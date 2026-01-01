Gestire la visualizzazione della pronuncia del nome e del pronome per i profili dei membri
Gestire la visualizzazione della pronuncia del nome e del pronome per i profili dei membri
I profili Slack possono contenere campi per la pronuncia di nomi e pronomi che i proprietari e gli amministratori possono nascondere o mostrare. per impostazione predefinita, il campo del pronome è nascosto nei profili Slack.
Nota: i proprietari e gli amministratori dei piani a pagamento possono aggiungere ulteriori campi personalizzati ai profili dei membri.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono scegliere di visualizzare o nascondere la pronuncia dei pronomi e dei nomi delle persone nei profili Slack.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Profili.
Clicca su attiva/disattiva per nascondere o mostrare un campo del profilo.
Clicca su Pubblica modifiche.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono scegliere di visualizzare o nascondere la pronuncia dei pronomi e dei nomi delle persone nei profili Slack.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Profilinella barra laterale sinistra.
Clicca su attiva/disattiva per nascondere o mostrare un campo del profilo.
Clicca su Pubblica modifiche.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione