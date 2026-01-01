Mit dem Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) für Slack kannst du das Risiko der Weitergabe vertraulicher, bösartiger oder persönlich identifizierbarer Informationen in deiner Slack-Organisationen reduzieren. Slack-DLP durchsucht Nachrichten, textbasierte Dateien und Canvases, die von Mitgliedern deiner Organisation gesendet werden, nach Inhalten, die gegen von dir erstellte Regeln verstoßen.

So funktioniert es

Primäre Organisationsinhaber:innen und Mitglieder mit der Systemrolle des Rollenadmins können die Systemrolle eines DLP-Admins anderen Mitgliedern zuweisen.

DLP-Admins können mithilfe der PCRE-Regex-Syntax (PHP) benutzerdefinierte Regeln erstellen oder aus einer Vielzahl vorkonfigurierter Regeln auswählen, um nach Nachrichten und Dateien in Slack zu suchen, die möglicherweise administrative Maßnahmen erfordern.

Die Regeln können so angepasst werden, dass sie nur in bestimmten Unterhaltungstypen und Workspaces in deiner Enterprise-Organisation gelten.

DLP-Admins erhalten täglich eine Zusammenfassung der Regelverstöße und können über das DLP-Dashboard Maßnahmen für Nachrichten und Dateien ergreifen.

Hinweis: Obwohl DLP die meisten Inhalte in Slack scannt, werden bestimmte Arten von Daten derzeit nicht gescannt.

DLP-Regeln erstellen

Du kannst deine eigenen Regeln schreiben oder aus mehreren vorkonfigurierten Regeln auswählen, um Slack nach Daten wie Kreditkartennummern, API-Token oder persönlichen Informationen zu durchsuchen. Beim Erstellen einer Regel können DLP-Admins aus den folgenden Aktionen auswählen, was geschehen soll, wenn gegen eine Regel verstoßen wird:

Nur Hinweise im DLP-Dashboard anzeigen

Mitgliedern, die gegen eine DLP-Regel verstoßen, eine Warnung anzeigen*

Nachrichten oder Dateien so lange ausblenden (oder als „veraltet“ kennzeichnen), bis sie überprüft werden können

* Warnungen für Mitglieder können nicht auf Canvases oder Snippets angezeigt werden, die gegen eine DLP-Regel verstoßen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Cursor über Tools und Einstellungen und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Schutz vor Datenverlust aus. Klicke oben rechts auf Regel erstellen. Wähle unter Regelname einen Namen für deine Regel aus. Wähle eine Option aus dem Drop-down-Menü aus, um eine vorkonfigurierte Regel zu nutzen, oder klicke auf Benutzerdefinierten regulären Ausdruck verwenden und gib eine Regex-Zeichenfolge ein, die du verfolgen möchtest. Wähle eine Erforderliche Aktion aus und passe (sofern möglich) den angezeigten Text an, wenn gegen deine Regel verstoßen wird, und klicke dann auf Weiter. Wähle aus, ob deine Regel für Slack Connect- Unterhaltungen, bestimmte Workspaces und bestimmte Unterhaltungstypen in deiner Grid-Organisation gelten soll. Klicke abschließend auf Regel speichern.



Arten vorkonfigurierter Regeln

Slack DLP verfügt über eine Bibliothek mit integrierten Erkennungsregeln, die in drei Kategorien unterteilt sind:

Kreditkartennummern

Die Kreditkartenregeln entsprechen dem von den einzelnen großen Netzwerken veröffentlichten Nummernformat und überprüfen jede Übereinstimmung, um sicherzustellen, dass es sich um eine echte Kartennummer handelt

Die Kreditkartenregeln entsprechen dem von den einzelnen großen Netzwerken veröffentlichten Nummernformat und überprüfen jede Übereinstimmung, um sicherzustellen, dass es sich um eine echte Kartennummer handelt Nationale Identifikationsnummern

Die Vorschriften für nationale Identifikationsnummern gelten für verschiedene gängige, von Behörden ausgestellte Ausweise. Enthält eine Identifikationsnummer eine Prüfziffer, überprüft die Regel diese als zusätzlichen Filter.

Die Vorschriften für nationale Identifikationsnummern gelten für verschiedene gängige, von Behörden ausgestellte Ausweise. Enthält eine Identifikationsnummer eine Prüfziffer, überprüft die Regel diese als zusätzlichen Filter. Geheimschlüssel (APIs und Tokens)

Die Regeln für Geheimschlüssel und API-Schlüssel entsprechen dem Format der wichtigsten Cloud- und SaaS-Anbieter wie AWS, GitHub, Stripe und anderen.

Hinweis: Vorkonfigurierte DLP-Regeln wurden von Slack unter Verwendung von Algorithmen entwickelt, die auf branchenüblichen Best Practices basieren. Bitte beachte, dass vorkonfigurierte Regeln möglicherweise nicht alle gesuchten Daten erkennen und umgekehrt möglicherweise auch falsch-positive Daten erkennen.



DLP-Regeln verwalten

Du kannst eine DLP-Regel bearbeiten, um sie zu ändern, oder eine Regel deaktivieren, die du nicht mehr benötigst.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Cursor über Tools und Einstellungen und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Schutz vor Datenverlust aus. Klicke auf dem Tab Regeln neben der Regel, die du löschen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Bearbeiten oder Deaktivieren aus und folge den Anweisungen. Klicke zum Abschließen auf Regel speichern oder Deaktivieren.



Verstöße gegen DLP-Regeln verwalten

Wenn ein Mitglied deiner Organisation eine Nachricht sendet, die gegen eine DLP-Regel verstößt, wird im DLP-Dashboard von Slack eine Warnung angezeigt. Über das Dashboard kannst du dann die Warnung archivieren, löschen oder wiederherstellen (falls sie ausgeblendet war). Denke daran, dass Warnungen nach 90 Tagen ablaufen und aus dem DLP-Dashboard entfernt werden.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Cursor über Tools und Einstellungen und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Schutz vor Datenverlust aus. Klicke unter dem Tab Warnungen auf eine gekennzeichnete Nachricht und wähle eine Aktion aus. Aktiviere das Kontrollkästchen neben beliebig vielen gekennzeichneten Nachrichten und wähle anschließend oben in der Tabelle eine Aktion aus, um Verstöße in einem Sammelvorgang zu bearbeiten.

Hinweis: Personen werden benachrichtigt, wenn ihre gekennzeichneten Nachrichten oder Dateien gelöscht werden.



Nicht unterstützte Inhaltstypen

Die folgenden Inhaltstypen werden von DLP nicht gescannt: