionale
Le regole per i numeri di identificazione nazionale supportano diversi tipi di documenti di identità rilasciati dalle autorità governative. Se il numero di identificazione include una cifra di controllo, la regola ne accerta la validità come ulteriore verifica.
-
Segreti (API e token)
Le regole per i segreti e le chiavi API identificano il formato utilizzato dai principali provider cloud e SaaS, come AWS, GitHub, Stripe e altri.
Nota: le regole DLP preconfigurate sono state sviluppate da Slack usando algoritmi basati sulle procedure consigliate del settore. Le regole preconfigurate potrebbero non rilevare tutti i dati desiderati o, al contrario, potrebbero rilevare falsi positivi.
Gestire regole DLP
Puoi modificare una regola DLP per cambiarla o disattivare una regola non più necessaria.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni dal menu e poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Sicurezza nella barra laterale a sinistra, quindi scegli Prevenzione della perdita dei dati.
- Nella scheda Regole, clicca sull’icona dei tre puntini accanto alla regola che vuoi modificare.
- Scegli Modifica o Disattiva e segui le istruzioni.
- Clicca su Salva regola o Disattiva per terminare.
Gestire le violazioni delle regole DLP
Quando un membro della tua organizzazione invia un messaggio che viola una regola DLP, vedrai un avviso nella dashboard DLP di Slack. Dalla dashboard, puoi archiviare l’avviso, eliminare il messaggio o ripristinare quest’ultimo (se era stato nascosto). Ricorda che gli avvisi scadono e vengono rimossi dalla dashboard DLP dopo 90 giorni.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni dal menu e poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Sicurezza nella barra laterale a sinistra, quindi scegli Prevenzione della perdita dei dati.
- Nella scheda Avvisi, clicca su un messaggio contrassegnato e seleziona un’azione. Per gestire più violazioni contemporaneamente, seleziona la casella accanto a tutti i messaggi contrassegnati desiderati, quindi seleziona un’azione nella parte superiore della tabella.
Nota: Le persone riceveranno una notifica quando i loro file o messaggi contrassegnati verranno eliminati.
Tipi di contenuti non supportati
I seguenti tipi di contenuti non vengono analizzati dalla DLP:
- File non testuali come immagini, video o file audio
- Riepiloghi IA
- Canvas in conversazioni di Slack Connect
- Nomi dei canali
- Nomi dei file
- File caricati tramite una scheda canale ma non condivisi altrove in Slack
- Dati di profilo
- Risultati di ricerca
- Elenchi di Slack
- Dati di workflow che non vengono inviati come messaggio in Slack (ad esempio, testo che appare in un modulo)
- Qualsiasi file di dimensioni superiori a 100 MB
- File ospitati esternamente (ad esempio in un'app di condivisione file di terze parti)
- Contenuti di terze parti da link o anteprime delle app
Chi può utilizzare questa funzione?
- I membri con il ruolo di sistema Amministratore DLP
- Disponibile per i pianiEnterprise